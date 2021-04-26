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新一代LG PuriCare™ 360° 空氣清新機貼心登場

升級HEPA 13醫療級濾網 塵垢[1]細菌[2]一網打盡 無懼春日致敏原[3]！





（2021年4月26日 – 香港）作為空氣淨化解決方案的全球領導者，LG電子（LG）一直緊隨市場趨勢及消費者生活型態轉變，致力研發更多能保障個人健康及衛生的高效產品。踏入春日，考慮到潮濕天氣有機會為家居帶來細菌滋生、異味及致敏原，LG宣布新一代 LG PuriCare™ 360° 空氣清新機正式貼心上市！全面升級採用HEPA 13 醫療級濾網，配備嶄新高效風扇技術，360度全方位守護家中每一分子，為一家人帶來更潔淨舒爽的無菌空氣。

升級 HEPA 13 醫療濾網 360 度零死角除臭防菌

作為LG空氣淨化技術產品皇牌之一，LG空氣清新機一向是市場信心認證，最近更獲指定為符合用於餐飲業務指定規格的空氣淨化設備之一[4]。新一代 PuriCare™ 360°空氣清新機升級採用獲高效保證的HEPA 13 醫療級濾網，可極致淨化空氣中最微細至 0.01µm的塵垢，可有效阻隔極細粉塵及懸浮微粒、沙塵、過敏原等高達 99.999%[1]。用家只需添置一機即可輕易對抗春日氣候帶來的異味和潮濕霉菌及花粉等致敏原，滿足全家人對空氣品質的不同需求。

配合簡約美觀兼實用360°環圓機身，可全方位吸收過濾空氣，無論將空氣清新機放置在家中任何位置都能吸收來自四面八方的污染物；而品牌獨有能上升及左右旋轉的清淨循環扇可加強播送清淨空氣的力度，最遠可吹送達7.5 米距離，加速空氣循環以提高 24% 的空氣淨化速度[5]，將乾淨空氣吹送至家中每個角落，讓一家人可以在回到家中後卸下佩戴口罩一整天的悶熱不適與疲勞，安心享受最優質的清新呼吸體驗。

兼備頂級硬件及高科技 嶄新航太級風扇技術配合 納米離子完美防敏

LG PuriCare™ 360°空氣清新機的強效過濾效果榮獲英國過敏協會、韓國過敏協會、韓國空氣清淨協會等國際認證，能夠去除空氣中細菌及病毒濃度達 99.9%[2]。同時，聆聽到用家對一機兼備多功能的需求，除空氣淨化功能以外，新一代空氣清新機更全新升級了機體中的扇葉結構以帶來更強勁的空氣導流效果，參考了美國太空總署於波音747客機上上應用的航太風扇技術，並應用於360度超導流強淨風扇，可高效加強家居空氣流動。全新設計帶來獨有的鋸齒扇葉，有效減低風扇轉動時所產生的風阻，從而改善家居質素，時刻保持家居舒適清爽。

LG亦特別為全新空氣清新機配備了更多高科技應用，置入了納米離子淨化功能，能主動釋放抗菌納米離子，等同除濾網以外的第二道守衛防線，加倍保證能夠去除空氣中的細菌及病毒等有害物質[3]，放心守護全家人的健康及衛生安全。

雙重人工智能應用 成為用家最貼心又聰明伶俐的空氣監察管家

LG一向注重將人工智能應用在家電產品中，使家電產品能最人性化地便利用家生活。 PuriCare™ 360°空氣清新機亦加入了智慧雙重顯示技術，可以透過 PM1.0 懸浮微粒感應器以及異味感應器，精準偵測及顯示即時空氣污染指數值及懸浮微粒濃度，然後藉由機身燈號變化、展現「綠」、「黃」、「橙」、「紅」四色幫助用家分辨空氣狀況，幫助用家輕易觀察家中空氣品質，輕鬆掌握居家生活健康。

