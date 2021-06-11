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電競皇者不斷革新！LG升級研發UltraGearTM遊戲顯示屏

27GP950呈獻4K神級高清畫面 破革支援160Hz超頻刷新率

配備更多遊戲專用高效功能助玩家在任何類型遊戲中所向披靡

圖片下載： https://bit.ly/2TIHRMF

（2021年6月11日 – 香港）LG 旗下的UltraGear™系列作為電競選手必備的殺手級專業配備，繼去年推出全球首部[1]UHD 4K Nano IPS超高清電腦遊戲顯示屏系列後，再度升級研發更高水準之作，實現不斷革新、超越更好的理念。LG宣布推出全新27GP950電競屏幕，除了採用UHD 4K螢幕，配以Nano IPS及VESA Display HDR 600技術外，更破革支援160Hz[2]超頻刷新率，讓玩家體驗完美色彩影像與極速反應並存的最理想享受。27GP950電競屏幕同時兼容電競必備的NVIDIA G-SYNC®Compatible等技術，配合更多LG貼心加入的內置遊戲專用設定，定可締造更佳遊戲實境感讓玩家勢如破風！

持續革新極速的 4K 超高清顯示屏 成就 空前絕後之電競皇者



升級LG UltraGear™ 27GP950不但採用超細緻畫質Nano IPS面板，更備有UHD 4K解像度，為玩家帶來令人驚嘆出色畫質。配合VESA DisplayHDR600色彩認證，透過鮮豔色彩及對比度帶來更高層次的逼真遊戲體驗，呈現更生動的場景與角色細節，讓玩家完美體驗次世代的遊戲場境之中。屏幕同時革新加入了全新LG Calibration Studio色彩校正技器，令畫面可調節至與原設定精準一致的色彩，原汁原味呈現遊戲創作團隊精心打造的細膩真實場景設計，精美的角色服裝模樣等。

性能方面，兼容性極高的27GP950不但可處理4K影象，更兼容HDMI2.1, 符合最新遊戲規格，方便玩家連接各種遊戲主機[3]。另外，屏幕本身除了支援Nano IPS 1ms（GtG）動態模式抑制反應時間，能確保遊戲畫面清晰無延誤，並保持LG UltraGear™ 系列的一貫高水準順暢度外；更重要的是更升級至可達144Hz及超頻至160Hz超高刷新率，可讓玩家在爭分奪秒的戰場中比對手更快看到下一幀畫面，早著先機攻陷敵陣，輕鬆拿下勝利寶座！

屏幕同步加入專為電競而設的技術及功能 輕鬆迎來最佳操作



作為專業電競愛好者的最強支援，UltraGear™ 遊戲顯示屏27GP950不但通過NVIDIA官方測試並認證兼容G-Sync® Compatible及AMD FreeSync™ Premium Pro技術，有助帶來無縫操作、消除畫面撕裂與殘影，同時減少延遲反應外；LG更誠意為屏幕加入多種電競專用功能，包括可以自訂遊戲模式、針對不同遊戲類型開啟第一人稱射擊（FPS）、即時戰略模式（RTS）等，讓玩家隨遊戲需要及個人喜好安排遊戲細節，輕鬆應付各種遊戲。

同步開啟其他遊戲功能更讓玩家在戰鬥中如有神助，例如Black Stabilizer能調光指定暗黑位，有助玩家避開對手埋伏；開啟Crosshair功能後更可目標追蹤鎖定在畫面中心，有利加強射擊過程的準繩度，幫助玩家提昇各方面技術之餘，帶來更滿足的遊戲快感！

推出日期及售價

LG UltraGear™ 遊戲顯示屏LG 27GP950-B即日起於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：

型號 建議售價 發售日期 27GP950-B $7,690 6月11日

屏幕規格

規格 27GP950 顯示 尺寸 (英寸) 27 尺寸 (cm) 68.47 解像度 3840 x 2160 屏幕類型 Nano IPS 屏幕比例 16:9 像素間距 0.1554 x 0.1554 mm 亮度 (最少) 360 cd/m² 亮度 (典型) 400 cd/m² 色域 (最少) DCI-P3 90% (CIE1976) 色域 (典型) DCI-P3 98% (CIE1976) 色彩深度 (顏色數) 1.07B 對比度 (最少) 700:1 對比度 (典型) 1000:1 反應時間 1ms (GtG at Faster) 可視角度 (CR≥10) 178º(R/L), 178º(U/D) 表面處理 - HDR HDR 10 支援 VESA DisplayHDR™ DisplayHDR™ 600 HDR 效果 支援 色彩表現及校正 Nano IPS™技術 支援 寬色域技術 支援 顏色校正出廠 支援 硬件色彩校正 支援 功能特色 不閃爍屏幕 支援 閱讀模式 支援 NVIDIA G-Sync™ NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync™ 支援(Premium Pro) FreeSync (低幀率補償) 支援 黑色穩定器 支援 動態動作同步 支援 十字線 支援 球形燈光效果 支援 智能節能 支援 軟件支援 True Color Pro 支援 OnScreen Control (LG Screen Manager) 支援 LG UltraGear™ Control Center 支援 連接性 HDMI 支援(2組, HDMI 2.1) HDMI (最高解像度, Hz) 3840 x 2160@120Hz DisplayPort 支援(1組) DP 版本 1.4 DP (最高解像度, Hz) 3840 x 2160 10bit @ 95Hz,

3840 x 2160 8bit @ 120Hz (DSC Off),

3840 x 2160 10bit @ 144Hz (DSC On)

3840 x 2160 10bit @ 160Hz (O/C, DSC On) USB 上行連接 YES(1組/ver3.0) USB 下行連接 YES(2組/ver3.0) 耳機輸出 支援 電源 類型 外置電源 (變壓器) AC 電源輸入 100-240Vac, 50/60Hz 耗電量 (典型) 65W 耗電量 (最大) 95W 耗電量 (睡眠模式) 少於 0.5W 耗電量 (DC 電源關閉) 少於 0.3W 機械設計 可調節座檯架 傾斜/高度/轉動 掛牆架支援 100 x 100 mm 尺寸及重量 連座檯架尺寸 (寬x高x深) 609.2 x 574.7 x 291.2mm(座檯架升至最高時)

609.2 x 464.7 x 291.2 mm (座檯架降到最低時) 不連座檯架尺寸 (寬x高x深) 609.2 x 352.9 x 54.3 mm 出貨尺寸 (寬x高x深) 735 x 200 x 522 mm 連座檯架重量 (kg) 7.9 不連座檯架重量 (kg) 5.7 運輸重量 (kg) 11.5

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

查詢詳情，請瀏覽www.lg.com/hk或致電查詢熱線：3543 7777

[1]以LG UltraGear 系列作比較, 27GN950為首台使用nanoIPS 並配有4K解像度的顯示屏

[2] 如需使用顯示4K 160Hz，顯示卡必須支援DSC功能。

此產品僅支援於 DisplayPot 1.4 顯示卡上的 DSC 。

[3]此產品支援 144Hz (超頻 160Hz)。唯於使用 HDMI 2.1 的連接線下，此產品將支援 4K 及 120Hz 可變刷新率 (VRR)。