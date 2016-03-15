LG全新21:9超廣闊顯示器及Ultra HD 4K顯示器 滿足專業人士、遊戲玩家的全面多媒體體驗

21:9超廣闊顯示器提升工作空間

LG 34UC98顯示器備有34吋21:9超廣闊弧形屏幕，擁有3440 x 1440 QHD像素，並透過先進的IPS技術提升畫質。用家可以對屏幕進行-5至15度之間的角度調整，以及達至110mm的垂直高度調校，使34UC98的巨大屏幕能夠全面迎合狂熱遊戲玩家和數碼媒體專業人士所需。34UC98亦支援Thunderbolt™ 2，用家可於連接兼容設備後以高速傳輸數據，確保工作過程流暢。

LG 34UM68同樣配備21:9超廣闊屏幕及Thunderbolt™ 2，其34吋平面屏幕專為攝影師、平面設計師等專業人士而設，為他們提供更大的工作空間，從而進行精準的圖像處理。用家可以對屏幕進行-5至20度之間的角度調整，以及達至120mm的垂直高度調校，以舒適的角度觀看於超廣闊屏幕並列的照片，或同時操控多個應用程式。 34UM68的Thunderbolt™ 2更為畫家解決龐大的圖像及影片所帶來的傳輸煩惱。

Ultra HD 4K顯示器帶來更極致娛樂體驗

LG新推出的Ultra HD 4K顯示器27UD68擁有同樣出色表現，並具備多項專為遊戲玩家而設的特別功能，包括Black Stabilizer功能自動偵測影像的最暗部份，提高畫面亮度和細節，以及Dynamic Action Sync模式將輸入延遲減至最低，為用家帶來無縫的遊戲體驗。另外，27UD68採用了富藝術感的ArcLine Stand弧形底座，突顯顯示器順滑平穩的設計，更顯優雅。

除此之外，LG三款新顯示器34UC98、34UM68及27UD68均擁有先進的AMD FreeSync技術，能有效消除假象、抖動現象及破碎畫面，再配合IPS屏幕呈現超過99% sRGB色域，展示出精準、細緻的畫面，從而滿足專業人士對零輸入延遲及色準的高要求，又能為遊戲玩家提供身臨其境的遊戲畫面效果。

推出日期及售價

LG 21:9 UltraWide 弧形顯示器34UC98和21:9 UltraWide顯示器34UM68，以及Ultra HD 4K顯示器27UD68，將於三月中於特約經銷商發售，建議售價如下：

型號 建議售價 21:9 UltraWide弧形顯示器 34UC98 港幣$8,990元 21:9UltraWide顯示器 34UM68 港幣$5,990元 Ultra HD 4K顯示器27UD68 港幣$5,290元

主要顯示器規格：

型號名稱 34UC98 34UM68 27UD68 顯示屏 解像度 3440 X 1440 2560 X 1080 3840 x 2160 畫面比例 21:9 21:9 16:9 亮度 300nits 色域 sRGB 99% 闊色域 色彩深度 10bit (8bit + FRC)

1.07 billion colors 10bit (8bit +A-FRC)

1.07 billion colors 顯示屏 IPS 可視角度 178/178 連接介面 HDMI 2.0輸入 (2) (2) (2) HDCP 2.2

Display Port 1.2

音效輸出

USB Up-Stream 3.0 (1) (1) - USB Down-Stream 3.0 (2) (2) - 特別功能 DAS模式

Freesync

支援屏幕分割 最多分割為4屏 最多分割為4屏 - 遊戲模式 - Black Stabilizer

畫中畫PBP (Picture-by-Picture)

SUPER+ 解像技術 - - 閃光保障 (Flicker Safe)

座架 可調校高度(範圍) 110毫米 120毫米 - 可調校傾斜(角度) -5~15度 -5~20度 -2~15度 其他 牆掛尺寸(毫米) 100 X 100 尺寸 闊度 X 深度 X 高度(毫米) 連座架 調校至最低： 817.6 x 230.4 x 451.4 調校至最高： 817.6 x 230.4 x 561.4 調校至最低： 829.9 x 252.4 x 428.9 調校至最高： 829.9 x 252.4 x 548.9 615 x 186.2 x 455.7 闊度 X 深度 X 高度(毫米) 不連座架 817.6 x 88.7 x 360.8 829.9 x 49.2 x 379.8 615 x 49.3 x 365.1 重量 (公斤) 連座架 7.8 8.4 4.9 (公斤) 不連座架 6.2 6.3 4.6

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準