NEXUS 5X正式登陸香港 配備最新的Android 6.0 Marshmallow作業平台

作為LG與Google第三次合作的製成品，Nexus 5X融合了兩家公司的先進技術。藉小巧而強大的Qualcomm Snapdragon 808處理器、先進的相機功能及指紋感應器，Nexus 5X具備強大的運算能力、豐富的多媒體功能及更全面的保安功能。作為市場上首批採用Google最新流動作業平台Android 6.0 Marshmallow的智能手機，Nexus 5X將為新一代智能手機奠下全新標準。

供貨日期及建議零售價

Nexus 5X於11月5日起於各大特約經銷商接受預訂，並於11月第二個星期正式公開發售，備有碳灰色、石英色及冰晶色，建議零售價如下。

型號 (記憶體) 建議售價 Nexus 5X (32GB) 港幣3,898元 Nexus 5X (16GB) 港幣3,398元

Nexus 5X主要規格：

網絡制式 4G 網絡： FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 850(B26) / 2600(B7) / 900(B8) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 3G 網絡： WCDMA：850 / 900 / 1900 / 2100 MHz*

TDS-CDMA：1900(B39) / 2000(B34) MHz* 2G 網絡： GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz* 處理器 Qualcomm Snapdragon 808 1.8GHz 六核心處理器 顯示屏 5.2” Full HD LCD Display (1920 X 1280) 記憶體 2GB RAM / 16或32GB ROM 數碼相機 1230萬像素後置鏡頭 500萬像素前置鏡頭 電池 2,700mAh 高效鋰電池 (可更換) 作業平台 Android™ 6.0 (Marshmallow) 體積 147 x 72.6 x 7.9 毫米 重量 136克 顏色 碳灰色、石英色及冰晶色

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

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