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（2020年11月27日 – 香港）時刻關注個人清潔與衛生已成為大眾日常，LG電子香港 (LG)深明家居潔淨的重要，一直致力研發能引領業界的家居護理產品以滿足用家需求。新一代CordZero ThinQ™ A9K吸塵機，是LG 在港首部配備「單獨濕拖」和「Kompressor™ 輕壓空間倍升」功能的型號，除了能大幅節省打掃時間外，更能帶來便利又潔淨舒適的居家環境。LG CordZero ThinQ TM A9K吸塵機強化的機頭吸力、HEPA濾網及5重過濾系統，能達到最全面的清潔效能，實現無菌潔淨的家居空間。

「乾吸 + 濕拖」以及全新 「單獨濕拖」模式 為應付任何清潔需要作萬全準備

為回應用家訴求，新一代 LG CordZero ThinQ TM A9K吸塵機同時配備全新「單獨濕拖」模式以及大受歡迎的「乾吸+濕拖」模式。其雙旋濕拖吸頭，在使用「乾吸+濕拖」模式清潔時，能透過前方吸塵口先吸入灰塵，再以電動摩打帶動抹布旋轉去除一般吸塵機難於處埋的污漬。而使用全新「單獨濕拖」模式時，用家可根據各種清潔需求，以三段式水量調節系統控制出水量，讓抹布在清潔過程中保持適當水分。

LG CordZero ThinQ TM A9K吸塵機採用軸向渦輪氣旋技術，配備升級版智能變頻摩打，吸力大幅增加 40%[1]，無論是吸塵還是除污過程都十分省時省力。LG CordZero ThinQ TM A9K吸塵機同時提供多達11款可拆卸吸頭及濕抹布配件，用家可按家居環境需要更換吸頭及清潔模式，輕鬆帶走藏於角落的寵物毛髮、布偶上的致敏塵蟎等頑固污垢，在「疫境」中時刻保家居潔淨！

創新集塵排空技術 一鍵輕壓除污 清潔過程更便利衛生

在LG CordZero ThinQ ™ A9K吸塵機研發過程中，LG考慮到用家日常使用習慣，首創「Kompressor™ 輕壓空間倍升」功能，輕輕一按即可將污垢和灰塵壓縮，讓集塵空間即時提升 2.4 倍[2]，達到體積不變，容量更大。能減少用家傾倒灰塵的次數之餘，更可避免讓他們的雙手直接接觸污垢。清空集塵盒時，同樣只要輕壓按鈕，即可一鍵清除以往難以對付的纏繞毛髮、以及卡在濾網上的灰塵。

備有多種認證的 HEPA 濾網 家居環境衛生的重要防線

LG CordZero ThinQ TM A9K吸塵機同時包含2道氣旋以及3道濾網，總共 5重過濾程序。正切式氣旋、軸向式氣旋及金屬濾網可以將大部分塵屑過濾並留在集塵盒中。氣旋孔由9 個增加至 15 個，再加上其微塵濾網以及最後一道 HEPA濾網，能夠有效過濾空氣中的 99.7%[3] 的 0.3 微米懸浮微粒與致敏原，全方位防護家中衛生。此外，考慮到長期累積灰塵會容易產生異味及細菌滋生，LG特別研發可全面拆卸水洗的設計，水洗氣旋濾網、微塵濾網及HEPA濾網均能以清水洗滌，即使忙碌的上班族也能快速清潔吸塵機。

LG ThinQTM 智能應用程式 讓你一手掌控所有即時資訊

支援 LG ThinQTM 智能應用程式遙距操控的LG CordZero ThinQ TM A9K吸塵機，讓用家可在流動裝置上即時確認充電狀態、電量，更可收到濾網清潔狀況的通知及記錄清潔日誌，陪伴用家輕鬆維持居家環境潔淨，創造更智能方便的家居護理體驗。

欲了解更多LG CordZero ThinQTM A9K無線吸塵機的功能，

請登入：https://www.lg.com/hk/vacuum-cleaner

推出日期及售價

LG CordZero ThinQTM A9K無線吸塵機即日於特約經銷商公開發售：

型號 顏色 建議售價 (HK$) 發售日期 A9KMASTER 酒紅色 $6,290 2020年 11月27 日 A9KEXTRA 鐵灰色 $6,290 2020年 11月27 日 A9KULTRA (只限百老匯/豐澤) 星夜黑 $6,690 2020年 11月27 日

吸塵機規格 ：





型號 A9KULTRA A9KMASTER A9KEXTRA 一般規格 摩打 智能變頻摩打 氣旋技術 多重旋風式氣旋 吸力 200W 充電時間 4小時 操作音量 低至75分貝 集塵箱容量 (升) 0.9 (Kompressor™ 輕壓空間倍升) 指示燈 3 LED 機身尺寸 (闊 x 高 x 深)(毫米) 105 x 215 x 295 重量 (連地板吸頭)(kg) 2.57

設計特色 機身顏色 星夜黑 酒紅色 鐵灰色 Kompressor™ 輕壓空間倍升 有 人體工學設計 Opti-balanced handle™ 及 4段伸縮式吸管 集塵箱 易潔式設計 可水洗濾網 HEPA, 前導濾網及金屬濾網 充電 掛牆、座地或簡易安裝 5重過濾系統 過濾效力 HEPA 99.97% PM0.3 懸浮粒子過濾 電動吸頭 纖薄電動地板吸頭 有 有 有 震動寢具吸頭 有 - 有 電動迷你吸頭 有 有 - 清潔配件 充電座 有 電池 鋰離子電池2枚 縫隙吸頭 有 二合一吸頭 有 床褥專用吸頭 有 頑垢清潔吸頭 有 前導濾網 2 ThinQ™ 智能家電 智能手機應用程式 Android / iOS 產品狀態監察 支援 濾網清潔提醒 支援 產品使用記錄 支援 推送通知 支援 Smart Diagnosis™ 智能診斷 支援

*以單顆電池計算，及非電動吸頭。



以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

[1] 與LG CordZero™ A9 型號相比，智能變頻摩打吸力由140W大幅增加至200W。

[2] LG Kompressor™ 技術只限新型號 LG CordZero™ A9K，集塵盒容量與 LG CordZero™ A9 作比較，結果可能因操作環境而有所差異。

[3] 在2019年12月, 經Intertek 測試 (191100070SEL-001, 191100070SEL-002)