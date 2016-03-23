首部模組式智能手機LG G5君臨香港 LG Playground生態系統把流動娛樂延伸至更高層次 一體式金屬機身配模組式設計，襯托出時尚品味 特設專屬超廣角鏡頭，加上LG Friends實現更多玩樂可能

LG首部模組式智能手機

LG研發人員的無窮創意加上匠心獨運的製作工藝，研發出極富創意的模組式設計，不單讓LG G5隨時搖身一變為數碼相機或Hi-Fi音樂播放器，更首次把智能手機的金屬機身，加上可更換電池設計完整實現，瞬間便可抽出電池。LG G5的5.3吋顯示屏採用3D Arc Glass微曲弧形玻璃設計，創造出柔和的曲面，並透過先進的 Microdizing 技術使電鍍鋁的處理過程提升到全新的境界，實現更平滑且色彩豐富的金屬表面。加上LG G5內藏式絕緣天線設計，讓智能手機的一體式金屬機身完美呈現，同時亦藉著圓滑邊緣切割造工，使用家有更佳的手握感，顯著提升使用體驗。

LG CAM Plus模組

LG CAM Plus相機模組是具備多元化功能，套上電池插槽後，不單可以提供尤如相機般更舒適的手握感覺，更提供媲美數碼相機的操控體驗，帶來無比便利。LG CAM Plus提供開關鍵、快門、攝錄、變焦轉盤及LED顯示燈等實體按鈕，讓用家於對焦時猶如傳統數碼相機般操作。除此之外，LG CAM Plus內置1,200mAh的電池容量，讓用家拍攝及享樂的時間更長久。

LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY 模組

LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY 模組是LG與B&O共同研發的心血結晶，讓LG G5變為音響級Hi-Fi DAC音樂播放器，完全滿足對音樂有極高要求的用家，使他們隨時隨地都可以享受到原有只能在傳統高階Hi-Fi音響組合所聽到的頂級音質。LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY 內外美兼備，以簡約高貴的外形，提供卓越的音樂娛樂體驗。除了在LG V10中首次推出的32-bit Hi-Fi DAC升頻技術 (Upsampling) 外，LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY 更支援32-bit 384KHz高解析度音樂播放。LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY 既可以模組式在LG G5上使用外，亦可以連接任何智能手機^或個人電腦作獨立Hi-Fi DAC使用。

135° 超廣角鏡頭，配以更先進貼心的用家體驗

為了彰顯LG在智能手機相機技術的領導地位，LG G5特別配置雙後置鏡頭設計，包括78° 標準鏡頭，以及現時智能手機中最廣闊的135° 超廣角鏡頭。後者為LG G5實現較現時智能手機廣闊約1.7倍的廣角拍攝體驗，並較人眼視野更闊15°，讓用家可在毋須移動或遷就位置的情況下，便可輕易拍攝更多風景、高樓大廈，甚至與更多親友同時拍照。

另一方面，LG G5亦配備一系列豐富的照片特效，包括Pop-out Picture、濾鏡效果及人面自動拍攝 (Auto Shot)。Pop-out Picture可把廣角鏡頭及標準鏡頭同時拍下的照片，結合為一張尤如設有藝術相框的獨特相片；用家可以為照片加入9種不同濾鏡特效；人面自動拍攝功能可自動進行人臉辨識，輕易拍攝完美自拍照片。

Always-on Display帶來無比便利

繼首次在LG V10的副屏幕上引入「Always-on Display」之後，LG G5的5.3吋Quad HD IPS Quantum量子屏幕上更加入「Always-on」功能，讓智能手機即使在睡眠模式時亦可以顯示日期及時間，方便用家在重要會議時毋須啟動屏幕亦可查看時間。

為了節省電源消耗，LG重新設計顯示屏的驅動程式及電源管理功能，使顯示屏的背光可以局部發亮，讓「Always-on Display」每小時只會消耗整體電池容量的0.8%。由於用家平均每天啟動智能手機屏幕逾150次卻只是查看時間，LG G5 的 Always-on 待機屏幕可大大延長整體使用時間。

另一項在LG G5特別引進的先進顯示功能是日光模式，讓用家即使在戶外亦可享受到卓越的視覺體驗。日光模式會自動偵測用家周遭的光度，同步調整顯示屏的亮度，最高逾850nits。在用家眼睛因應不同光度環境而調節之前，G5已經準備好最合適的亮度，提供完美的視覺享受。

一眾LG Friends同步登場

除了全新旗艦智能手機G5之外，LG亦宣布推出突破性的智能手機生態系統—LG Playground，矢志與合作夥伴建立緊密關係，並推出多元化的設備，支援整個項目，以充份發揮LG Playground的潛能。

