LG V10香檳金色系深藍色版本登陸香港迎聖誕 助您規劃日程並留住親友歡聚時光 「LG V10 年終大賞 」每星期送出100份至型禮物 獎品總值超過港幣20萬

創新副屏幕設計 活動策劃好幫手

LG V10的副屏幕設計為用家帶來全新流動智能體驗，最適合喜愛同時處理多項工作的香港人。只要設定為「Always-On」模式，用家在主屏幕關閉時也能夠隨時閱覽天氣、時間、日期及電量圖示等；在主屏幕啟動時，副屏幕便會顯示應用程式快捷列表，讓用家輕鬆查看日程表及選取常用程式，從而提升工作效率，策劃聖誕聚會、旅遊行程也事半功倍。用家也可以在副屏幕設定常用聯絡人，迅速聯絡摯愛好友。

自製專業級影片 記錄聖誕佳節每一刻

聖誕佳節將至，維港兩岸及大街小巷掛滿創意燈飾，LG V10將成用家的拍攝好幫手。LG V10具備1,600萬像素F1.8大光圈專業後置鏡頭，能夠輕鬆捕捉香港醉人夜景，亦配備OIS防震拍攝，可以拍下更清晰銳利的照片。用家更可以透過其手動攝錄模式，按照需要調教多項設定，化身成專業影片導演，自製聖誕節祝福短片，向親友傳遞心意。另外，LG V10配備雙自拍鏡頭，在無需使用自拍棍的情況下，其80° 鏡頭及120° 鏡頭可輕鬆捕捉個人自拍或多人團體照。LG V10的雙自拍鏡頭及後置鏡頭更可同時拍攝，製作出獨特、好玩的照片，留住聖誕聚會的開心時刻。只需利用LG V10的Quick Share快捷分享功能，便可以在拍照或錄影後隨即一按分享到社交媒體。

「LG V10 年終大賞 」每星期100份禮物 冬日送出愛心

現凡於2015 年12 月31日 或之前購買LG V10香港原裝行貨，便可以參加「LG V10 年終大賞 」網上推廣活動，有機會贏取由LG送出每星期100份的至型禮物。活動共分四階段進行，每階段設有兩個登記時間，客戶需根據購買LG V10的日期，於指定日子登入www.lgv10hk.com進行網上登記。於階段一至階段三，每階段登記時間的首50名成功登記之有效LG V10 客戶，即可獲贈精彩禮品，包括深受潮人歡迎的智能手錶LG Watch Urbane、首次於香港面世的LG Rolly Keyboard捲軸式藍牙便攜鍵盤、輕巧時尚的無線流動相片打印機LG PoPo等等。而終極大獎階段的兩個登記時間首五位成功登記之客戶，可獲得雙人來回香港及首爾經濟客艙機票乙套，共送出十套。切勿錯過贏取獎品總值超過港幣20萬的機會！

在普天同慶的節日裡，LG與更多人分享佳節喜悅，是次活動的每項成功登記，LG將捐出港幣10元*，所有善款全數撥捐聖雅各福群會。秉承LG 「Life’s Good」的宗旨，為香港有需要人士在寒冬裡送上溫暖愛心。有關活動詳情及條款細則，可瀏覽 www.lgv10hk.com或致電 LG 顧客服務熱線 3543 7777 查詢。

售價與推出日期：

LG V10全新香檳金色系深藍色將於12月11日起公開發售，建議零售價為港幣$5,698。

* 捐款上限為港幣5萬元正。

「LG V10 年終大賞 」活動詳情:

購買日期 登記日期 登記時間 公佈日期 活動禮品 階段一 2015年

12月11日至17日 2015年

12月19日 登記時間一

上午十時至

中午十二時 及

登記時間二

下午十時至

午夜十二時 2015年

12月24日 每段登記時段的首五十位成功登記並核實其禮品獲贈名額之客戶將根據完成登記的先後時間排序獲得以下禮品: 第一至三名 : LG Watch Urbane 智能手錶 (W150) 乙隻 階段二 2015年

12月18日至24日 2015年

12月26日 2015年

12月31日 第四至五名 : LG PoPo 無線流動相片打印機 (PD251)乙部 第六至十名 : LG Rolly Keyboard捲軸式藍牙便攜鍵盤乙個 第十一至十五名 : LG TONE ACTIVE 運動藍牙耳機 (HBS-850) 乙個 階段三 2015年

12月25日至31日 2016年

1月2日 2016年

1月7日 第十六至廿五名 : SanDisk microSD card 128GB 乙張 第廿六至卅五名 : 電影戲票兩張 第卅六至五十名 : 港幣100元超市禮券 終極大獎 2015年

10月31日至12月31日 2016年

1月9日 2016年

1月20日 登記時段的首五位成功核實其禮品獲贈名額之客戶可獲得以下禮品：

雙人來回香港及首爾經濟客艙機票乙套 (共十套)

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