同時，用家亦可以在外出期間透過 LG ThinQ™應用程式連接空氣清新機，隨時隨地清晰了解家中空氣品質，更可遙距控制啟動淨化居家空氣，貼心為家人預備最舒爽純淨家居環境。而且，LG ThinQ™ 亦提供濾網壽命監察功能，在濾網需要被更換時通知用家，成為用家身邊一個智能空氣小管家，全天候照料用家美好舒適生活。

欲了解更多LG PuriCare™ 360° 空氣清新機，請登入：

AS65GDWH0 : https://www.lg.com/hk/puricare/lg-as65gdwh0

AS10GDWH0 : https://www.lg.com/hk/puricare/lg-as10gdwh0

推出日期及售價

LG PuriCare™ 360° 空氣清新機即日於特約經銷商公開發售：

型號 建議零售價 推出日期 AS65GDWH0 $6,350 五月上旬 AS10GDWH0 $8,980 五月上旬

規格

Model 型號 AS65GDWH0 AS10GDWH0 基本規格 空氣質素偵測 PM 1.0 及 異味偵測 PM 1.0 及 異味偵測 適用空間大小 659 平方呎/ 91 平方米 1076 平方呎/ 100 平方米 CADR 潔淨空氣輸送率 477 M³/小時 779 M3 CASR 潔淨空氣提供率 7.9 M3 / 分鐘 13 M3 / 分鐘 噪音水平 (最高/最低) 52 / 20 分貝 54 / 20 分貝 操作模式 循環扇 / 普通/ 智能 循環扇 /雙層/單層/ 智能 風速調校 自動 / 低 / 中 / 高 / 強風 自動 / 低 / 中 / 高 / 強風 設計 機身顏色 白色 白色 操作 觸控式 觸控式 潔淨度指示燈 4 種顏色 4 種顏色 智能家電 ThinQ® 應用程式 iOS / Android iOS / Android 空氣質素監測 支援 支援 遙控操作 支援 支援 Smart Diagnosis™ 智能診斷 支援 支援 三合一過濾 濾網級別 HEPA H13 HEPA H13 Safe Plus前置濾網 有 有 防敏全效濾網 有 有 有害氣體全效濾網 有 有 功能 變頻式摩打 是 是 清淨循環扇 是 是 360° 全方位潔淨 是 是 Plasmater™ 離子殺菌功能 是 是 智能顯示 PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示 PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示 定時關機 2 / 4 / 8 / 12 小時 2 / 4 / 8 / 12 小時 兒童鎖 有 有 更換濾網提醒 有 有 附設遙控 有 有 尺寸& 重量 機身尺寸 (WxHxD) 343 x 587 x 343mm 376 x 1073 x 376 mm 機身重量 11.5 Kg 19 Kg

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

[1] 99.999% 除塵：由 KCL，韓國合格實驗室測試。在循環扇模式下運轉 20 分鐘後，在 60 分鐘內除去 99.999% 的 0.01㎛ 的微塵。(於2020年2月測試)

[2] 抗菌99.9％ ①由韓國測試研究所（KTR）測試。 ②檢測細菌：金黃色葡萄球菌/肺炎克雷伯菌/大腸桿菌。 ③測試方法：ISO 20743（紡織品抗菌活性的測定）。(於2020年4月測試)

[3] 由美國奧本大學測試：去除沙門氏菌 98.0%、曲狀桿菌 81.2%、塵蟎過敏原 96.1% *結果可能依據環境而所不同。(於2007年10月測試) 。

由首爾大學測試：10 分鐘內可去除 MRSA 99%，30 分鐘內可消除肺炎鏈球菌 95%，60 分鐘內可消除96% 的腺病毒，120 分鐘內可消除 96% 的 H1N1 病毒。結果可能依據環境而所不同。(於2011年4月測試) 。

[4] 按照食物環境衛生署所公佈的「餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引」以供餐飲處所負責人及通風設備承辦商作為參考。(截至2021年4月)

[5] 由 LG 內部實驗室測試，測試選用 259 立方公尺（9.8 x 9.8 x 2.7 公尺）的封閉空間，使用開啟循環扇模式的 PuriCare 360°（型號 AS309DWA）進行，在距離產品 7.5 公尺高 1.5 公尺時測量風速。