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NEXUS 5X正式登陸香港 配備最新的Android 6.0 Marshmallow作業平台

MOBILE 11/10/2015
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作為LG與Google第三次合作的製成品，Nexus 5X融合了兩家公司的先進技術。藉小巧而強大的Qualcomm Snapdragon 808處理器、先進的相機功能及指紋感應器，Nexus 5X具備強大的運算能力、豐富的多媒體功能及更全面的保安功能。作為市場上首批採用Google最新流動作業平台Android 6.0 Marshmallow的智能手機，Nexus 5X將為新一代智能手機奠下全新標準。

 

 

供貨日期及建議零售價

Nexus 5X於11月5日起於各大特約經銷商接受預訂，並於11月第二個星期正式公開發售，備有碳灰色、石英色及冰晶色，建議零售價如下。

 

型號 (記憶體)

建議售價

Nexus 5X (32GB)

港幣3,898元

Nexus 5X (16GB)

港幣3,398元

 

Nexus 5X主要規格：

網絡制式

4G 網絡：

FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 850(B26) / 2600(B7) / 900(B8) MHz*

TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz*

3G 網絡：

WCDMA：850 / 900 / 1900 / 2100 MHz*
TDS-CDMA：1900(B39) / 2000(B34) MHz*

2G 網絡：

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz*

處理器

Qualcomm Snapdragon 808 1.8GHz 六核心處理器

顯示屏

5.2” Full HD LCD Display (1920 X 1280)

記憶體

2GB RAM / 16或32GB ROM

數碼相機

1230萬像素後置鏡頭

500萬像素前置鏡頭

電池

2,700mAh 高效鋰電池 (可更換)

作業平台

Android™ 6.0 (Marshmallow)

體積

147 x 72.6 x 7.9 毫米

重量

136克

顏色

碳灰色、石英色及冰晶色

 

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

*瀏覽互聯網需網絡及服務支援

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