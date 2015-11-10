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NEXUS 5X正式登陸香港 配備最新的Android 6.0 Marshmallow作業平台
作為LG與Google第三次合作的製成品，Nexus 5X融合了兩家公司的先進技術。藉小巧而強大的Qualcomm Snapdragon 808處理器、先進的相機功能及指紋感應器，Nexus 5X具備強大的運算能力、豐富的多媒體功能及更全面的保安功能。作為市場上首批採用Google最新流動作業平台Android 6.0 Marshmallow的智能手機，Nexus 5X將為新一代智能手機奠下全新標準。
供貨日期及建議零售價
Nexus 5X於11月5日起於各大特約經銷商接受預訂，並於11月第二個星期正式公開發售，備有碳灰色、石英色及冰晶色，建議零售價如下。
型號 (記憶體)
建議售價
Nexus 5X (32GB)
港幣3,898元
Nexus 5X (16GB)
港幣3,398元
Nexus 5X主要規格：
網絡制式
4G 網絡：
FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 850(B26) / 2600(B7) / 900(B8) MHz*
TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz*
3G 網絡：
WCDMA：850 / 900 / 1900 / 2100 MHz*
2G 網絡：
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz*
處理器
Qualcomm Snapdragon 808 1.8GHz 六核心處理器
顯示屏
5.2” Full HD LCD Display (1920 X 1280)
記憶體
2GB RAM / 16或32GB ROM
數碼相機
1230萬像素後置鏡頭
500萬像素前置鏡頭
電池
2,700mAh 高效鋰電池 (可更換)
作業平台
Android™ 6.0 (Marshmallow)
體積
147 x 72.6 x 7.9 毫米
重量
136克
顏色
碳灰色、石英色及冰晶色
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
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