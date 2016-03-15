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LG全新21:9超廣闊顯示器及Ultra HD 4K顯示器 滿足專業人士、遊戲玩家的全面多媒體體驗
21:9超廣闊顯示器提升工作空間
LG 34UC98顯示器備有34吋21:9超廣闊弧形屏幕，擁有3440 x 1440 QHD像素，並透過先進的IPS技術提升畫質。用家可以對屏幕進行-5至15度之間的角度調整，以及達至110mm的垂直高度調校，使34UC98的巨大屏幕能夠全面迎合狂熱遊戲玩家和數碼媒體專業人士所需。34UC98亦支援Thunderbolt™ 2，用家可於連接兼容設備後以高速傳輸數據，確保工作過程流暢。
LG 34UM68同樣配備21:9超廣闊屏幕及Thunderbolt™ 2，其34吋平面屏幕專為攝影師、平面設計師等專業人士而設，為他們提供更大的工作空間，從而進行精準的圖像處理。用家可以對屏幕進行-5至20度之間的角度調整，以及達至120mm的垂直高度調校，以舒適的角度觀看於超廣闊屏幕並列的照片，或同時操控多個應用程式。 34UM68的Thunderbolt™ 2更為畫家解決龐大的圖像及影片所帶來的傳輸煩惱。
Ultra HD 4K顯示器帶來更極致娛樂體驗
LG新推出的Ultra HD 4K顯示器27UD68擁有同樣出色表現，並具備多項專為遊戲玩家而設的特別功能，包括Black Stabilizer功能自動偵測影像的最暗部份，提高畫面亮度和細節，以及Dynamic Action Sync模式將輸入延遲減至最低，為用家帶來無縫的遊戲體驗。另外，27UD68採用了富藝術感的ArcLine Stand弧形底座，突顯顯示器順滑平穩的設計，更顯優雅。
除此之外，LG三款新顯示器34UC98、34UM68及27UD68均擁有先進的AMD FreeSync技術，能有效消除假象、抖動現象及破碎畫面，再配合IPS屏幕呈現超過99% sRGB色域，展示出精準、細緻的畫面，從而滿足專業人士對零輸入延遲及色準的高要求，又能為遊戲玩家提供身臨其境的遊戲畫面效果。
推出日期及售價
LG 21:9 UltraWide 弧形顯示器34UC98和21:9 UltraWide顯示器34UM68，以及Ultra HD 4K顯示器27UD68，將於三月中於特約經銷商發售，建議售價如下：
型號
建議售價
21:9 UltraWide弧形顯示器 34UC98
港幣$8,990元
21:9UltraWide顯示器 34UM68
港幣$5,990元
Ultra HD 4K顯示器27UD68
港幣$5,290元
主要顯示器規格：
型號名稱
34UC98
34UM68
27UD68
顯示屏
解像度
3440 X 1440
2560 X 1080
3840 x 2160
畫面比例
21:9
21:9
16:9
亮度
300nits
色域
sRGB 99% 闊色域
色彩深度
10bit (8bit + FRC)
10bit (8bit +A-FRC)
顯示屏
IPS
可視角度
178/178
連接介面
HDMI 2.0輸入
(2)
(2)
(2)
HDCP 2.2
Display Port 1.2
音效輸出
USB Up-Stream 3.0
(1)
(1)
-
USB Down-Stream 3.0
(2)
(2)
-
特別功能
DAS模式
Freesync
支援屏幕分割
最多分割為4屏
最多分割為4屏
-
遊戲模式
-
Black Stabilizer
畫中畫PBP (Picture-by-Picture)
SUPER+ 解像技術
-
-
閃光保障 (Flicker Safe)
座架
可調校高度(範圍)
110毫米
120毫米
-
可調校傾斜(角度)
-5~15度
-5~20度
-2~15度
其他
牆掛尺寸(毫米)
100 X 100
尺寸
闊度 X 深度 X 高度(毫米) 連座架
調校至最低：
817.6 x 230.4 x 451.4
調校至最高：
817.6 x 230.4 x 561.4
調校至最低：
829.9 x 252.4 x 428.9
調校至最高：
829.9 x 252.4 x 548.9
615 x 186.2 x 455.7
闊度 X 深度 X 高度(毫米) 不連座架
817.6 x 88.7 x 360.8
829.9 x 49.2 x 379.8
615 x 49.3 x 365.1
重量
(公斤) 連座架
7.8
8.4
4.9
(公斤) 不連座架
6.2
6.3
4.6
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
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