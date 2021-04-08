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LG 2021年度最新電腦屏幕產品 UltraWide™系列領先現身

21:9視野擴展出33%畫面空間 成就支援同步作業的萬能顯示屏

全系列加入閱讀模式及護眼技術 為用家帶來最舒適的新常態工作學習日常





圖片下載： https://bit.ly/2QLKxaR

（2021年4月8日 – 香港）LG電子一直以用家日常需要出發，致力推出最貼近時代需要及實用的科技產品。來到2021年，LG宣佈率先推出3款UltraWide™ 21:9全高清顯示屏型號29吋WP60G-B和29及34吋WP500-B。3款UltraWide™ IPS 顯示屏比其他高清屏幕系列多出33%畫面空間，更大幅度地支援多視窗、多功能同步作業，為新常態下需要長時間線上會議及學習的用家，提供一邊播放會議內容及線上課程畫面、一邊並排各種上網及文書視窗的超便利體驗。加上顯示屏本身融合AMD FreeSync™技術及其他遊戲專用設定，憑著其超快速畫面反應及卓越性能打造出工作、學習，遊戲都能事半功倍的萬用顯示屏。

21 :9 全高清廣闊畫面比例 實用性及操作性 出眾 的多功能作業之選

考慮到新常態下，用家需要安坐家中利用一部設備完成不同的專業應用，LG特意打造UltraWide™ 29WP60G-B、29WP500-B及34WP500-B顯示屏，以最實用姿態為用家最大程度地提升工作效率。3款顯示屏的21：9畫面比例的全高清解像度 (2560x1080) 相比一般1920x1080解像度顯示屏畫面空間多出 33%，方便用家在廣闊螢幕上工作時輕鬆進行匯報交流、或於演講授課時一次過觀看數據和文件等不同資料，並打開多個視窗處理報告或上網作資料搜索，透過並排提示功能省卻不斷切換視窗的不便。





IPS 超高清屏幕配合多款色彩及遊戲功能 帶來工作以外的輕鬆歡愉

忙碌的工作與學習日程過後，一機多用的29WP60G-B、29WP500-B及34WP500-B屏幕系列亦可為用家獻上超水準級的娛樂體驗。3款顯示屏均採用超高清IPS顯示面板，配合其sRGB 95%至99%色域覆蓋率及HDR 10極致色彩對比度，可演繹出豐富生動的顏色，呈現完美精湛的動態畫面，為用家提供在閒暇時間好好欣賞一齣電影與劇集的治癒「Me-time」享受。

同時，3款顯示屏不但融合了AMD FreeSync™及Dynamic Action Sync技術，將影像撕裂及畫面延遲問題幾乎一掃而空，並迎來更流暢快速的操作反應。添加了多種遊戲模式的全新UltraWide™屏幕系列，能讓用家按照自己的遊戲需要開啟相關設定，如Black Stabilizer 有助玩家在遊戲中點亮黑暗位置，避免對手匿藏暗處；Crosshair功能則可鎖定目標的定位，帶來百發百中的超凡勝算，工作過後來一場稱心如意的高水準遊戲體驗，為繁瑣生活解壓。

加入更多護眼支援 貼心兼顧用家工作表現及健康

各行各業數碼化、將實體工作步驟轉移線上已是社會的新常態。考慮到長時間使用電腦已成為不少用家的生活日常，LG貼心為3款UltraWide™ 全高清顯示屏29WP60G-B、29WP500-B及34WP500-B加入更多護眼性能。屏幕本身採用不閃爍技術，可減少螢幕上肉眼看不見的閃爍，減低對肉眼的傷害之餘，為眼睛提供舒適的工作環境。用家亦可開啟能夠減少藍光的「閱讀模式」，從而舒緩眼睛疲勞，其屏幕的色溫近似紙張，能提供優良的閱讀環境並同時照顧用家眼睛健康。

除此以外，屏幕亦採用了符合人體工學設計，用家可自由調校屏幕傾斜度，按照自己最舒適準確的坐姿設定出最佳位置，有效預防因長時間錯誤坐姿造成的傷害和肌肉疲勞，讓用家在提昇工作表現之餘仍能夠照料健康。

推出日期及售價

LG UltraWide™ 全高清顯示屏29WP60G-B、29WP500-B及34WP500-B即日於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：

型號 建議售價 發售日期 29WP500-B $1,890 四月中旬 29WP60G-B $2,090 34WP500-B $2,890 四月下旬

顯示屏規格





規格 34WP500 29WP60G 29WP500 顯示 尺寸（英寸） 34 29 29 尺寸（cm） 86.7 73 73 解像度 2560 x 1080 2560 x 1080 2560 x 1080 屏幕類型 IPS IPS IPS 屏幕比例 21:9 21:9 21:9 像素間距 0.312 x 0.31 mm 0.2626 x 0.2628 mm 0.2626 x 0.2628 mm 亮度 (最少) 200 cd/m² 200 cd/m² 200 cd/m² 亮度 (典型) 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 色域 (最少) sRGB 90% (CIE1931) sRGB 90% (CIE1931) sRGB 90% (CIE1931) 色域 (典型) sRGB 95% (CIE1931) sRGB 99% (CIE1931) sRGB 99% (CIE1931) 色彩深度 (顏色數) 16.7M 16.7M 16.7M 對比度 (最少) 700:1 700:1 700:1 對比度 (典型) 1000:1 1000:1 1000:1 反應時間 5ms (GtG at Faster) 5ms (GtG at Faster) 5ms (GtG at Faster) 可視角度 (CR≥10) 178º(R/L), 178º(U/D) 178º(R/L), 178º(U/D) 178º(R/L), 178º(U/D) 表面處理 防眩光 防眩光 防眩光 HDR HDR 10 支援 支援 支援 HDR 效果 支援 支援 支援 色彩表現及校正 顏色校正出廠 - 支援 - 功能特色 不閃爍屏幕 支援 支援 支援 閱讀模式 支援 支援 支援 色弱模式 支援 支援 支援 Super Resolution+ 支援 支援 支援 RADEON FreeSync™ 支援 支援 支援 黑色穩定器 支援 支援 支援 動態動作同步 支援 支援 支援 十字線 支援 支援 支援 智能節能 支援 支援 支援 軟件支援 Dual Controller 支援 支援 支援 OnScreen Control (LG Screen Manager) 支援 支援 支援 連接性 HDMI 支援(2組) 支援(1組) 支援(2組) HDMI (最高解像度, Hz) 2560 x 1080 @ 75 Hz 2560 x 1080 @ 75 Hz 2560 x 1080 @ 75 Hz DisplayPort - 支援(1組) - DP 版本 - 1.4 - DP (最高解像度, Hz) - 2560 x 1080 @ 75 Hz - USB-C - 支援(1組) - USB-C (最高解像度, Hz) - 2560 x 1080 @ 75 Hz - USB-C (DP 交替模式) - 支援 - 耳機輸出 支援 支援 支援 機械設計 可調節座檯架 傾斜 傾斜 傾斜 掛牆架支援 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 尺寸及重量 連座檯架尺寸 (寬x高x深) 816.7 x 483.8 x 223.3 mm 688.5 x 475.2 x 224.8 mm 688.5 x 405.0 x 223.8 mm 不連座檯架尺寸 (寬x高x深) 816.7 x 364.9 x 65.3 mm 688.5 x 313.4 x 76.9 mm 688.5 x 313.4 x 76.9 mm 連座檯架重量 (kg) 5.92kg 4.8kg 4.5kg 不連座檯架重量 (kg) 4.94kg 4.0kg 4.0kg

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準