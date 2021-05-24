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新世代家電 LG分體式冷氣機創新加入UVnano™消毒技術

配以致敏原濾網及離子淨化科技 潔淨空氣之餘更可自行清潔機體！

真正一機三用 實現快速製冷、抽濕、潔淨空氣三步曲

採用R32環保雪種和雙迴轉變頻壓縮科技 環保更省電多達70%[1]

圖片下載： https://bit.ly/3uljaTZ

（2021年5月24日 – 香港）香港夏季潮濕多雨又悶熱，家居角落容易成為細菌及致敏原溫床，導致各位家務達人經常要同時開啟風扇、冷氣機、抽濕機、空氣清新機，毫不環保並且會造成昂貴電費。LG電子明白用家的煩惱及需要，今日正式在香港推出新一代雙迴轉變頻分體式冷氣機，不僅內置雙重濾網，可過濾大小粉塵及致敏原[4]，更新增了離子空氣清新功能，有效去除99.99%細菌[2]及異味[3]，讓冷氣機也做到潔淨空氣的效果之外；更破格加入品牌獨家UVnano™消毒技術，透過紫外線LED燈自行為機體內部及風扇扇葉殺菌，省減用家拆卸清洗機體的次數，尤其便利工作忙碌的年輕家庭用家。加上全新分體式冷氣機採用高效能並可快速製冷的R32環保雪種，用家只需一部冷氣機，即可一步完成抽濕、溫度調節、空氣淨化等多重功能，絕對是夏季必備的居家法寶。

內置高效空氣淨化技術 隨時隨地享受清新涼快高品質空氣

LG不斷研發更高效實用的家電產品，考慮到新世代家庭對節源、產品功能覆蓋度的要求，特意增強全新雙迴轉變頻分體式冷氣機的空氣淨化技術，透過設置多重過濾系統[4]，清除室內微塵、細菌及致敏原[4]等，用家開啟冷氣機即可呼吸到涼爽潔淨清新空氣。第一道前置濾網可阻隔大顆粒灰塵；第二道致敏原濾網則再次過濾懸浮在空氣中的塵蟎、真菌、黴菌等，在較容易滋生細菌的春夏季為家中的空氣品質帶來堅固防衛。新增的第三度防線PlasmasterTMIonizer離子空氣清新功能，經認證可有效去除99%細菌[5]及異味[3]，讓家居處於潔淨狀態。

UVnano ™ ： 全新技術自動為機身內部清潔殺菌

LG聆聽到用家對室內機身內部的衛生情況或會影響潔淨表現的關注，全新LG雙迴轉變頻分體式冷氣機首次加入品牌獨家的嶄新科技UVnano™，透過高效能紫外線LED燈去除機體內99.99%細菌[2]，確保風扇扇葉潔淨衛生，令室內空氣質素帶前所未有的雙重潔淨。

同時，考慮到現代家庭日常生活繁忙， LG更貼心地為用家帶來讓冷氣機自動清潔的福音！升級加入了自動風乾功能的分體式冷氣機在關閉冷氣機後會自動運行30分鐘乾燥功能，去除機內未能排走的多餘水份，防止經由水氣積聚黏附及積聚黴菌及異味[6]。如此一來可省減用家拆卸清潔機體的次數，既可便利用家，亦可保障冷氣機壽命。放置在室外的分體部分亦採用了抗鏽蝕金散熱片, 並在熱交換器的表層加上了抗鏽蝕塗料及親水性塗層，確保其表面更能抵抗鏽蝕，即使長期在陽光底下仍然耐用兼實用。

選用 省電達 70% 的 R32 環保雪種及雙迴轉變頻 壓縮機 隨時搖控更能輕易節源

LG雙迴轉變頻分體式冷氣機選用熱交換能力較高的R32環保雪種[7]，能帶走大量蒸發器所產生的熱量，提供更快速及持續的清涼製冷效果之餘具更佳減碳效果，從而保護環境。同時，分體式冷氣機採用的雙迴轉變頻壓縮機不但獲得一級能源標籤而且寧靜耐用，冷卻空氣速度更較傳統壓縮機快達40%[1]，配合R32雪種運行可達到節省70%能源的效益[1]，從此無須擔心造成昂貴電費及對環境造成負擔。

