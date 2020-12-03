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「宅生活」娛樂首選 4款LG UltraGear™遊戲顯示屏同步面世

入門級至專業級水準規格全列陣 切合所有電競愛好者需要





圖片下載：https://bit.ly/397P4f5

（2020年12月3日 – 香港）LG旗下UltraGear™遊戲顯示屏一直備受遊戲愛好者歡迎，其優越屏幕畫質及完美流暢度，絕對是電競玩家的最強設備。假期將至，LG電子香港（LG）一次過推出UltraGear™系列合共4款GN600及GN800型號屏幕，讓一眾玩家於懶洋洋的冬日宅在家中享受頂級遊戲體驗，與隊友來一場高水準的格鬥競技！

完善功能俱備 不同配置帶來貼合不同遊戲玩家要求的顯示屏



全新推出UltraGear™遊戲顯示屏包括入門級24吋至專業級32吋屏幕，除規格方面切合業餘玩家至電競選手需要外，用家更可按不同家居環境選擇相應屏幕尺寸，全情投入極致流暢的畫面移動效果，絕對是決鬥較量時的最佳輔助！

考慮到不少電玩玩家追求配備最高規格及技術的遊戲配件，把握遊戲的最高勝算，LG特意推出兩款從規格到畫面技術都是最全面的遊戲顯示屏 — 全新LG UltraGear™ 27GN600及27GN800。兩款遊戲顯示屏支援144Hz高刷新率及IPS 1ms（GtG）動態模式抑制反應時間，能保持遊戲畫面清晰流暢，杜絕延遲回應的情況。此外，兩款產品也配備NVIDIA®，兼容G-sync®及AMD FreeSync™ Premium，有助消除畫面撕裂與殘影，確保玩家在任何遊戲情況及節奏下都能順暢地發揮最高水準，達至人手及畫面操作無縫同步，無顧慮迎來壓倒性勝利！

LG也為鍾情於大顯示屏的用家帶來32吋GN600，讓他們在假期也能宅在家中享受到心滿意足的遊戲體驗！而全新32吋LG UltraGear™ 32GN600最高更可達到165Hz 刷新率，讓有不同要求的玩家都能愜意投入電玩世界。

從用家角度出發 貼心內置多種全新電競功能

4款全新推出的遊戲顯示屏均配置HDR 10高動態範圍技術，色域達到sRGB 99%*，可呈獻更完美的遊戲畫面，玩家可以欣賞到極為細膩生動的遊戲場景及角色。此外，LG更為4款LG UltraGear™ GN600及GN800遊戲顯示屏加入一系列體貼功能，當中包括黑色穩定器 — 能自動調光被玩家所選定的暗黑位，不但有助玩家避開埋伏更有利突擊反噬，打造多人戰鬥技術型遊戲中最強攻勢的MVP！ 玩家更可同步開啟十字線（Crosshair）功能，可以將指定目標追蹤鎖定在畫面正中央，增加瞄準準成度，確保每次出招均能完美攻陷對手，完美展現連續擊殺的至高水準，享受LG UltraGear™遊戲屏幕帶來的勝利快感！

*32GN600 sRGB為95%, 27GN800, 27GN600及 24GN600均為 sRGB99%

推出日期及售價

LG UltraGear™ 遊戲顯示屏 24GN600、27GN600、27GN800及32GN600 即日起於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：

型號 建議售價 發售日期 24GN600 $1,990 2020年12月3日 27GN600 $2,690 27GN800 $3,090 32GN600 $3,190



屏幕規格

32GN600 27GN800 27GN600 24GN600 尺寸 (英寸) 31.5 27 27 23.8 尺寸 (cm) 80 68.5 68.5 60.4 解像度 2560 x 1440 2560 x 1440 1920 x 1080 1920 x 1080 屏幕類型 VA IPS IPS IPS 屏幕比例 16:9 16:9 16:9 16:9 像素間距 0.2724 x 0.2724 mm 0.2331 x 0.2331 mm 0.3108 x 0.3108 mm 0.2745 x 0.2745 mm 亮度 (典型) 350 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m² 300 cd/m² 色域 (典型) sRGB 95% (CIE1931) sRGB 99% (CIE1931) sRGB 99% (CIE1931) sRGB 99% (CIE1931) 色彩深度 (顏色數) 16.7M 1.07B 16.7M 16.7M 對比度 (最少) 1800:1 700:1 700:1 700:1 對比度 (典型) 3000:1 1000:1 1000:1 1000:1 反應時間 5ms(GtG Faster) 1ms (GtG at Faster) 1ms (GtG at Faster) 1ms (GtG at Faster) 可視角度 (CR≥10) 178°(右/左), 178°(上/下) 178°(右/左), 178°(上/下) 178°(右/左), 178°(上/下) 178°(右/左), 178°(上/下) 技術及功能 HDR 10 支援 支援 支援 支援 HDR 效果 支援 支援 支援 支援 NVIDIA® G-Sync N/A G-Sync®兼容 G-Sync®兼容 N/A AMD FreeSync™ 支援(Premium) 支援(Premium) 支援(Premium) 支援(Premium) 黑色穩定器 支援 支援 支援 支援 動態動作同步 支援 支援 支援 支援 十字線 支援 支援 支援 支援 尺寸及重量 連座檯架尺寸 (寬x高x深) 714.7 x 515.1 x 224.8mm 614.2 x 454.2 x 224.8 mm 614.2 x 454.2 x 224.8 mm 540.8 x 408.9 x 180.5 mm 不連座檯架尺寸 (寬x高x深) 714.7 x 428 x 77.5 mm 614.2 x 364.8 x 51.7mm 614.2 x 364.8 x 51.7 mm 540.8 x 323.8 x 42.8 mm 連座檯架重量 (kg) 5.9 6.0 5.8 3.9 不連座檯架重量 (kg) 5.2 5.3 5.1 3.5

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準