LG PoPo PD251 新設計登場 更輕巧流動相片打印體驗

更輕巧機身配以時尚外觀 留住彩色細緻影像

全新LG PoPo流動相片打印機設計較上一代型號更加輕巧，僅重183克，機身大小只有79 x 128 x 23.5毫米，讓用家輕鬆攜帶，隨時隨地打印出高質素相片，留住精彩每一刻。全新粉紅色及純白色LG PoPo絕對是至潮用家隨處玩樂的良伴首選。用家只要透過Android、iOS及Windows OS智能手機下載專用LG Pocket Photo App與LG PoPo連接，便可以約60秒打印出 2 x 3 吋相片一張，吸引用家瘋狂拍照、瘋狂打印！

LG PoPo除了支援藍芽 ，還採用了ZINK® 無墨打印技術，利用熱力激活出ZINK® 2.0專用紙上形成顏色的化學物，打印出來的相片色彩可以保留得更持久，圖像更細緻清晰，滿足用家對速度和質素的要求。

一按即「Fun」享精美相片 創意打印出玩樂瞬間

LG PoPo除了是一部輕巧且高速度無線流動相片打印機之外，更提供豐富相片編輯功能，讓用家盡顯本身創意。透過LG Pocket Photo App，用家可以自由調整相片大小和色彩，甚至加上QR Code以便於不同的社交網站及平台與親友分享，用家更可藉此製作出獨一無二的生日會邀請卡、感謝卡、名片等等。

LG PoPo PD251在十一月中於特約經銷商發售，建議零售價為港幣990元。