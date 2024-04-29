革命性突破！

全新 LG UltraGear™ OLED電競顯示屏32GS95UE震撼登場

LG首部採用4K 240Hz / FHD 480Hz 的 Dual-Mode OLED遊戲顯示屏 配備Pixel Sound技術

同步推出34GS95QE, 39GS95QE, 27GS95QE 和45GS95QE 全面升級 打造絕無僅有的遊戲體驗

圖片下載: https://bit.ly/3Wd9kEj

香港，2024 年 4月29 日 － LG 電子香港 (LG) 一直致力鑽研及提升電子產品的配備，旗下的LG UltraGear™️系列自推出後，贏得了廣大電競玩家的熱烈迴響。LG 今天宣佈全新的 LG UltraGear™️ OLED 遊戲顯示屏系列正式面世，為玩家提供卓越的遊戲體驗。擴展的產品陣容中，備受期待的當屬配備 240Hz 超高速刷新率和驚人的 0.03 毫秒反應時間(GTG) 的 LG UltraGear™ 32GS95UE 4K 遊戲顯示屏。此顯示屏更是LG 首款在LG UltraGear™️系列使用全新Dual-Mode功能的顯示屏。LG還推出了配備超寬曲面螢幕的34GS95QE，39GS95QE和 45GS95QE，為電競玩家帶來前所未有的遊戲體驗。2024 LG UltraGear™ 遊戲顯示屏系列皆採用最先進的Micro Lens Array+ (MLA+) 技術，能將顯示屏亮度由200 nits提升至275 nits以及高達1,300 nits的峰值亮度，為玩家呈現革新的亮度及立體感。

CES 2024創新獎的得主 首款提供4K 240Hz / FHD 480Hz 的Dual-Mode遊戲顯示屏

作為CES 2024創新獎的得主，LG UltraGear™ 32GS95UE是首款配備全新Dual-Mode功能的UltraGear顯示屏，玩家只要輕鬆一按即可在240Hz的4K（3840×2160）和480Hz的FHD（1920×1080）之間快速進行切換。這項省時的創新功能可以透過快捷鍵或搖桿的方向開關輕鬆操作，讓玩家即時選擇最佳的屏幕解析度和刷新率組合，以應對不同類型的遊戲。對於快節奏的動作遊戲和射擊遊戲，玩家可以選擇FHD 480Hz，而視覺豐富的劇情遊戲則可以在4K 240Hz下盡情享受。

突破性Dual-Mode功能結合0.03毫秒反應時間 為玩家打造絕佳的遊戲優勢

除了Dual-Mode功能外，LG UltraGear™ 32GS95UE還具備使人驚嘆的 0.03毫秒反應時間，最大程度地減少出現殘影的機會，為玩家呈現更清晰的畫面和更富動感的遊戲體驗。此外，此顯示屏採用了LG獨家的自發光OLED 技術，以豐富的色彩表現力和卓越的對比度，將視覺體驗提升到嶄新的水平。透過OLED的優勢，遊戲中的色彩變得更加鮮豔飽和，細節更加清晰，以驚人的真實感和生動度呈現，每個場景都栩栩如生，讓玩家完全沉浸在遊戲世界中。

首次配備Pixel Sound技術 帶來身歷其境的遊戲與音效體驗

LG UltraGear™ 32GS95UE獨特的無邊框設計創造出令人驚艷的顯示效果。四邊幾乎無邊框的設計能無縫展示畫面，讓用戶完全沉浸在遊戲或多媒體內容中。這種設計不僅提供了更寬廣的視野，還確保用戶專注於畫面的內容，提升了遊戲和娛樂體驗的真實感和沉浸感。

其次，LG UltraGear™ 32GS95UE以Pixel Sound技術, 為用戶帶來卓越的音效體驗。這款顯示器支援DTS Virtual:X技術, 利用內置在OLED面板的兩個低音揚聲器和，營造出3D 遊戲音效環繞效果。透過巧妙地將揚聲器隱藏OLED面板後方，無需外部揚聲器，不僅節省了寶貴的桌面空間，還提供了出色的聲音品質，讓玩家沉浸在豐富而逼真的音效中。