而且LG冷氣機更可連接支援Wi-Fi遙距控制功能。用家只需要透過LG ThinQ™手機應用程式，無論身處何地都可利用手上的流動裝置啟動或關閉冷氣以及調節溫度，不但可減少忘記關冷氣而造成耗費電源的機會，即使不在同一空間也可為為家人預備恆溫舒適安樂窩。

欲了解更多LG雙迴轉變頻分體式冷氣機的功能，請登入：

https://www.lg.com/hk/air-conditioner/lg-hs-09ipx

https://www.lg.com/hk/air-conditioner/lg-hs-12ipx

https://www.lg.com/hk/air-conditioner/lg-hs-18ipx

推出日期及售價

LG 雙迴轉變頻分體式冷氣機即日於特約經銷商公開發售：

型號 建議售價 發售日期 HS-09IPX $7,580 五月下旬 HS-12IPX $8,580 HS-18IPX $9,980

冷氣機規格 ：

型號 HS-09IPX HS-12IPX HS-18IPX 製冷效能 製冷量 (Btu/h) 8,871btu/h 11,260 btu/h 18,000 btu/h 最小 - 最大 1,000 - 9,858 btu/h 4,850 - 12,199 btu/h 3,400 - 20,000 btu/h 每年耗電量（製冷）

（千瓦小時） 241 300 530 能源效益標籤級別 1 冷凍系統 壓縮機 雙迴轉變頻壓縮機 製冷劑 R32 ThinQ® 智能家電 智能手機應用程式 支援 - 推送通知 支援 - 溫度調節 支援 - 遙距啟動 支援 - Smart Diagnosis™ 智能診斷 支援 設計 外觀 白色 遙控器 支援 功能 抗敏濾網 支援 UVnano 支援 離子殺菌 支援 自動清潔 支援 抗鏽蝕金散熱片 (室外機) 支援 Wi-Fi 連接 支援 數碼溫度感應器 支援 風向調整 支援 節能模式 支援 運作模式 製冷/除濕/送風/自動/睡眠模式 風速 高/中高/中/中低/低 配管管徑 液體 (毫米 / 吋) ø 6.35 mm / 1/4" 氣體 (毫米 / 吋) ø 9.52 mm / 3/8" ø 12.7 mm / 1/2" 供電來源 室內機 最長 20m 30m 排水管尺寸 O.D外徑 21.5 mm I.D內徑 16 mm 保用 全機 1 年 壓縮機 10 年 尺寸及重量 室內機尺寸 (闊 x 高 x 深) 837 x 308 x 189 mm 998 x 345 x 210 mm 室內機重量 (kg) 8.7 KG 11.2 KG 室外機尺寸 (闊 x 高 x 深) 720 x 500 x 230 mm 770 x 545 x 288 mm 室外機重量 (kg) 22.7 KG 23.9 KG 32.5 KG

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

[1] TUV Rheinland的測試顯示，LG變頻空調（US-Q242K）比LG非變頻空調（TS-H2465DA0）節省多達70%的能源，並且冷卻速度提高了40%。(於2017年9月測試) **結果可能會因容量，安裝和操作條件而異。

[2] 經 TÜV Rheinland (於2020年9月測試)和韓國化學融合試驗研究院 (KTR) (於2020年11月測試) 驗證，4 小時的紫外線 LED 燈照射能有效清除冷氣機風扇葉上 99.99% 金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肺炎克雷伯菌。

[3] 經 Intertek (於2013年10月測試) 認證，煙草粘合劑的氣味濃度在 60 分鐘後會從 3.6 降低到 1.5 以下。(甲苯、氨、乙酸)

[4] 經英國過敏協會 (BAF) 認證，濾網經塗層處理，可去除可能引起過敏症狀的有害物質，例如室內塵蟎、真菌，和懸浮在空中的黴菌。(於2020年12月測試)

[5] 經 TÜV Rheinland (於2020年9月測試) 認證，有效去除 99% 金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和綠膿桿菌。

[6]其效果可能因環境影響而有所不同

[7] 因冷氣機所使用的雪種為R32屬輕度易燃雪種，安裝時必須符合產品說明書的要求。此產品必須由 (LG電子 - 香港) 的授權服務商或合資格的技術人員進行安裝、檢查或維修。