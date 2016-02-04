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LG隆重推出巨屏OLED TV產品 77吋CURVED 4K OLED TV 77EG9700
77吋巨屏、4K及OLED共同呈現前所未有視覺體驗
LG CURVED 4K OLED TV 77EG9700配備77吋巨大廣闊4K弧形屏幕 (3840 x 2160)，採用LG 獨有的4 Color Pixel (WRGB) 四色像素技術，以廣闊色域把圖像完美呈現在巨大屏幕上；同時藉著OLED技術，畫面上每個像素能自行發光，從而呈現出完美黑色及極緻亮麗的色彩。另一方面，77EG9700憑藉高達0.001毫秒 (ms) 的畫面反應速度，迅速消除動態模糊，讓用家享受清晰的畫面。
此外，77EG9700亦承繼LG旗艦級OLED TV的Art Slim 設計，弧形屏幕配合接近無邊框外形，突顯出LG領先市場的匠心獨運工藝設計，讓電視變為猶如劃時代藝術品，輕易融入不同類型的家居設計，同時亦為用家締造更具臨場感的觀賞體驗。77EG9700更配備領先音響產品製造商Harman/Kardon的高質素揚聲器系統，讓4K OLED TV的聲音強勁而且層次鮮明。全新的77EG9700採用LG webOS介面把智能電視操作化繁為簡，確保用家能迅速瀏覽最愛內容，以及提供更快更順暢的內容選擇。
推出日期及售價
全新77吋LG CURVED 4K OLED TV 77EG9700已於各大特約經銷商公開發售，建議零售價為港幣125,880元。
主要電視規格 - CURVED 4K OLED TV 77EG9700
型號名稱
EG9700
畫質
解像度
ULTRA HD
3840 x 2160
面板
OLED
影像引擎
Perfect Mastering Engine
超亮度提升技術
•
4K 影像倍線技術
•
高效率視頻編碼
•
智能感應器
•
智能電視
webOS
1.0
Magic Remote
•
Network File Browser (DLNA) 網絡文件瀏覽器
•
Miracast 無線影音傳輸
•
智能分享
•
網絡瀏覽器
•
無線屏幕分享
•
MHL
•
WiFi Direct
•
WiDi 無線高清顯示技術
•
LG Store
•
3D 影院
無閃爍 3D 眼鏡
•
3D 影像深度控制
•
3D 音效提升
•
3D 視點控制
•
Dual Play Ready
•
2D 轉 3D 功能
•
音效
Harmon/ Kardon® 音效設計
•
揚聲器
4.0Ch Speaker System (70W)
清晰語音
•
連接
內置 WiFi
•
第二代直播節目錄影功能
•
USB 3.0
(1)
USB 2.0
(2)
HDMI 4K
(4)
外型設計
弧形屏幕
•
戲院式屏幕
•
Art Slim 設計
•
環保
Smart Energy Saving 智能節能
•
尺寸
闊度 x 高度 x 深度 (毫米) : 連坐檯架
1,718 X 1,110 X 322
闊度 x 高度 x 深度 (毫米) : 不連坐檯架
1,718 X 1,064 X 33.7
重量
重量 (公斤) : 連坐檯架
43.3
重量 (公斤) :不連坐檯架
39.9
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