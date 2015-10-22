LG全新智能手機V10 正式登陸香港 創造新一代流動體驗 LG V10首創多項功能： 副屏幕、雙自拍鏡頭及手動攝錄模式

創新副屏幕設計 操作更得心應手

LG一直以來致力創新務求突破智能手機的現有限制，這次為具備5.7吋QHD IPS Quantum量子屏幕的LG V10帶來副屏幕。其不但可獨立運作，並可以設定為「Always-On」 模式，為V10用家帶來無窮便利操作方式，卻不會影響智能手機的整體電池壽命。

在主屏幕關閉時，用家可於副屏幕上設定顯示天氣、時間、日期及電量圖示；而在主屏幕啟動時，副屏幕將會搖身一變為專屬的應用程式快捷列表，讓用家快速啟動各種自定的喜愛應用程式。同時，當用家使用全屏幕享受電影或遊戲時，副屏幕亦會顯示來電及其他通知，完全不會阻擋主屏幕的畫面；用家可選擇不理會有關提示，或檢視有關訊息。

雙自拍鏡頭及多角度短片拍攝 帶來非一般的拍攝體驗

一般來說，只有較大及較笨重的相機裝置才可拍攝廣角圖像。LG V10配備500萬像素雙自拍鏡頭，80°鏡頭最適合用作個人自拍，而120° 鏡頭則讓用家輕鬆與大夥兒同時自拍，毋須移動智能手機亦可拍攝廣闊自拍相片，減少因為抖動而未能拍得清晰照片的情況。

在廣角拍攝時，LG V10亦會採用先進的軟件邏輯運算，以結合由兩個獨立自拍鏡頭所拍攝的圖像，為用家帶來由兩個不同角度所拍攝的照片，不用外加自拍棍亦可進行多人自拍。另一方面，LG V10更充份運用雙自拍鏡頭及後置鏡頭同時拍攝，以獨特方式留住珍貴時刻。

強大短片及聲音攝錄功能

LG為旗艦智能手機G4配備強大的相片拍攝功能，更為V10用家提供更強大的視像攝錄、編輯及分享功能。早前，LG已率先在G4加入全手動相片拍攝模式，而這次更伸延至V10的影片拍攝，使V10成為LG旗下首個配備手動攝錄模式的智能手機。藉著手動攝錄模式，用家可成為影片導演，輕鬆拍攝專業級影片，同時可自行調校快門速度、影片播放速度、ISO設定、白平衡及對焦；而用家可隨時隨地以16:9或21:9的比例拍攝高清、全高清或超高清影片。

除了專業級影片及聲音攝錄功能之外，LG V10亦為用家提供了有助輕鬆拍攝頂級影片的眾多功能，當中包括：

OIS防震拍攝：透過OIS影片穩定技術，減少拍攝影片時的搖晃，即使對焦高速移動的目標，亦能輕易拍攝清晰的高質素影片

Snap Video：透過結合多個短片而製作成一個獨特風格的影片

15秒自動編輯：透過自動刪除模糊或定格畫面以創製一段精華短片

快速影片編輯功能：讓用家輕易調校影片長度、改變播放速度，以及加入特殊效果和背景音樂等後期製作

Quick Share快速分享功能：當影片拍攝完畢後，系統會彈出一個訊息，為用家展示分享予各大熱門社交網站的選項，使分享影片變得從未如此輕鬆簡單

進階語音錄製：用家可在拍攝影片時更改三個內置收音咪的靈敏度，並同時監察及控制聲音輸入，包括收錄特定方向的聲音

風噪過濾器：減低外來風噪的影響，讓用家在室外拍攝影片時，亦可獲得高質素的收音效果

LG V10繼承了LG智能手機的優良傳統，藉著提供MicroSD插槽為用家提供額外的儲存選擇。更支援高達2TB的MicroSD記憶卡，LG V10用戶可以隨時拍攝大量的4K影片。與此同時，LG V10的3,000mAh可更換式電池，讓用家可隨時在拍攝影片時更換後備電池。憑藉Qualcomm® Quick Charge™ 2.0技術，用戶只須40分鐘便可充至50%的電池容量。

精心設計以符合美觀及耐用要求

LG採用堅固的Dura Guard邊框設計，緊貼屏幕以抗禦撞擊。V10的邊框採用SAE級316L不銹鋼，與醫學手術用具及高級腕錶所沿用的堅硬且低過敏性物料看齊。由於智能手機的邊緣及角位最容易因撞擊而損壞，因此Dura Guard邊框可為智能手機帶來額外的保護，使產品更加耐用。

LG V10機身背面採用堅韌但柔軟的Dura Skin，有助抗刮痕及磨損，從而進一步保護機身。獨立測試及認證機構MET Laboratories亦對LG V10進行跌落測試，在48吋的高度下，以不同的角度跌落手機，證明LG V10符合MIL-STD-810G軍用防撞規格。

此外，LG香港更全球率先推出20K鍍金真皮版LG V10，20K鍍金邊框配以時尚真皮背蓋，締造集華麗與堅固元素的嶄新設計。

強勁音效及話音配置 提升智能手機使用體驗

作為一部配備先進多媒體功能的智能手機，LG V10內置由高性能音響產品設計公司ESS Technology所設計的32位元Hi-Fi DAC，完全滿足了對音效有高要求的用家。LG V10會自動偵測已連接的設備，同時為用家提供可自行設定的音效控制選項。LG V10亦是首個運用Qualcomm Technologies TruSignal™天線增強技術的商用設備，不論用家以哪種方式手持V10智能手機，手機均會自動優化電訊訊號的強度，以減少通話中斷，同時使數據傳輸更快。

強大保安功能

除了在LG手機獨有的Knock Code輕敲解鎖功能外，LG V10亦配備指紋感應器，讓用家解鎖智能手機，同時啟動屏幕。

推出日期及售價

LG V10配備雙卡插槽均支援中港兩地4G LTE 網絡，並將於10月23日起於各大特約經銷商接受預訂，並於10月尾正式公開發售，備有20K鍍金色系 (白、米色)、精鋼色系 (黑色) 及20K鍍金真皮版 (黑色)，建議零售價為港幣5,698元。

LG V10 (H961N) 主要規格：

網絡制式 4G 網絡： FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 2600(B7) / 900(B8) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 3G 網絡： WCDMA：850 / 900 / 1900 / 2100 MHz*

TD-SCDMA：1900 / 2000 MHz* 2G 網絡： GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz* 處理器 Qualcomm Snapdragon 808 1.8GHz 六核心處理器 顯示屏 主屏幕：5.7” Quad HD IPS Quantum 量子屏幕 (2560 x 1440) 副屏幕：IPS Quantum量子屏幕 (160 x 1040) 記憶體 4GB RAM / 64GB ROM 數碼相機 後置鏡頭：1600萬像素光學放手震OIS 2.0 F1.8 大光圈鏡頭 前置鏡頭：500萬像素雙自拍鏡頭 (80°標準角度 / 120°廣闊角度) 電池 3,000mAh 高效鋰電池 (可更換) 作業平台 Android™ 5.1 (Lollipop) 體積 159.6 x 79.3 x 8.6 毫米 重量 192克 顏色 20K鍍金色系：白、米色 精鋼色系：黑色 20K鍍金真皮版：黑色

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

*瀏覽互聯網需網絡及服務支援