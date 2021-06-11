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電競皇者 不斷革新 ！LG升級研發UltraGear™遊戲顯示屏
27GP950呈獻4K神級高清畫面 破革支援160Hz超頻刷新率
配備更多遊戲專用高效功能 助玩家在任何類型遊戲中所向披靡
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電競皇者不斷革新！LG升級研發UltraGearTM遊戲顯示屏
27GP950呈獻4K神級高清畫面 破革支援160Hz超頻刷新率
配備更多遊戲專用高效功能助玩家在任何類型遊戲中所向披靡
圖片下載： https://bit.ly/2TIHRMF
（2021年6月11日 – 香港）LG 旗下的UltraGear™系列作為電競選手必備的殺手級專業配備，繼去年推出全球首部[1]UHD 4K Nano IPS超高清電腦遊戲顯示屏系列後，再度升級研發更高水準之作，實現不斷革新、超越更好的理念。LG宣布推出全新27GP950電競屏幕，除了採用UHD 4K螢幕，配以Nano IPS及VESA Display HDR 600技術外，更破革支援160Hz[2]超頻刷新率，讓玩家體驗完美色彩影像與極速反應並存的最理想享受。27GP950電競屏幕同時兼容電競必備的NVIDIA G-SYNC®Compatible等技術，配合更多LG貼心加入的內置遊戲專用設定，定可締造更佳遊戲實境感讓玩家勢如破風！
持續革新極速的4K超高清顯示屏 成就空前絕後之電競皇者
升級LG UltraGear™ 27GP950不但採用超細緻畫質Nano IPS面板，更備有UHD 4K解像度，為玩家帶來令人驚嘆出色畫質。配合VESA DisplayHDR600色彩認證，透過鮮豔色彩及對比度帶來更高層次的逼真遊戲體驗，呈現更生動的場景與角色細節，讓玩家完美體驗次世代的遊戲場境之中。屏幕同時革新加入了全新LG Calibration Studio色彩校正技器，令畫面可調節至與原設定精準一致的色彩，原汁原味呈現遊戲創作團隊精心打造的細膩真實場景設計，精美的角色服裝模樣等。
性能方面，兼容性極高的27GP950不但可處理4K影象，更兼容HDMI2.1, 符合最新遊戲規格，方便玩家連接各種遊戲主機[3]。另外，屏幕本身除了支援Nano IPS 1ms（GtG）動態模式抑制反應時間，能確保遊戲畫面清晰無延誤，並保持LG UltraGear™ 系列的一貫高水準順暢度外；更重要的是更升級至可達144Hz及超頻至160Hz超高刷新率，可讓玩家在爭分奪秒的戰場中比對手更快看到下一幀畫面，早著先機攻陷敵陣，輕鬆拿下勝利寶座！
屏幕同步加入專為電競而設的技術及功能 輕鬆迎來最佳操作
作為專業電競愛好者的最強支援，UltraGear™ 遊戲顯示屏27GP950不但通過NVIDIA官方測試並認證兼容G-Sync® Compatible及AMD FreeSync™ Premium Pro技術，有助帶來無縫操作、消除畫面撕裂與殘影，同時減少延遲反應外；LG更誠意為屏幕加入多種電競專用功能，包括可以自訂遊戲模式、針對不同遊戲類型開啟第一人稱射擊（FPS）、即時戰略模式（RTS）等，讓玩家隨遊戲需要及個人喜好安排遊戲細節，輕鬆應付各種遊戲。
同步開啟其他遊戲功能更讓玩家在戰鬥中如有神助，例如Black Stabilizer能調光指定暗黑位，有助玩家避開對手埋伏；開啟Crosshair功能後更可目標追蹤鎖定在畫面中心，有利加強射擊過程的準繩度，幫助玩家提昇各方面技術之餘，帶來更滿足的遊戲快感！
推出日期及售價
LG UltraGear™ 遊戲顯示屏LG 27GP950-B即日起於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：
型號
建議售價
發售日期
27GP950-B
$7,690
6月11日
屏幕規格
規格
27GP950
顯示
尺寸 (英寸)
27
尺寸 (cm)
68.47
解像度
3840 x 2160
屏幕類型
Nano IPS
屏幕比例
16:9
像素間距
0.1554 x 0.1554 mm
亮度 (最少)
360 cd/m²
亮度 (典型)
400 cd/m²
色域 (最少)
DCI-P3 90% (CIE1976)
色域 (典型)
DCI-P3 98% (CIE1976)
色彩深度 (顏色數)
1.07B
對比度 (最少)
700:1
對比度 (典型)
1000:1
反應時間
1ms (GtG at Faster)
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
表面處理
-
HDR
HDR 10
支援
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
HDR 效果
支援
色彩表現及校正
Nano IPS™技術
支援
寬色域技術
支援
顏色校正出廠
支援
硬件色彩校正
支援
功能特色
不閃爍屏幕
支援
閱讀模式
支援
NVIDIA G-Sync™
NVIDIA G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
支援(Premium Pro)
FreeSync (低幀率補償)
支援
黑色穩定器
支援
動態動作同步
支援
十字線
支援
球形燈光效果
支援
智能節能
支援
軟件支援
True Color Pro
支援
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
LG UltraGear™ Control Center
支援
連接性
HDMI
支援(2組, HDMI 2.1)
HDMI (最高解像度, Hz)
3840 x 2160@120Hz
DisplayPort
支援(1組)
DP 版本
1.4
DP (最高解像度, Hz)
3840 x 2160 10bit @ 95Hz,
USB 上行連接
YES(1組/ver3.0)
USB 下行連接
YES(2組/ver3.0)
耳機輸出
支援
電源
類型
外置電源 (變壓器)
AC 電源輸入
100-240Vac, 50/60Hz
耗電量 (典型)
65W
耗電量 (最大)
95W
耗電量 (睡眠模式)
少於 0.5W
耗電量 (DC 電源關閉)
少於 0.3W
機械設計
可調節座檯架
傾斜/高度/轉動
掛牆架支援
100 x 100 mm
尺寸及重量
連座檯架尺寸 (寬x高x深)
609.2 x 574.7 x 291.2mm(座檯架升至最高時)
不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
609.2 x 352.9 x 54.3 mm
出貨尺寸 (寬x高x深)
735 x 200 x 522 mm
連座檯架重量 (kg)
7.9
不連座檯架重量 (kg)
5.7
運輸重量 (kg)
11.5
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
查詢詳情，請瀏覽www.lg.com/hk或致電查詢熱線：3543 7777
[1]以LG UltraGear 系列作比較, 27GN950為首台使用nanoIPS 並配有4K解像度的顯示屏
[2] 如需使用顯示4K 160Hz，顯示卡必須支援DSC功能。
此產品僅支援於 DisplayPot 1.4 顯示卡上的 DSC 。
[3]此產品支援 144Hz (超頻 160Hz)。唯於使用 HDMI 2.1 的連接線下，此產品將支援 4K 及 120Hz 可變刷新率 (VRR)。
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-ultragear-mnt-27gp950-b.html isCopied
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