與此同時，LG亦推出一系列LG Friends，完全突破舊有智能手機的框架，把流動體驗帶到更高層次。

LG 360 VR 虛擬實境器

LG 360 VR是一副虛擬實境眼鏡，以USB線連接G5，可模擬用家從2米外觀看130吋屏幕的視覺效果。LG 360 VR虛擬實境器採用可摺式時尚外形設計，易於攜帶及收藏，讓用家可隨時隨地享受虛擬實境內容。有別於其他必須嵌入智能手機的虛擬實境設備，LG 360 VR虛擬實境器僅重113克#，為同級產品重量的三分之一，卻可以提供高達639ppi的解析度視覺體驗。該設備亦兼容由LG 360 CAM拍攝的360° 相片及影片。

LG 360 CAM 全景相機

LG 360 CAM全景相機是一部纖巧的360° 相機，配備兩個1,300萬像素200°廣角鏡頭、1,200mAh容量電池及4GB內部儲存，同時亦支援microSD卡。LG 360 CAM可輕易連接LG G5，以創製360° 全景影像。同時，LG 360 CAM亦可以及藉著3個內置咪錄製5.1環迴立體音效的2K影片，使用家輕鬆拍攝高質素360° 影片。用家亦可以使用LG 360 VR 虛擬實境器或其他支援360° 內容的智能手機或設備，欣賞由LG 360 CAM拍攝的相片及影片。

LG Friends Manager

LG Friends Manager 為LG G5 獨家功能，讓 G5 更容易與 LG Friends 連線的控制應用程式。LG Friends Manager 能自動偵測附近的 LG Friends設備，僅需3個簡單步驟便能完成連接。

高性能高效率的旗艦智能手機

LG G5備有多款創新的技術，為用家帶來無窮便利，把流動體驗帶到更高層次，當中包括：

高效能且極具能源效益的Qualcomm® Snapdragon™ 820 處理器：與過去的 Snapdragon 810處理器相比，Qualcomm Technologies 最先進的處理器架構提供雙倍速度與省電效能；而Adreno 530 顯示晶片則擁有快 40% 的顯示效能，以及最高40% 的省電效能。Snapdragon 支援 4K 拍攝與影片播放，讓用家可藉驚人的精細度及清晰度捕捉及欣賞生活中的每個重要時刻。Snapdragon 820 處理器同時專為虛擬實境作優化，呈現最逼真的色彩，為G5用家提供終極的虛擬實境體驗。

aptX™ HD 24-bit Hi-Fi 無線音效：LG G5備有aptX HD，透過藍牙支援24-bit Hi-Fi音響級音效，用家可隨時隨地享受接近原聲的音效。

Qualcomm® Quick Charge™ 3.0：藉著智能式運算邏輯，較上一代技術充電時間快27% 及效能提高45%。

創新配件同步登場

LG G5的半透明Quick Cover智能保護套亦同樣具備觸控功能，用家毋須打開保護套便可接聽來電或設定鬧鐘，帶來無可比擬的便利操控體驗。再者，藉著LG G5「Always-on Display」功能，加上半透明的保護套設計，使用家隨時隨地亦可以查閱時間。設計方面，LG G5 Quick Cover智能保護套採用猶如光面金屬質料的設計，完全是LG G5高貴典雅形象的完美配搭。

LG G5 兩用充電器 (Hybrid Battery Charger) 不單可用作LG G5電池充電器，當放入電池後，更可搖身一變為外置充電器，為其他USB設備充電，備有USB Type C輸入及支援USB Type A 輸出，迎合不同情況需要。

建議零售價

LG G5備有4款顏色，包括閃亮銀、鈦黑鋼、香檳金及冰晶粉，建議零售價為港幣5,698元。

^需支援及配合OTG線使用

#重量不包括遮光罩

LG G5主要規格：

顯示屏 5.3" Quad HD IPS Quantum量子屏幕(2560 x 1440) 處理器 2.2GHz Qualcomm® Snapdragon™ 820處理器 作業平台 Android™ 6.0 Marshmallow 記憶體 4GB RAM / 32GB ROM (支援外置記憶卡高達2TB) 數碼相機 後置鏡頭：1600 萬像素 (78°標準角F1.8, OIS2.0)、800萬像素 (135°超廣角F2.4)； 前置鏡頭：800萬像素 (F2.0) 網絡制式 4G 網絡： FDD：700(B12, B17 & B28) / 800(B20) / 850(B5) / 900(B8) / 1700(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 3G 網絡： WCDMA： 850(B5) / 900(B8) / 1700(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz* TD-SCDMA 1900 / 2000 MHz* 2G 網絡： GSM： 850/900/1800/1900 MHz* 電池 2,800 mAh 高效鋰電池 (可更換) 顏色 閃亮銀、鈦黑鋼、香檳金、冰晶粉 體積 149.4 x 73.9 x 7.7 mm 重量 159 g 其他功能 模組式設計、抽換式電池、Always-on Display、人面自動拍攝、雙後置鏡頭、超廣角鏡頭、濾鏡效果、日光模式、Pop-out Picture

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

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