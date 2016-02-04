LG隆重推出巨屏OLED TV產品 77吋CURVED 4K OLED TV 77EG9700

77吋巨屏、4K及OLED共同呈現前所未有視覺體驗

LG CURVED 4K OLED TV 77EG9700配備77吋巨大廣闊4K弧形屏幕 (3840 x 2160)，採用LG 獨有的4 Color Pixel (WRGB) 四色像素技術，以廣闊色域把圖像完美呈現在巨大屏幕上；同時藉著OLED技術，畫面上每個像素能自行發光，從而呈現出完美黑色及極緻亮麗的色彩。另一方面，77EG9700憑藉高達0.001毫秒 (ms) 的畫面反應速度，迅速消除動態模糊，讓用家享受清晰的畫面。

此外，77EG9700亦承繼LG旗艦級OLED TV的Art Slim 設計，弧形屏幕配合接近無邊框外形，突顯出LG領先市場的匠心獨運工藝設計，讓電視變為猶如劃時代藝術品，輕易融入不同類型的家居設計，同時亦為用家締造更具臨場感的觀賞體驗。77EG9700更配備領先音響產品製造商Harman/Kardon的高質素揚聲器系統，讓4K OLED TV的聲音強勁而且層次鮮明。全新的77EG9700採用LG webOS介面把智能電視操作化繁為簡，確保用家能迅速瀏覽最愛內容，以及提供更快更順暢的內容選擇。

推出日期及售價

全新77吋LG CURVED 4K OLED TV 77EG9700已於各大特約經銷商公開發售，建議零售價為港幣125,880元。

主要電視規格 - CURVED 4K OLED TV 77EG9700