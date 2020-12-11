即時發佈



LG推出防疫好幫手 PuriCare™穿戴式空氣清新機保護盒

配備高效紫外光 (UVC-LED) 30分鐘即可殺滅99.99%1細菌及病毒

一物多用 為隨身物品及飾物進行高效消毒 全方位照料用家日常健康







圖片下載：https://bit.ly/3kUK5AI

（2020年12月11日 – 香港）新型冠狀病毒疫情持續肆虐，作為空氣淨化方案的全球領導者，LG電子香港持續為顧客研發及推出更多高科技護理產品，期望能由戶內到戶外都為用家帶來無懈可擊的最有效防禦。繼早前PuriCare™穿戴式空氣清新機面世後，LG緊接推出PuriCare™穿戴式空氣清新機保護盒，其內置紫外光UVC-LED經證實可於30分鐘殺滅高達99.9%細菌及病毒[1]。除放置LG空氣清新機外，更可為不同隨身物品，如鎖匙，手提電話，手錶，甚至小飾物如戒指和頸鏈等物品高效消毒，為用家帶來最潔淨的護理照料！



經認證及測試 1 有效殺菌 更可隨時為空清機供電

LG PuriCare™穿戴式空氣清新機保護盒，除了可以為LG PuriCare™穿戴式空氣清新機充電，只需2小時即可完成充電並可達8小時運作[2]；更配備紫外光 (UVC-LED)，可於30分鐘1消滅大腸桿菌及金黃葡萄球菌等常見病毒，有助保障空氣清新機使用後的衛生狀況。除此以外，保護盒亦同時支援LG ThinQ應用程式，查閱運作模式及消毒時間，以確保用家得到最有效的健康守護。

欲了解更多LG PuriCare™可穿戴式空氣清新機保護盒，請登入：https://www.lg.com/hk/air-purifier

推出日期及售價

LG PuriCare™穿戴式空氣清新機保護盒即日於特約經銷商公開發售：

名稱 型號 建議零售價 推出日期 PuriCare™穿戴式 空氣清新機保護盒 PWKAUW01 $1,150 11/12/2020

[1] 獲 TÜV Rheinland 認証 (TUV 60407959 - 60407961 001, 測試日期 2020年8月)，其紫外線光燈 (UVC-LED) 可於30分鐘殺滅99.99% 細菌及病毒，包括大腸桿菌, 綠膿桿菌, 克雷伯氏肺炎菌, 表皮葡萄球菌及金黃葡萄球菌。同時支援 LG ThinQTM，查看運作模式。

[2] 於低速模式下