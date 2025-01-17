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LG推出全新UltraGear™ 27吋QHD OLED遊戲顯示器
結合突破性創新技術 推出480Hz 超極速更新率 OLED顯示器
圖片下載： https://bit.ly/40gbe7U
2025年2月17日，香港 — LG電子香港（LG）今天推出最新高端遊戲顯示器。這款配備2560x1440解析度的約27吋 OLED遊戲顯示器專為競技遊戲玩家設計，結合了先進ＷOLED技術、前所未有的約480Hz刷新率及DisplayPort 2.1連接技術，提供無與倫比的遊戲性能與視覺效果。
革命性OLED技術 x 近乎完美尺寸 帶來更深層次的沉浸感
LG UltraGear™ 27GX790A透過突破性的影像品質和沉浸式設計，徹底改變了遊戲體驗。此OLED遊戲顯示器利用先進的MLA+技術，實現了深邃的黑色和增強的亮度，並獲得HDR True Black 400認證。真實的視覺效果展現驚人的細節與對比，無論在黑暗還是明亮的環境中都能表現出色；以及具有Hexagon 照明設計的 L 型支架，兼具美觀同時大程度地節省了放置顯示器的空間。
專為嚴謹的遊戲玩家設計，這款約27吋QHD OLED顯示器在沉浸式視覺效果與高效桌面管理之間達到了完美平衡。此尺寸對於FPS和RTS遊戲愛好者來說尤為理想，既能提供優質視覺體驗，又不佔用過多桌面空間。
約480Hz刷新率競技優勢 無與倫比的速度
運行革命性約480Hz刷新率，LG UltraGear™ 27GX790A樹立了OLED遊戲顯示器速度的新標杆。這一卓越的刷新率可最大限度地減少延遲、提升順暢的畫面切換，確保流暢的遊戲體驗，特別適合快速節奏的FPS遊戲。顯示器超快的約
0.03毫秒反應時間進一步確保了在激烈遊戲中精確的時機把握，讓玩家能夠迅速且準確地應對每個動作。
卓越的亮度和色彩準確度 呈現驚人視覺效果
配備LG下一代MLA+技術，LG UltraGear™ 27GX790A達到最高約1300 nits的峰值亮度，與傳統遊戲顯示器相比，SDR亮度提升了約38%。其VESA DisplayHDR™ True Black 400認證能確保呈現更深的黑色和更銳利的對比度，將視覺體驗提升至新的高度。其約98.5%的DCI-P3廣色域將遊戲環境生動呈現，精確捕捉每個細節，從動態光效到細微的紋理都不遺漏，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。
最新DisplayPort 2.1連接技術 帶來無縫遊戲體驗
LG UltraGear™ 27GX790A採用了最新DisplayPort 2.1技術，提供比DP 1.4高約67%頻寬。這一技術支持更高的解析度、更快的刷新率和更低的延遲，為遊戲提供卓越的體驗。除了頻寬的提升，編碼效率也有顯著改進，數據傳輸速率比DP
1.4提高了約102%。這些提升確保玩家無論是在4K遊戲還是高需求的快速動作場景中，都能享受到無縫的效果。顯示器還支持DSC技術，進一步實現以約165Hz顯示5K2K內容，是遊戲和專業用途的理想選擇。
先進同步技術 優化遊戲表現
在遊戲中，畫面切換和刷新率的不匹配往往會導致畫面撕裂和殘影問題，從而影響遊戲表現。LG UltraGear™ 27GX790A透過先進的G-Sync技術消除這些問題，該技術將顯示器的刷新率與GPU的幀率同步，確保更流暢靈敏的遊戲體驗。顯示器同時兼容G-Sync®和AMD FreeSync™ Premium Pro，讓玩家可以選擇最適合的變頻刷新率（VRR）技術。配合VESA認證的AdaptiveSync，該顯示器優化了高刷新率和低延遲，為玩家提供清晰、無撕裂的視覺效果，帶來卓越的遊戲體驗。
舒適與人體工學 延長遊戲時間
配備白金認證的低藍光技術，這款顯示器可能減少有害藍光的排放，同時配合防眩光及低反光技術減輕眼睛疲勞，讓玩家在長時間遊戲過程中依然能保持舒適。技術已獲得UL認證，確保玩家即使在明亮的環境或佈置 LED 照明的遊戲房亦能夠持續沉浸在遊戲中而不會感到不適。LG UltraGear™ 27GX790A展現了LG對提供終極遊戲體驗的承諾，將先進的OLED技術與超快性能以及精心設計完美結合。
發售日期及建議零售價
LG UltraGear™ 27GX790A即日起開始預售，建議零售價為HK$7,990。
主要規格(近似值)：
規格
LG UltraGear™ 27GX790A
屏幕技術
WOLED
螢幕尺寸(英寸)
27
解析度
QHD (2560x1440)
亮度
峰值亮度: 1,300 nits (Max.)
色域
DCI-P3 98.5%
對比度 (Typ.)
1,500,000:1
刷新率 (Max.)
480Hz
反應時間
0.03ms GTG
HDR
VESA DisplayHDR™ True Black 400
Adaptive Sync
NVIDIA® G-SYNC Compatible
VESA Adaptive Sync
連接性
HDMI 2.3 x 2
Display Port 2.1 x 1
USB 3.0 x 3
(Upstream x 1
Downstream x 2)
4-pole H/P out x 1 (DTS HP:X)
機械設計
旋轉角度-30~30°
高度110mm
傾斜度 -5~15°
順時針旋軸
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-ultragear-oled-monitor-27gx790a-2025.html isCopied
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