We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
「宅生活」娛樂首選 4款LG UltraGear™遊戲顯示屏同步面世
入門級至專業級水準規格全列陣 切合所有電競愛好者需要
即時發佈
「宅生活」娛樂首選 4款LG UltraGear™遊戲顯示屏同步面世
入門級至專業級水準規格全列陣 切合所有電競愛好者需要
圖片下載：https://bit.ly/397P4f5
（2020年12月3日 – 香港）LG旗下UltraGear™遊戲顯示屏一直備受遊戲愛好者歡迎，其優越屏幕畫質及完美流暢度，絕對是電競玩家的最強設備。假期將至，LG電子香港（LG）一次過推出UltraGear™系列合共4款GN600及GN800型號屏幕，讓一眾玩家於懶洋洋的冬日宅在家中享受頂級遊戲體驗，與隊友來一場高水準的格鬥競技！
完善功能俱備 不同配置帶來貼合不同遊戲玩家要求的顯示屏
全新推出UltraGear™遊戲顯示屏包括入門級24吋至專業級32吋屏幕，除規格方面切合業餘玩家至電競選手需要外，用家更可按不同家居環境選擇相應屏幕尺寸，全情投入極致流暢的畫面移動效果，絕對是決鬥較量時的最佳輔助！
考慮到不少電玩玩家追求配備最高規格及技術的遊戲配件，把握遊戲的最高勝算，LG特意推出兩款從規格到畫面技術都是最全面的遊戲顯示屏 — 全新LG UltraGear™ 27GN600及27GN800。兩款遊戲顯示屏支援144Hz高刷新率及IPS 1ms（GtG）動態模式抑制反應時間，能保持遊戲畫面清晰流暢，杜絕延遲回應的情況。此外，兩款產品也配備NVIDIA®，兼容G-sync®及AMD FreeSync™ Premium，有助消除畫面撕裂與殘影，確保玩家在任何遊戲情況及節奏下都能順暢地發揮最高水準，達至人手及畫面操作無縫同步，無顧慮迎來壓倒性勝利！
LG也為鍾情於大顯示屏的用家帶來32吋GN600，讓他們在假期也能宅在家中享受到心滿意足的遊戲體驗！而全新32吋LG UltraGear™ 32GN600最高更可達到165Hz 刷新率，讓有不同要求的玩家都能愜意投入電玩世界。
從用家角度出發 貼心內置多種全新電競功能
4款全新推出的遊戲顯示屏均配置HDR 10高動態範圍技術，色域達到sRGB 99%*，可呈獻更完美的遊戲畫面，玩家可以欣賞到極為細膩生動的遊戲場景及角色。此外，LG更為4款LG UltraGear™ GN600及GN800遊戲顯示屏加入一系列體貼功能，當中包括黑色穩定器 — 能自動調光被玩家所選定的暗黑位，不但有助玩家避開埋伏更有利突擊反噬，打造多人戰鬥技術型遊戲中最強攻勢的MVP！ 玩家更可同步開啟十字線（Crosshair）功能，可以將指定目標追蹤鎖定在畫面正中央，增加瞄準準成度，確保每次出招均能完美攻陷對手，完美展現連續擊殺的至高水準，享受LG UltraGear™遊戲屏幕帶來的勝利快感！
*32GN600 sRGB為95%, 27GN800, 27GN600及 24GN600均為 sRGB99%
推出日期及售價
LG UltraGear™ 遊戲顯示屏 24GN600、27GN600、27GN800及32GN600 即日起於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：
型號
建議售價
發售日期
24GN600
$1,990
2020年12月3日
27GN600
$2,690
27GN800
$3,090
32GN600
$3,190
屏幕規格
32GN600
27GN800
27GN600
24GN600
尺寸 (英寸)
31.5
27
27
23.8
尺寸 (cm)
80
68.5
68.5
60.4
解像度
2560 x 1440
2560 x 1440
1920 x 1080
1920 x 1080
屏幕類型
VA
IPS
IPS
IPS
屏幕比例
16:9
16:9
16:9
16:9
像素間距
0.2724 x 0.2724 mm
0.2331 x 0.2331 mm
0.3108 x 0.3108 mm
0.2745 x 0.2745 mm
亮度 (典型)
350 cd/m²
350 cd/m²
350 cd/m²
300 cd/m²
色域 (典型)
sRGB 95% (CIE1931)
sRGB 99% (CIE1931)
sRGB 99% (CIE1931)
sRGB 99% (CIE1931)
色彩深度 (顏色數)
16.7M
1.07B
16.7M
16.7M
對比度 (最少)
1800:1
700:1
700:1
700:1
對比度 (典型)
3000:1
1000:1
1000:1
1000:1
反應時間
5ms(GtG Faster)
1ms (GtG at Faster)
1ms (GtG at Faster)
1ms (GtG at Faster)
可視角度 (CR≥10)
178°(右/左), 178°(上/下)
178°(右/左), 178°(上/下)
178°(右/左), 178°(上/下)
178°(右/左), 178°(上/下)
技術及功能
HDR 10
支援
支援
支援
支援
HDR 效果
支援
支援
支援
支援
NVIDIA® G-Sync
N/A
G-Sync®兼容
G-Sync®兼容
N/A
AMD FreeSync™
支援(Premium)
支援(Premium)
支援(Premium)
支援(Premium)
黑色穩定器
支援
支援
支援
支援
動態動作同步
支援
支援
支援
支援
十字線
支援
支援
支援
支援
尺寸及重量
連座檯架尺寸 (寬x高x深)
714.7 x 515.1 x 224.8mm
614.2 x 454.2 x 224.8 mm
614.2 x 454.2 x 224.8 mm
540.8 x 408.9 x 180.5 mm
不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
714.7 x 428 x 77.5 mm
614.2 x 364.8 x 51.7mm
614.2 x 364.8 x 51.7 mm
540.8 x 323.8 x 42.8 mm
連座檯架重量 (kg)
5.9
6.0
5.8
3.9
不連座檯架重量 (kg)
5.2
5.3
5.1
3.5
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
查詢詳情，請瀏覽www.lg.com/hk或致電查詢熱線：3543 7777
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-gaming-monitor-full-line-up.html isCopied
paste