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LG推出革命性PuriCare™穿戴式空氣清新機

以領先全球的科技 為個人健康呼吸模式展開新時代

圖片下載：https://bit.ly/32XKTij

（2020年10月21日 – 香港）作為空氣淨化解決方案的全球領導者，LG電子一直致力研發能保障個人健康及衛生的創新產品，並於早前在IFA2020展示PuriCare™穿戴式空氣清新機，透過科技為新常態下的健康生活帶來創新方案。今天，LG電子香港（LG）宣布PuriCare™穿戴式空氣清新機將於10月21日搶先登陸香港，一眾用家將能率先體驗PuriCare™穿戴式空氣清新機帶來更高水平的便攜式保護。

內置可更 換濾網及雙風扇 幫助用家自在呼吸新鮮空氣

全新LG PuriCare™穿戴式空氣清新機解決了口罩質量不穩定和一次性口罩供不應求的難題。其內置的兩個H13 HEPA濾網，不但高效能，兼可隨時更換[1]。憑藉其內置的雙風扇呼吸感應器，用家能在室內及室外呼吸清新潔淨的已過濾空氣。呼吸感應器更可以檢測佩戴者的呼吸循環所產生的氣壓相應地調節高、中、低三段風速，即表示風扇在佩戴者吸氣時會自動加速以幫助進氣，並在呼氣時減速以減小阻力，從而使呼吸過程變得輕鬆無阻。





全方位考慮用家需要 穿戴舒適更可長時間供電

LG PuriCare™穿戴式空氣清新機對應廣泛的臉形，並根據人體工學設計，可緊密貼合用家臉部，大幅度地減少從鼻子、下巴周圍與裝置之間的空隙引致的空氣洩漏。另採用防敏矽膠物料，能有效減少因戴口罩帶來的皮膚敏感問題[2]，令用家能舒適地佩戴數小時。LG PuriCare™穿戴式空氣清新機所採用的高效輕巧電池並擁有820mAh的電容量，在低速模式下可提供長達八小時的運行時間。



體貼用家的LG也為此產品配備UV保護盒，除了可以為LG PuriCare™穿戴式空氣清新機充電，更配備可殺菌的紫外光燈(UV-LED)³，有助保障使用後的衛生狀況。同時支援LG ThinQ應用程式，用家同時能夠透過應用程式查看濾網壽命，當到達需要更換的狀態時會發送通知提醒用家。為了方便用家長期使用並減低對環境的影響，LG PuriCare™穿戴式空氣清新機的過濾器、耳帶、以至其他組件均可更換和可回收⁴，多方面照顧個人健康需要和為環保盡一分力。





欲了解更多LG PuriCare™可穿戴式空氣清新機，請登入：

https://www.lg.com/hk/puricare/lg-ap300awfa

推出日期及售價

LG PuriCare™穿戴式空氣清新機即日於特約經銷商公開發售：

名稱 型號 建議零售價 推出日期 穿戴式空氣清新機 AP300AWAF $1,180 2020年10月22日 H13 HEAP 全效濾網(一盒兩枚) PFDAHC02 $98 2020年10月22日 內部濾網 (一盒三十枚) Type A $98 2020年10月22日 內部濾網 (一盒三十枚) Type B TBC 2020年11月中

[1] 以平均每天使用8小時計算，建議更換期限為一個月

[2] 於2020年5月通過SGS防敏測試 (AYAA20-30384)

3於2020年5月通過TUV測試 (60407959-001, 60407960-001) 其UVC-LED 能於30分鐘內殺滅99.99%以下細菌病毒大腸桿菌, 綠膿桿菌, 克雷伯氏肺炎菌, 表皮葡萄球菌及金黃葡萄球菌

⁴ 因應不同國家或地區的回收條例而定，某些地區或國家可能不適用於此