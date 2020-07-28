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全球首部 UHD 4K Nano IPS 1ms (GtG) 極致高清遊戲顯示屏
專業級至尊電競設備 帶來令人驚嘆的完美純淨色彩
全方位支援144Hz刷新率 及 NVIDIA G-sync ™ 多種技術 現實與遊戲世界融為一體
即時發佈
全球首部[1]UHD 4K Nano IPS 1ms (GtG)[2]極致高清遊戲顯示屏
專業級至尊電競設備帶來令人驚嘆的完美純淨色彩
全方位支援144Hz刷新率及NVIDIA G-syncTM多種技術 現實與遊戲世界融為一體
圖片下載： https://bit.ly/2CS095C
（2020年7月30日 – 香港）LG宣布推出萬眾期待全球首部UHD 4K Nano IPS超高清UltraGear™ 27GN950遊戲顯示屏，並同時推出WQHD+ Nano IPS UltraGear™ 38GN950弧形顯示屏，實現不少專業級電競愛好者的要求。全新38寸GN950 及27寸GN950均支援Nano IPS及VESA DisplayHDR600技術， 27GN950更支援4K UHD解像度，更令真實色彩及影像細節盡見眼前。全新GN950系列同時配備尖端電競技術，全面支援144HZ超高速刷新率及1ms（GtG）反應時間，並兼容NVIDIA G-SYNC®及聲畫同步等技術，不只呈現快如閃電兼無撕裂或延遲的畫面反應，更可締造超強遊戲實境感。
全球首部[1]反應速度最快[2]的Nano IPS 1ms (GtG)[2]顯示屏 讓玩家獲得至尊遊戲體驗
全新LG UltraGear™ 27GN950是現時反應最快[2]的UHD 4K超高清電腦顯示屏，其Nano IPS超細緻畫質加上UHD 4K解像度，為玩家帶來細緻清晰畫面。螢幕同時獲得VESA DisplayHDR600色彩認證，HDR10色彩技術呈獻出最令人驚嘆的原色彩，畫面質素純對可媲美影院級大屏幕。如此細膩的畫面配合純淨鮮艷的色彩，能高度還原遊戲場景的細節度及像真度，尤其適合角色扮演系列的電競遊戲，完美呈現遊戲角色的服裝設計及人物特色細節，細緻得連每條髮絲都可栩栩如生地描繪眼前。
反應速度方面，GN950系列支援144Hz高刷新率及Nano IPS 1ms（GtG）動態模式抑制反應時間，能確保遊戲畫面清晰流暢，並不會出現延遲回應的情況，玩家將能體驗真正可稱得上為極速的動態畫面及操作體驗。
加入多種專為電競而設的技術及功能 升級遊戲操作至專業水平
全新GN950系列遊戲顯示屏能成為專業電競愛好者的最強支援，通過NVIDIA官方測試並認證兼容G-sync® 及AMD FreeSync™ Premium Pro技術，有助於消除畫面撕裂與殘影，同時減少延遲，帶來閃電般的反應時間，玩家在任何遊戲情況及節奏都能順暢及無縫操作，比對手更快速捕捉獲勝先機。
為了給予玩家更滿足的遊戲體驗，LG同時帶來升級Sphere Lighting 2.0功能，當玩家開啟Sphere Lighting 2.0中的聲音同步模式，螢幕會自行根據遊戲中的動態聲音點亮相應畫面區域；而畫面同步模式開啟後，螢幕會自動根據畫面中出現的視覺特效，自行調高相應色彩的亮度，呈獻更完美的遊戲畫面，讓玩家在遊戲過程更中滿足於無可挑剔的視覺沉浸感。
時尚外型設計 強化沉浸式遊戲氛圍
為配合首台UHD 4K電競屏幕的重量級尊貴誕生，LG特意為螢幕打造了醒目亮麗的設計。屏幕機身背後設有華麗的圓形LED彩燈，加強專業電競感並使機身更顯輕巧美觀。屏幕正面的邊框非常纖細，使玩家的遊戲視野更廣闊，增強遊戲體驗。支架方面，除了機身的V型翼架設計，玩家更可自行調整顯示屏的傾斜度、高度及旋軸，以配合自身需要，舒適自在地暢玩遊戲。
預購優惠
現凡於下列期間(01/08/2020 – 07/08/2020)預購LG 27GN950均有機會獲得KLEVV CRAS X RGB 16GB (2X8GB) DDR4 3600 MHZ Gaming記憶體乙份(價值$1,099, 名額20名)，數量有限，送完即止。
詳情請瀏覽: https://www.lg.com/hk/monitor/lg-27gn950-b
推出日期及售價
LG UltraGear™ 遊戲顯示屏LG 38GN950 及27GN950 即日起於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：
型號
建議售價
發售日期
LG 38GN950-B
$12,990
現已發售
LG 27GN950-B
$7,990
08/08/2020
屏幕規格
27GN950-B
38GN950-B
尺寸 (英寸)
27
37.5
尺寸 (cm)
68.5
95.2
解像度
3840 x 2160
3840 x 1600
屏幕類型
IPS
IPS
屏幕比例
16:9
21:9
像素間距
0.1554 x 0.1554 mm
0.2291 x 0.2291 mm
亮度 (典型)
400 cd/m²
450 cd/m²
色域 (典型)
DCI-P3 98% (CIE1976)
DCI-P3 98% (CIE1976)
色彩深度 (顏色數)
10.7億
10.7億
對比度 (最少)
700:1
700:1
對比度 (典型)
1000:1
1000:1
反應時間
1ms (GtG at Faster)
1ms (GtG at Faster)
可視角度 (CR≥10)
178°(右/左), 178°(上/下)
178°(右/左), 178°(上/下)
技術及功能
27GN950-B
38GN950-B
HDR 10
支援
支援
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
DisplayHDR™ 600
HDR 效果
支援
支援
Nano IPS™技術
支援
支援
寬色域技術
支援
支援
顏色校正出廠
支援
支援
硬件色彩校正
支援
支援
不閃爍屏幕
支援
支援
閱讀模式
支援
支援
RADEON FreeSync™
支援(Premium Pro)
支援(Premium Pro)
FreeSync (低幀率補償)
支援
支援
黑色穩定器
支援
支援
動態動作同步
支援
支援
十字線
支援
支援
球形燈光效果
支援
支援
智能節能
支援
支援
尺寸及重量
27GN950-B
38GN950-B
連座檯架尺寸 (寬x高x深)
609.2 x 570.6 x 291.2 mm(座檯架升至最高時)
896.4 x 588.4 x 312.2 mm(座檯架升至最高時)
不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
609.2 X 352.9 X 53.7 mm
896.4 x 394.4 x 111.3 mm
連座檯架重量 (kg)
7.7
9.2
不連座檯架重量 (kg)
5.7
7.0
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
查詢詳情，請瀏覽www.lg.com/hk或致電查詢熱線：3543 7777
[1] 以LG UltraGear 系列作比較, 27GN950為首台使用nanoIPS 並配有4K解像度的顯示屏
[2] 選取「Faster Mode」以使用 「1 毫秒 (GtG)（遊戲模式→回應時間→Faster Mode」
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