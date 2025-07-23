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一個扭蛋 給毛孩一個領養希望
LG 聯乘阿棍屋 「毛限愛 FUR-EVER LOVE」慈善企劃
免費參與！「FUR-EVER LOVE 領養扭蛋機」進駐旺角/銅鑼灣
招募全港「奴才」 為八位毛孩覓新主人
由LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機收集真毛髮
經LG團隊和專人共同製作毛孩扭蛋公仔 附待領養毛孩資料
高清照片及官方新聞稿下載：https://bit.ly/40wolmm
（香港・2025年7月16日）「領養代替購買」燃亮無主毛孩的生命，意義非凡！一直致力希望透過產品、服務及互動為消費者創造更優質生活的 LG 以行動說話，聯乘動物收容所阿棍屋攜手策動「毛限愛 FUR-EVER LOVE」慈善企劃！LG 捐贈 LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機予領養機構阿棍屋，以獨有的 Pet Mode及具備光觸媒塗層的寵物專用濾網，為待領養毛孩帶來舒適潔淨的空間。由空氣清新機所收集到的毛髮，亦會由專人教授LG 團隊共同製作成待領養八位毛孩樣貌的毛氈公仔，並將於7月26日及27日於旺角朗豪坊及銅鑼灣東角道設置「FUR-EVER LOVE」領養扭蛋機，望集結全港「奴才」力量，以每一根毛髮鼓勵每一次領養，讓待領養的動物都可以一樣 Life’s Good！咁大件事，一定要有人知，現正呼籲全港「奴才」一齊參與！
LG 聯乘阿棍屋 擺放空氣清新機為領養中心提供清淨環境
一個家，無論人寵都需要一個舒適潔淨的空間締造 Life’s Good，而 LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機獨有的 Pet Mode，氣流比以往標準模式強約76.9%，有效阻隔寵物毛髮及去除異味，配合具備光觸媒塗層的寵物專用濾網，更可進一步提升約28% 寵物異味過濾效能，絕對是為家人及毛孩提供美好生活的好幫手！而 LG 為此特別推出「毛限愛 FUR-EVER LOVE」計劃，與致力為無依浪孩尋找新家的阿棍屋聯乘合作，於機構內擺放LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機，為待領養的毛孩提供更安逸整潔的環境。
LG 特別推出「毛限愛 FUR-EVER LOVE」慈善計劃，於阿棍屋內擺放LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機，為待領養的毛孩提供更安逸整潔的環境。
免費參與！「FUR-EVER LOVE 領養扭蛋機」旺角、銅鑼灣 集結「奴才」力量
LG 再行多一步，將擺放於阿棍屋的空氣清新機所收集得來的毛孩毛髮，並參考八位正待領養的毛孩模樣，由專人教授LG團隊共同編織成可愛生動的毛氈公仔，並於7月26日至27日假旺角朗豪坊、銅鑼灣東角道設置「FUR-EVER LOVE 領養扭蛋機」，LG希望與大眾攜手，讓更多人認識每隻待領養毛孩，協力為牠們未來獲得更好的生活環境，憑藉著每一根毛髮，鼓勵每一次的領養機會。參加者只要 Follow LG 官方 Instagram @lghongkong ，與「FUR-EVER LOVE 領養扭蛋機」打卡並上載於個人Instagram，並標注 @lghongkong 便可免費參與按出扭蛋。
奴才，我認定你！為八位毛孩尋覓新主人
LG團隊和專人為八位毛孩度身訂造毛氈公仔，展現出呆萌的可愛模樣，也展示牠們期待能擁有新家人的心，且是獨一無二，如同毛孩是奴才們心目中的掌上明珠，一樣是無可取替！正尋覓新主人的八位毛孩分別為竹子﹑旺旺﹑UN仔﹑隊長﹑來福﹑菜心﹑熊仔餅同奶茶！各位到場參加活動的奴才，可先點擊心儀的待領養毛孩，由現場工作人員協助下獲得扭蛋，內附所揀選的毛氈公仔、一張待領養毛孩的真實資料，而只要掃描扭蛋紙上的 QR Code即可了解更多待領養毛孩及活動資訊。
現正尋覓新主人的八位待領養毛孩分別為竹子﹑旺旺﹑UN仔﹑隊長﹑來福﹑菜心﹑熊仔餅同奶茶！只要掃描扭蛋紙上的 QR Code即可了解更多毛孩資料。
LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機 獨有 Pet Mode 使毛髮異味速速走
韓國製造的LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機具強大功能，簡約 LED 顯示屏使介面簡潔易讀，輕鬆控制使用；具獨有的 Pet Mode 寵物模式，能使氣流比以往標準模式強約76.9%，有效去除寵物異味和毛髮；實時偵測即時空氣質量——內置感應器能準確偵測 PM1.0 懸浮粒子數量，以及環境中的異味水平，並以不同燈號顯示空氣質素；加上智能操控可以透過LG ThinQ™ App遙距操控，隨時監察濾網壽命﹑即時空氣質素及懸浮微粒濃度，令室內空氣質素一目了然。
360全方位淨化與多重極淨過濾功能享受無菌空間
而360全方位淨化與多重極淨過濾功能，採用具備光觸媒塗層的Aero V 寵物專用濾網，進一步提升約 28% 寵物異味過濾效能，當中包含可水洗Safe Plus 前置濾網、HEPA 13 濾網、活性碳除臭濾網及光觸媒塗層，能去除高達99.9%細菌病毒﹑灰塵﹑過敏原及異味，去除甲醛，守護健康環境；UVnano™殺菌技術則可消除風扇扇葉表面約 99.9% 的有害細菌，確保風扇扇葉保持衛生，配合離子殺菌技術中和有害物質，使用者便可享受無菌空間。而一觸式可拆卸機頭設計，輕鬆拆卸容易積聚灰塵的部件，清潔更方便快捷。
睡眠模式、AI+功能一應俱全 纖巧機身更添時尚感
除 Pet Mode 寵物模式，睡眠模式下的LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機噪音大約低至21分貝，確保無阻你一夜安眠。清淨循環扇也會將潔淨空氣吹送至大約超過 5.5 米範圍，雙層氣流上下吹風，使每個角落都可以呼吸到清新空氣，再配合AI+功能——智能氣流控制在節能模式下，風扇會自動調速，耗電量較自動模式減省約49%；8色的情境氣氛燈（mood lighting），亦可透過LG ThinQ APP選擇燈光顏色，隨你心情轉換，為不同場合營造合適的氛圍。LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機較舊有LG 360° 空氣清新機直徑細大約40%，更加慳位，方便放置於狹小空間，高級纖巧外型放置家中就更添時尚感。
LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機功能一覽
● 韓國製造，高級纖巧外型，較舊有LG 360° 空氣清新機直徑細約40%，更加慳位，方便放置於狹小空間。簡約 LED 顯示屏簡潔易讀，輕鬆控制使用。
● Pet Mode 寵物模式：氣流比以往標準模式強大約 76.9%，有效去除寵物異味和毛髮，令家居變得更清新。
● 360全方位淨化及多重極淨過濾：具備光觸媒塗層的Aero V 寵物專用濾網，進一步提升約 28% 寵物異味過濾效能，當中包含可水洗Safe Plus 前置濾網 ﹑ HEPA 13 濾網、活性碳除臭濾網及光觸媒塗層，可去除高達約99.9%細菌病毒﹑灰塵﹑過敏原及異味，有效去除甲醛，守護健康環境。
● UVnano™殺菌技術：能消除風扇扇葉表面約 99.9% 的有害細菌，確保風扇扇葉保持衛生。
● 離子殺菌技術：中和有害物質，享受無菌空間 ，確保環境潔淨健康。
● 實時偵測並顯示空氣質量：內置感應器能準確偵測 PM1.0 懸浮粒子數量及環境中的異味水平，並以不同燈號顯示空氣質素，令室內空氣質素一目了然。
● 智能操控：可以透過LG ThinQ™ App遙距操控，隨時監察濾網壽命﹑即時空氣質素及懸浮微粒濃度。
● 雙層氣流上下吹風，將清淨循環扇將潔淨空氣吹送至超過約 5.5 米範圍，確保每個角落都可以呼吸到清新空氣。
● AI+功能控制氣流︰在節能模式下，風扇會自動調速，耗電量較自動模式減省超過 49%。
● 睡眠模式：噪音大約低至 21 分貝，確保您一夜安眠。
● 8色情境氣氛燈（mood lighting），可以透過LG ThinQ APP選擇燈光顏色，隨你心情轉換，為不同場合營造合適的氛圍。
● 一觸式可拆卸機頭: 採用一觸式可拆卸機頭設計，輕鬆拆卸容易積聚灰塵的部件，清潔方便快捷。
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/fur-ever-love-campaign-2025.html isCopied
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