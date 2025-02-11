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2025年2月11日，香港 — LG電子（LG）在以「沉浸於生活中的美好時刻」為主題的第一季產品展示會上展示品牌的創新技術，帶來四款令人熱切期待的新產品：LG 全球首款透明真無線 4K OLED 電視 – 約77吋LG SIGNATURE OLED T、第二代LG Styler、全新空氣清新機LG PuriCare™ AeroBooster以及AeroFurniture夜幕黑空氣清新茶几。這些產品體現了LG致力於通過先進技術、風格和功能來提升日常生活的承諾。

LG SIGNATURE OLED T – 釋放空間界限

沉浸於LG全球首款透明 OLED 電視的極致視覺體驗

約77 吋的 LG SIGNATURE OLED T 為 LG 2025 年第一季創新重點產品，突破現有電視技術框架。作為全球首款透明和真正無線的 4K OLED 電視，LG SIGNATURE OLED T重新定義家庭娛樂體驗，能夠在透明和非透明模式之間無縫切換，並透過 Zero Connect Box 實現真正無線連接，擺脫傳統佈線的限制，讓空間更開闊純粹。這項創新在不妨礙空間美學的情況之下，開闢了把家庭娛樂融入家居環境的全新可能性。LG SIGNATURE OLED T結合驚人的畫質與前衛設計，並具備可將屏幕轉變為數碼畫布的 T-Objet 模式（常開顯示模式），以及 T-Bar 優雅訊息列，增強空間氛圍。由 α11 AI 處理器驅動，LG SIGNATURE OLED T提供卓越的色彩、對比度與優化音效，帶來沉浸式的娛樂體驗。

LG 全新第二代 Styler – 新增高壓蒸氣掛燙機™，打造時尚衣物護理新標準

LG 隆重推出全新升級第二代 Styler，結合雙重蒸氣衣物護理技術 與 AI 智能偵測，進一步提升衣物護理效能，重新定義智能形象管理。全新雙重蒸氣衣物護理™ 透過天然蒸氣約 99% 有效殺菌除臭，能迅速去除 塵蟎、過敏原、細菌及異味，僅需 20 分鐘即可完成快速清新。搭載智慧擺動衣架™，透過 六大擺動技術（抖動、擺動、甩動、飄動、搖動、整平），有效去除灰塵並溫和呵護各類衣料，即使是高端材質的衣物亦能安心護理。此外，內建 AI 智能偵測技術，可根據衣物重量與長度，自動推薦它認為最適合的護理行程，帶來更便利與個人化的護理體驗。

全新第二代 Styler 亦進一步提升熨燙及造型管理，內建高壓蒸氣掛燙機™，三段式高壓蒸氣能迅速撫平衣物皺褶，搭配折疊式褲線管理器，輕鬆恢復筆挺褲線，塑造專業與時尚兼備的造型。配備第二代 LCD 智慧液晶顯示螢幕，全新第二代Styler能優先排序最常用的護理模式，提升使用效率。同時，鏡面外觀設計兼具時尚感與全身鏡功能，靈活運用於不同空間，滿足現代生活需求。無論是忙碌的日常還是精心打扮的重要時刻，第二代 Styler皆能輕鬆應對，為多變的生活角色帶來高效、便利與時尚兼具的解決方案。

LG PuriCare™ AeroBooster – 為更健康的生活提供極致潔淨空氣

LG PuriCare™ AeroBooster旨在滿足當今健康意識強烈的消費者需求。配備LG的360°全方位過濾系統，LG PuriCare™ AeroBooster可去除約99.9%小至約0.01微米的顆粒物、異味、細菌、病毒和過敏原。其創新的雙重氣流和清淨增壓技術確保有效的空氣淨化，覆蓋距離可達5.5米。同時具備專用的寵物模式，能捕捉寵物毛髮和氣味，非常適合有寵物的家庭。此外，LG PuriCare™ AeroBooster配備UVnano技術以去除風扇葉片上的細菌，並具備AI+模式，根據實時空氣質量調整設置以優化能源消耗。其流線型設計、可定制的氣氛燈燈光和靜音運行使其成為任何現代家庭的完美選擇。透過LG ThinQ應用程式的遠程控制功能，LG PuriCare™ AeroBooster能輕鬆提供先進的空氣淨化體驗。

LG PuriCare™ AeroFurniture 夜幕黑 – 時尚、可持續和功能兼備

#LG PuriCare™AeroFurniture 夜幕黑是系列的一個優雅補充，結合LG先進空氣清新技術與個性化氛圍燈光，將茶几與空氣清新機二合一，實用同時又不失品味，打造更智慧的居家體驗。新顏色版本為AeroFurniture注入了大膽時尚的設計元素、帶來現代生活美學空間。只有配備LG 指定的HEPA濾網，才可能實現360°的全方位空氣淨化，去除高達約99.9%的空氣污染物及超微細灰塵。UVnano™技術也有助於改善室內空氣質量，將風扇葉片上及周圍的病毒和細菌數量降低高達約99.99%。LG持續提供與當代生活方式相符合的創新空氣淨化解決方案，以其靈活時尚的設計，無縫融入各種家居室內環境。

LG2025年第一季產品展示會通過創新設計意念重申對提升消費者體驗的承諾。從LG SIGNATURE OLED T的突破性視覺體驗， PuriCare™ AeroBooster和第二代Styler的智能功能，這些產品展示了LG讓消費者沉浸於生活中的美好時刻的願景，使日常生活不僅變得更便利，還更愉悅。

*全球首部乃相對於配備調諧器以用於廣播的傳統電視而言。

**真無線支援通過 NVDIA G-Sync compatible 驗證，可減低畫面撕裂、輸入延遲，以及無閃爍表現。根據 ISO/IEC 29170-2 進行內部測試，視覺上無失真的實際表現取決於設定、環境條件和使用量。無線 OLED 電視是指支援 Zero Connect Box 與螢幕間的無線連接。

#LG PuriCare™AeroFurniture已配備LG 指定的HEPA濾網，ThinQ 應用程式中的「濾網管理資訊」可檢查濾網狀態。

以上測試由不同機構進行，詳情請參閱相關頁面:-

https://www.lg.com/hk/puricare-air-care/aerofurniture/af20night/