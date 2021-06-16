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LG 2021年度曯目盛事「Life’s Good」企劃即將啟動

與國際音樂才子Charlie Puth及荷里活新晉導演Jackson Tisi首次合作

LG 誠意號召所有年輕音樂人及創作者用作品表達屬於自己的「Life’s Good」信息

圖片下載： https://bit.ly/2U8Hawu

（2021年6月16日 – 香港）LG 電子 (LG) 今日隆重宣布其 2021 年 Life's Good 企劃即將展開序幕，並將會進行兩個令人期待的部分：與美國著名歌手、作曲作詞人及音樂監製Charlie Puth 合作的 Life's Good 音樂項目，以及由新晉之秀 Jackson Tisi 執導的 Life's Good影片。

與 Charlie Puth 合作演出的大好機會 - Life's Good 音樂項目

LG 的 Life's Good企劃為來自世界各地的年輕人提供發揮創造力和才華的好機會。 並於去年首次推出，號召充滿抱負的年輕表演者分享自己的作品，表達Life's Good 的鼓舞理念。Charlie Puth為LG製作了 2021 年版 Life's Good 歌曲，與LG誠意邀請任何熱愛音樂的人為此歌曲填詞。獲獎作品的創作者不但可獲得LG OLED 電視以及其他 LG 產品作獎品，更有機會與Charlie一起完成和演唱歌曲。

有創意並希望宣揚Life's Good信息的參加者，可以在 6 月 27日或之前將作品發佈到 Instagram 或 YouTube ，並使用 #LifeisGoodMusic_LG 標籤提交至Life's Good 音樂項目。更多詳細資料，請瀏覽：https://youtu.be/gkLY9fOH-tM。

Charlie Puth對是次音樂項目表示相當期待：「我迫不及待想收到大家的作品，也想知道他們對旋律和合唱部份的創意及意見。一直以來，音樂對我來說不但十分療癒，更是為我注滿能量的泉源。我相信這次對所有人來說都將會是一次相當難忘的經歷。」

與世界分享你的鏡頭下的美好時刻 - Life's Good 影片

同時，本年度的Life's Good影片將由 Jackson Tisi負責執導，這位年輕鬼才憑藉他所導演及製作的感人短片《LEON》，榮獲 2020 年Young Director Award金獎。 LG 將透過這個項目，為更多新生代電影製作人帶來小挑戰，邀請更多電影人以自身視覺捕捉他們生活中有意義的時刻和地點，以及透過鏡頭與畫面詮釋 LG Life's Good的理念。

Life's Good影片旨在傳達一個注滿希望的普世信息，並透過各個鏡頭下鼓舞人心的獨特故事，分享來自世界各地的年輕導演百花齊放的天賦和個人觀點。各位新生代電影工作愛好者，可以在 6 月 27日或之前將作品發佈到 Instagram 或 YouTube ，並使用 #LifeisGoodFilm_LG 標籤提交至Life's Good影片計劃。在 6 月 27 日之前，可以通過使用主題標籤 #LifeisGoodFilm_LG 發佈到 Instagram 或 YouTube 進行提交。更多詳細資料，請瀏覽： https://youtu.be/JSKl5MiNGf8 。

Jackson Tisi表示：「我深信我們的日常思想，以及尋求靈感或安慰的地方都有著深刻的意義。我希望透過分享我們在日常生活中的小發現，讓這部計劃為大家傳達美好生活的存在這個理念。」

為配合 2021 Life's Good 企劃，LG 更在 GIF圖案搜尋平台GIPHY上 創建了一個品牌頻道，提供各種可愛愉悅的 GIF 貼圖 ，包括代表Life's Good音樂項目 和 Life's Good計劃計劃的貼紙 ，歡迎大家在 Instagram、TikTok、Snapchat 和各大社交平台上使用及分享LG的原創貼圖。