LG UltraGear™ 34GS95QE和39GS95QE以創新設計引領你進入全新的遊戲世界

同樣榮獲 CES 2024 創新獎的 34 吋 UltraGear™ 34GS95QE及39 吋 UltraGear™ 39GS95QE憑藉其 800R 曲面、21:9 超寬4K（3,440 x 1,440）OLED顯示器，為遊戲愛好者打開全新視野。為了提升玩家的沉浸感，34GS95QE及39GS95QE特別採用 LG 的防眩光和低反射塗層、4邊無邊框設計、240Hz 更新率和 0.03毫秒反應時間。 其800R 曲率和劇院級 21:9 比例，再加上 LG 的 OLED 顯示技術，為遊戲和內容觀賞帶來全新層次的震撼體驗。

此顯示屏還採用了全新 Unity 六角形設計背蓋，將時尚美觀與高效線材管理無縫結合。全新推出的纖細「L」型支架不僅符合人體工學，而且穩定性和空間效率出色。除了傾斜、高度、樞軸和旋轉可調性外，這款支架的佔檯面積還比2023年的V形支架更小，有助於釋放空間並提高桌面可用性。時尚實用的支架提供了安裝靈活性，同時展現出未來主義外觀，讓顯示器更具魅力。

同步推出27 吋 和45吋OLED 遊戲顯示屏 照顧不同用家需要

LG 2024 年 UltraGear OLED 遊戲顯示屏系列還包括27 吋27GS95QE和45 吋45GS95QE。這次的升級版本進一步強化 UltraGear 系列，擁有卓越的刷新率、快速反應時間和出色的影像質量，滿足不同玩家的期望。 此外，所有五款型號均通過了 VESA DisplayHDR™ True Black 400 認證，提供高亮度螢幕，能夠呈現出深邃的黑色，並增強在較暗的遊戲環境中的深度和細節。

推出日期及售價

2024 LG UltraGear™ 遊戲顯示屏系列即日起於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 (港幣) 發售日期 32GS95UE HKD 13,190 5月中 27GS95QE HKD 8,290 5月1日 34GS95QE HKD 10,990 39GS95QE HKD 13,590 45GS95QE HKD 14,990

主要規格：

32GS95UE 34GS95QE 屏幕技術 OLED OLED 螢幕尺寸(英寸) 32 34 解析度 32” 4K UHD（3,840 × 2,160）OLED 34” WQHD（3,440 x 1,440）OLED 亮度 275 nits (Typ.) 峰值亮度: 1,300 nits (Max.) 275 nits (Typ.) 峰值亮度: 1,300 nits (Max.) 色域 DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% 對比度 (Typ.) 1,500,000:1 1,500,000:1 刷新率 (Max.) 240Hz 240Hz 反應時間 0.03ms GTG 0.03ms GTG 屏幕弧度 - 800R HDR VESA DisplayHDR™ True Black 400 VESA DisplayHDR™ True Black 400 Adaptive Sync NVIDIA® G-SYNC Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro NVIDIA® G-SYNC Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro 連接性 HDMI 2.1 x 2 Display Port 1.4 x 1 USB 3.0 x 3 (Upstream x 1 Downstream x 2) 4-pole H/P out x 1 (DTS HP:X) HDMI 2.1 x 2 Display Port 1.4 x 1 USB 3.0 x 3 (Upstream x 1 Downstream x 2) 4-pole H/P out x 1 (DTS HP:X) 機械設計 支援 （樞軸/高度/傾斜/旋轉可調） 支援 （樞軸/高度/傾斜可調） 27GS95QE 45GS95QE 屏幕技術 OLED OLED 螢幕尺寸(英寸) 26.5 44.5 解析度 27” QHD (2,560 x 1,440) OLED 45” WQHD (3,440 x 1,440) OLED 亮度 275 nits (Typ.) 峰值亮度: 1,300 nits (Max.) 275 nits (Typ.) 峰值亮度: 1,300 nits (Max.) 色域 DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% 對比度 (Typ.) 1,500,000:1 1,500,000:1 刷新率 (Max.) 240Hz 240Hz 反應時間 0.03ms GTG 0.03ms GTG 屏幕弧度 - 800R HDR VESA DisplayHDR™ True Black 400 VESA DisplayHDR™ True Black 400 Adaptive Sync NVIDIA® G-SYNC Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro NVIDIA® G-SYNC Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro 連接性 HDMI 2.1 x 2 Display Port 1.4 x 1 USB 3.0 x 3 (Upstream x 1 Downstream x 2) 4-pole H/P out x 1 (DTS HP:X) HDMI 2.1 x 2 Display Port 1.4 x 1 USB 3.0 x 3 (Upstream x 1 Downstream x 2) 4-pole H/P out x 1 (DTS HP:X) 機械設計 支援 （樞軸/高度/傾斜/旋轉可調） 支援 （樞軸/高度/傾斜可調）