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LG 於香港推出全新個人美容護理系列產品Pra.L
以高端家用美容儀器打入全球市場 帶來全方位喚醒逆齡美肌新方案
LG 於香港推出全新個人美容護理系列產品Pra.L
以高端家用美容儀器打入全球市場 帶來全方位喚醒逆齡美肌新方案
2024年5月7日，香港 — 今天， LG電子宣布於香港推出全新家居美容護理系列Pra.L，是品牌打進全球家用美容產品市場的首站。全新升級版的LG Pra.L系列包括Dermathera HIFU美容儀、Intensive Multicare 五合一射頻嫩膚儀以及WashPop 超聲波潔面儀，能夠完善滿足個人美容護理不斷增長的需求，為市場帶來方便且性價比高的選擇。為了讓顧客能親身體驗能媲美美容院級別的高效在家護理美容方案，LG Pra.L特別於K11 Art Mall開設限時體驗店，除了能取得第一手LG Pra.L產品資訊，更設有限時尊貴體驗服務，只要於網上登記即能專享LG Pra.L美容儀體驗服務及韓式皮膚分析。
採用LG 獨特高能量聚焦超聲波技術(HIFU) 的Dermathera，能精確地快速均勻地控制超聲波照射到所需護理的區域，方便額頭、下顎、頸部、眼周和臉頰周圍等容易下垂的臉部區域[1]。Dermathera在皮膚3毫米下皮層刺激膠原蛋白和彈性蛋白的生成，以改善皮膚的彈性和穩定性。
此外，Dermathera 還搭配了角度檢測的陀螺儀感應器[2]，當頭部偏離正確的使用角度時，它會自動停止超聲波照射，並通知用家調整頭部位置，確保更安全並有效地使用。Dermathera更提供語音指導，幫助用戶進行適當的角度修正。Dermathera配備了UV-LED消毒和充電座，能夠去除美容儀導頭99.99%以上的細菌[3]，以保持產品使用時的高整潔衛生度。為確保安全性，LG Pra.L Dermathera還通過了SGS和K-Mark認證。
由LG 科研團隊與浦項科技大學合作研究，根據亞洲女性平均手部及頭部尺寸，而精心設計出符合人體工學，輕量化的設計方便用家單手握持和使用。建議每週使用一次的Dermathera 能提供高達30,000次超聲波發射(450,000 能量點)7MHz 超聲波[4]，並根據建議用法可使用大約可以用上兩年。
LG明白到不少美容愛好者希望擁有一款全方位臉部護理的美容儀，因此LG 推出 LG Pra.L Intensive Multicare 五合一射頻嫩膚儀。這款全能美容儀器可以提升肌膚彈性，為皮膚帶來舒緩效果，並最大化提升護膚品的吸收。
Intensive Multicare 通過 5 種不同的專業技術來增強肌膚彈性，包括RF射頻、超聲波導入、離子導入、微電流及紅光LED。射頻能刺激膠原蛋白生長，而微電流可改善內外皮膚彈性，紅光LED則能修復受損的皮膚。Intensive Multicare 還通過低頻超聲波增強護膚品營養的吸收效果，並使用離子導入技術來促進護膚營養的吸收。此外，Intensive Multicare 的冷卻功能(Cooling Mode) 則能通過低溫療法降低皮膚溫度，提供舒緩和鎮靜的效果[5]，達至收細毛孔的功效，特別適合香港炎熱又潮濕的天氣。
除了多效的產品功能外，LG更貼心地採用了人體工學 Y 形設計，具有「密集護理頭」用於肌膚彈性和護膚品吸收,以及「冷卻護理頭」用於緩解皮膚。位於密集護理頭頂部的「眼部護理頭」專為溫和呵護眼周和法令紋的敏感肌膚，特別適用於難以用手照顧的皮膚區域，讓您的肌膚焕發年輕活力！
潔面是護膚的重要一環，也是改善肌膚狀態的第一步。LG 全新升級家用美容儀系列中還有 LG Pra.L WashPop 超聲波洗臉儀。這款獨特的設備利用超聲波波動生成微小氣泡，實現溫和的清潔同時還有助於去角質。WashPop每秒震動35.5萬次，能徹底清除肌膚深層的污垢和化妝品殘留物。
此外，WashPop獨特的螺旋圖案柔軟矽膠刷頭每秒振動約4,200次，可從皮膚表面溫和潔淨細微灰塵、防曬殘留物和死皮細胞。水滴形的設計，更有效全方位清潔面部及針對易出油的區域（如鼻子和嘴周圍），輕鬆去除黑頭和處理難以觸及的部位。
隨著香港對韓國美容護理產品的需求愈趨上升，香港被選為全新Pra.L系列在韓國市場以外的首個推出地點。為了讓更多顧客對這一系列產品有更深入的了解和認識，LG將於5月8日至20日在K11購物藝術館開設期間限定體驗店。作為當地和遊客熱門選擇的購物中心，K11將藝術、人文和自然三大元素融合為核心，是全球領先的原創品牌。參觀者可以在專屬體驗空間中探索和了解LG創新的Pra.L產品，並享受試用的樂趣。此外，專業美容顧問將提供產品咨詢，並分享他們對最新護膚趨勢的見解。
LG 董事總經理Yuri Han 表示:「我們很高興見證全新Pra.L系列在香港的首次亮相。LG Pra.L系列的設計旨在為用家提供一個嶄新的家庭美容護理，不僅能提升外觀，更能培養內在的積極性並散發自信。」
[1]在一項為期4週的研究中，LG Pra.L Dermathera展示了顯著的改善效果：額頭彈性提升了29.8％，下垂的臉頰改善了10.2％，下顎緊實度提高了34.8％，頸部緊實度提高了15.4％。基於對人體進行的應用測試，結果突出了它在解決面部下垂和皺紋方面的有效性。該研究涉及25位成年女性，並強調了根據皮膚特性和同時使用的化妝品而存在的個人差異。
[2] Dermathera 6軸傳感器和陀螺儀，用於檢測手柄傾斜以提供語音引導。根據質量實驗的結果，它在受控溫度為25±5℃、相對濕度為60±10％的條件下，符合±50˚的射擊和點陣操作標準。
[3] 充電座內的UVC功能能夠對大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌和念珠菌進行99.99％的殺菌。由韓國化 學融合測試研究所於2022年7月26日至8月22日期間進行的測試，通過測量UVC殺菌前後的活菌數量進行。
[4] Dermathera內部配備的導頭提供了總共30,000次射擊。按照每週建議使用300次的用量，導頭可以使用約2年。
[5] 在由全球醫學研究中心進行的為期八週的研究中，涉及21位成年女性，該產品顯示出皮膚彈性提高了2.2倍，與手動護理相比，皮膚容積增加了2.5倍，眼部下方和鼻唇區域的脂肪改善了20％以上，毛孔收縮了48％。
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