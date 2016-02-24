LG 正式在香港推出全新智能手機K10LTE 結合時尚卵石外型設計及高質素拍攝功能的中階皇者

全新渾圓外型配以旗艦手機用戶介面提升操控體驗

LG K系列智能手機首次採用了富光澤的卵石外型設計，配以2.5D弧面玻璃屏幕及圓滑邊緣，造就出平滑無縫的感覺。K10LTE保留了LG一貫的Rear Key設計，把音量鍵及開關設於機背，機身兩側不設按鍵，更能突顯整體機身的獨特外型。

此外，K10LTE機背印有縱橫交織的條紋，藉而提升手感，用家隨時隨地亦可緊握手機，使用時更能安心。卵石設計使K10LTE更高貴、與眾不同，迎合年輕用家對智能手機時尚外型設計的要求。同時，K10LTE 採用了LG頂級旗艦手機的用戶介面LG UX 4.0，簡潔的介面設計及一系列人性化功能，讓用家操控手機時更得心應手。

旗艦級拍攝技術滿足多媒體世代

LG K10LTE智能手機針對年輕用家喜愛隨時隨地捕捉生活每一刻的習慣，加強了影像及影片的拍攝技術，其1,300萬像素後置鏡頭及500萬像素前置鏡頭為同級智能手機中的頂級配置，再以5.3吋廣闊屏幕顯示出細緻影像。

此外，K10LTE 繼承了LG旗艦級手機的手勢拍攝功能，例如手勢自拍功能 (Gesture Shot) 和手勢時距自拍功能 (Gesture Interval Shot)，帶來輕鬆的自拍體驗。用家只需於自拍時在鏡頭前張開手掌再緊握拳頭，即可啟動手勢自拍功能的自拍倒數；快速地重複開合動作兩次更可啟動手勢時距自拍功能，連續拍下四張照片。用家更可使用K10LTE 的一觸即拍功能 (Touch & Shoot)，只需輕觸屏幕便可對焦並拍出完美影像。

售價與推出日期

LG K10LTE將於本週內於各大特約經銷商公開發售，建議零售價為港幣$1,698元。

LG K10LTE (K430N) 主要手機規格：

顯示屏 5.3" HD TFT 顯示屏 處理器 MT6753 1.14GHz八核心處理器 記憶體 2GB RAM / 16GB ROM (支援外置記憶卡，最高支援32GB) 數碼相機 1300 萬像素後置鏡頭；500萬像素前置鏡頭 電池 2,300 mAh 高效鋰電池 作業平台 Android™ 6.0 Marshmallow 體積 146.6 x 74.8 x 8.8 mm 網絡制式 4G 網絡： FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 2600(B7) / 900(B8) MHz* TDD：2300(B40) MHz* 3G 網絡： WCDMA：850 / 900 / 1900 / 2100 MHz* 2G 網絡： GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz* 顏色 靛黑、白 其他功能 2.5D弧面玻璃、手勢自拍功能、手勢間距自拍功能、一觸即拍功能

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

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