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LG 推出 Tone Free HBS-FN7主動式降噪耳機

配備Meridian 音效技術以及UVnano 紫外線殺菌充電盒

帶來無可媲美且性價比高的音樂享受

圖片下載： https://bit.ly/3sx7VWV





（2021年4月21日 – 香港）LG電子宣布於香港推出市場期待已久的無線藍牙耳機LG HBS-FN7。出色的配戴舒適度和阻隔噪音性能，再配合Meridian的優質音效、以及能應對疫情的小巧UVnano紫外線殺菌充電盒，帶來了無可比擬的用家體驗。其主動降噪(ANC)功能，呈現更身臨其境的聆聽體驗。

LG TONE Free FN7通過在耳機內建3個高性能麥克風來偵測來自四面八方的聲波以進行消噪。其可調較耳膠與專利螺旋設計，能提升使用舒適度且大幅度減少外部噪音。開啟ANC功能可以讓周邊噪音幾乎完全被中和，使每個音色和聲音更清晰自然。無論在飛機上、戶外咖啡店，還是在嘈雜的街道上，音效表現依舊像是在安靜舒適的空間之中。

與其他LG的無線藍牙耳機一樣，HBS-FN7採用了英國知名音響品牌Meridian的數位訊號處理(DSP)音效技術。Meridian擁有超過25年數位訊號處理的經驗，是LG在處理優質聲效可信賴的合作夥伴。LG TONE Free FN7為用家創造一個逼真的聲音舞台，模擬真正揚聲器的聽覺體驗，讓用家能完全沉浸在任何內容中。

通過能於Android和iOS免費下載的應用程式LG TONE Free，用家能夠以4種 Meridian 預設音場模式，包括：Natural模式以帶來清晰平衡的聲效、Immersive模式以體驗具有真實立體空間感的音效表現、Bass Boost模式以增強低頻表現和Treble Boost模式以突出人聲的表現，隨心所欲地享受優質的聆聽體驗。LG TONE Free FN7的高質量矽膠驅動單元提供了更飽滿豐富的低音，頂端由更堅固的金屬製成而減震器的質地更緻密，能提高中頻的解析度。

LG TONE Free HBS-FN7配備了 UVnano充電盒，可在接線充電時透過紫外線殺死耳塞部分高達 99.9% 的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌*，更在充電盒上方加設LED燈使用家容易觀察到無線藍牙耳機的充電和消毒狀態。此外，充電盒簡約獨特的時尚馬卡龍設計，再加上多達5款色調盒套，能搭配不同用家的時尚造型，做到真正外內兼備。

查詢詳情，請瀏覽www.lg.com/hk或致電查詢熱線：3543 7777

* 由TÜV SÜD and Underwriters Laboratories (UL)進行之2019年測試.

免責聲明：非醫療用品，以及不能作為醫療用品或其替代品使用。產品或其部件並非用作防禦或治療健康問題。

推出日期及售價

LG TONE Free FN7即日於特約經銷商公開發售：

名稱 建議零售價 推出日期 LG TONE Free FN7 $1,599 21/4/2021

耳機規格

尺寸 耳機：16. mm (寬) X 32.7 mm (長) X 26.8mm (高)

充電盒： 54.5 mm (寬) X 54.5 mm (長) X 27.6 mm (高) 電池 耳機：55 mAh，鋰離子 充電盒：390 mAh，鋰離子 快速充電功能 充電5分鐘 最長可使用1小時 使用時間 僅用耳機：7小時(關閉主動降噪)，5小時(開啟主動降噪) 連接充電盒：21小時(關閉主動降噪)，15小時(開啟主動降噪) 藍牙規格 藍牙 5.0 音效 2 Layered Dynamic 麥克風 2個外部，1個内部 LG TONE Free 應用程式 Android/ iOS 藍牙音頻傳輸格式 SBC / AAC 顏色 機身：時尚霧面黑/時尚現代白

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準