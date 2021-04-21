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革命性電視屏幕技術LG OLED evo空前面世！
G1系列注入全新自發光元素 延展無限對比 色彩細節還原度達100%
電玩必選C1系列推出83吋型號 最親民電競屏幕
全新推出LG OLED TV A1系列 全城一同享受OLED技術的無瑕畫質
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革命性電視屏幕技術LG OLED evo空前面世！
G1系列注入全新自發光元素 延展無限對比 色彩細節還原度達100%
電玩必選C1系列推出83吋型號 最親民電競屏幕
全新推出LG OLED TV A1系列 全城一同享受OLED技術的無瑕畫質
圖片下載: https://bit.ly/3akpgMg
香港，2021 年 4 月 21 日 － LG 電子香港 (LG) 一直致力研發可突破市場水準的屏幕技術，並於今年為OLED屏幕進行重大革新，震撼釋出新一代OLED技術 — 帶來首個LG OLED evo電視G1系列！LG同時宣布全方位提升多款人氣OLED電視系列，包括結合LG自發光元素與真正8K解像度的旗艦級LG Signature 8K OLED TV、83吋皇牌電玩OLED之選C1系列、全新推出親民級OLED A1系列等。除硬件配套外，LG OLED更有原生低藍光特性1，減少用家在觀賞無比高清的畫面時造成眼睛不適的機會；LG也為2021年所有電視更新至webOS 6.0智能系統，為不同用家帶來能體貼他們生活和需要的智能家用娛樂享受。
LG自發光技術重大革新OLED evo 超凡首現
LG一直不斷挑戰革新自家研發的OLED屏幕技術，以創造更精確色彩及寬廣的動態範圍，更於2020年榮獲艾美獎技術工程創新獎，被評為荷里活推介參考屏幕。來到2021年，LG破格推出新一代屏幕技術LG OLED evo，帶來新一代超薄無縫設計的Gallery OLED evo TV G1系列。透過改變光線波長提升屏幕光度，強化畫面對比度及銳利度，配合原有「100%色彩還原度」，更精緻地刻畫出影像每一處細節與紋理，整體觀賞效果更動人逼真。
Gallery OLED evo TV G1系列延續劃時代無縫掛牆設計美學，宛如油畫藝術品般完美貼合牆身，令家居空間更添美感。除掛牆設計外，G1 電視可配搭能完美隱藏線材的全新油畫式支架，令完美色彩點亮家居每一角落，為不同家居設計增添藝術韻味。
電玩首選C1系列加入83吋屏幕選擇 同步推出入門級OLED電視A1系列
LG特意打造升級版皇牌4K OLED電玩專用C1系列。達至120Hz屏幕刷新率，C1系列不但支援HGiG 以連接任何新世代遊戲主機，更加入了 Game Optimizer 模式，一鍵即可在畫面顯示輸出的遊戲模式及數值，方便玩家隨時選擇合適的遊戲模式。屏幕亦獲NVIDIA® G-SYNC®及FreeSync Premium技術認證，玩家即使以超大屏幕暢玩任何類型的競技遊戲都可享受無閃屏、無撕裂及無延遲的遊戲體驗！具有適合普羅大眾的55吋、48吋選擇，C1系列絕對適合任何設計類型的家居，由客廳到房間，打機電影同樣適合！
此外，為了讓更多用家由傳統電視升級至 LG OLED TV , LG特別於今年引入 A1系列，簡約設計及備有48吋讓用家能更容易初嚐自發光技術帶來的絢麗畫面。
8K OLED旗艦級電視皇者載譽歸來
「Real 8K」解像度的旗艦級8K LG Signature OLED TV於2021年升級至Z1系列，保留其特大88吋屏幕及極具氣派的尊貴座架設計，再結合LG OLED自發光元素，在僅7.8mm極纖薄OLED屏幕上呈獻前所未有的深度細節與達到真正8K解像度的完美畫質。以無與倫比的色彩對比度和完美純黑創造出無瑕畫質，讓用家體會8K解像力的磅礡氣勢！
低藍光舒眼顯示認證 色彩亮麗同時保障眼睛健康
LG深明用家擔心長期使用電視所造成的眼睛健康負擔， 2021年度的LG OLED屏幕技術不僅得到低藍光屏幕認證[1]，證實藍光量只有29% (標準列明的低水平指數為50%)，亦因為OLED電視的閃屏率近乎0%而得到無閃爍屏幕及舒眼顯示器認證。同時，LG亦為2021年度OLED電視加入護眼屏幕功能，用家可進一步開啟低藍光選項，為用家提供欣賞栩栩如生的生動影像的同時，有效保障用家眼睛健康！
更新軟件及人工智能技術 成就內外兼備的新一代電視系列
除配備頂級屏幕以外， LG 2021年度 Signature OLED Z1, OLED evo G1及OLED C1系列均採用了第四代 α9 人工智能影像處理器，具有最新的深度學習力及分析力。其AI Picture Pro設定除了能根據相關演算法及場景和環境光暗分析，與影像資料庫內過百萬個數據進行比對後自動選擇最佳畫面設定；Z1更由上一代的人面偵測，加強至偵測更多不同物件，如身體、汽車、動物等，從而獨立增加個別主體的線條等。新一代的 AI. Sound Pro除可根據環境自動調節音量外，更將一般立體聲升級至虛擬 5.1.2多聲道環迴立體聲！
LG亦為所有2021年電視更新至webOS 6.0系統介面，用戶介面由顯示程式轉為內容導向，根據用家的喜好紀錄及個人設定推薦相關節目，方便用家全天候開啟電視即可快速得到最理想的娛樂享受。
推出日期及售價
LG OLED Z1, G1、C1及A1電視系列，現已於特約經銷商公開發售，建議售價如下：
型號
建議售價
OLED88Z1
$238,000
OLED77G1
$124,980
OLED65G1
$51,180
OLED55G1
$32,980
OLED83C1
$142,000
OLED77C1
$107,980
OLED65C1
$46,580
OLED55C1
$28,480
OLED48C1
$19,380
OLED65A1
$37,480
OLED55A1
$20,480
OLED48A1
$15,980
[1]LG OLED 電視屏幕已於2020年獲得UL Verified Mark 證書編號 #BB47319 , A900783, A987298及 TÜV Rheinland 低藍光認證。
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-2021-tv-lineup-release.html isCopied
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