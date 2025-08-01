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LG PuriCare™ AeroCatTower 空氣清新機首度登陸香港
人氣「貓王椅」風靡日本 掀起韓式喵適圈熱潮
專為貓咪而設 「空氣淨化 + 智能寵物呵護 + 韓式設計美學」 三合一設計
2025年7月30日，香港 — 在日本及韓國推出即大受歡迎、被貓奴譽為最貼心貓咪專屬家電的 LG PuriCare™ AeroCatTower，現正式登陸香港。這款全新智能空氣清新機結合「空氣淨化 + 智能寵物呵護 + 韓式設計美學」，開創屬於毛孩的「韓式喵適圈」，特別為貓咪的生活習性與健康需要研發，旨在打造貓咪與主人都更安心、潔淨、舒適的家居環境。香港預售將於 2025年8 月 1 日至 14日期間限時展開，讓貓奴們率先體驗這款話題之選。
同時，LG 亦延伸這股韓國日益盛行的寵物領養與關愛文化，啟動「LG 毛限愛FUR-EVER LOVE 計劃」，期望透過引入韓國設計的寵物友善家電，進一步提升香港毛孩的生活福祉。首階段將為本地動物／貓舍捐贈 LG 智能寵物家電，包括 LG PuriCare™ AeroCatTower、AeroBooster 及 LG CordZero™ 無線吸塵機等，持續擴大支援網絡，為更多毛孩帶來潔淨與舒適的生活空間。
LG PuriCare™ AeroCatTower概念源自 LG 對寵物家庭日常觀察，發現家中的空氣質素、異味及貓咪活動空間，往往未被妥善處理，甚至可能引起潛在健康風險。新產品配備貼心設計如加熱窩型座椅、Cat Relax Mode 貓咪放鬆模式、My Pet Tracking寵物護理追蹤 及 UVnano™ 空氣淨化技術，為毛孩打造安心又潔淨的「專屬高地」，讓主人放心，貓咪開心。
加熱窩型座椅: 韓式設計美學打造貓咪專屬的溫暖高地
許多貓咪天生喜歡待在高處與溫暖的角落，但傳統空氣清新機設計未必適合貓咪停留，更可能存在傾倒風險。LG PuriCare™ AeroCatTower 延續LG一貫的設計細膩，以韓式簡約美學打造出融合功能與美感的寵物家具。圓頂座椅採用貓窩的低前高後設計，貼合貓咪喜好。座椅設有兩段溫度調節功能，34°C 為適合幼貓的溫度，而39°C 為適合成貓與老貓的溫度，為牠們提供舒適安全的休憩空間。加熱模式亦可選擇持續或感應啟動，更節能貼心。
My Pet Tracking寵物護理追蹤x貓跳台設計: 貼心照顧老貓與肥胖貓的日常需要
對於高齡或短腿貓咪來說，跳躍力減弱往往令牠們難以登上高處，甚至有機會因跳不上而跌倒受傷。LG PuriCare™ AeroCatTower 特設穩固的貓跳台，協助牠們更安全地登上座椅，減低意外風險。座椅亦特別設計為體型參考，若貓咪明顯擠不進座椅範圍，便可提醒主人關注寵物的體重狀況，及早作出飲食或運動調整。
配合內置電子磅及 LG ThinQ App 的 My Pet Tracking寵物護理追蹤，主人可輕鬆掌握愛貓每日的休息時間及體重變化，系統亦會提供每週或每月的趨勢記錄，有助及早察覺肥胖、過瘦或活動力下降等潛在健康警號，全方位守護寵物的生活質素。
特設隱藏式按鍵設計: 防止誤觸與安靜運作的細節設計
不少貓咪喜歡用爪子觸碰物件，LG PuriCare™ AeroCatTower特設隱藏式按鍵設計，有效防止寵物誤啟設備。同時，一旦偵測到貓咪上座，機身會自動進入 Cat Relax Mode貓咪放鬆模式，運作更安靜確保貓咪享受不受打擾的安寧午睡時光。
Aero V 寵物專用濾網 x UVnano™ 除菌技術：兼顧設計與效能，守護每一次呼吸
結合 LG 領先的Aero V 寵物專用濾網與 UVnano™ 除菌技術，LG PuriCare™ AeroCatTower為貓咪家庭提供全方位的空氣潔淨方案。Aero V 寵物專用濾網1包含可水洗Safe Plus 前置濾網、HEPA 13 濾網、活性碳除臭濾網及光觸媒塗層2，可去除高達約99 %寵物家庭常見的毛髮、皮屑、異味、細菌病毒、大顆粒灰塵及過敏原等進行有效過濾，最新加入的光觸媒塗層更會透過光線進一步提升寵物異味過濾效能，內部風扇經 UVnano™ 紫外線技術除菌，可高效殺滅約 99.99% 細菌，確保輸出的潔淨空氣不再帶有潛在致敏源。這對容易受氣味或空氣中微粒刺激的貓咪而言尤其重要，亦有助減少人類家庭成員因寵物引起的過敏反應。特別針對貓砂盆一帶的空氣質素進行改善，從源頭減少氣味與細菌滋生，打造更清新、更衛生的居家環境，讓貓咪與主人都能安心呼吸。
有關「LG 毛限愛FUR-EVER LOVE 計劃」，請瀏覽: https://www.lg.com/hk/fur-ever-love/ 。
LG PuriCare™ AeroCatTower 將於 2025 年 8 月 1 日至 14 日於 LG 網上商店率先開放預售，尊享預售優惠價港幣 $4,780。自 2025 年 8 月 15 日起，產品將於各大零售點正式發售，建議零售價為港幣 $5,990。
更多產品資訊，請瀏覽：https://bit.ly/45nVjb8。
1 Aero V 寵物專用濾網包括 可水洗 Safe Plus 前置濾網、HEPA 13 濾網、活性碳除臭濾網及光觸媒塗層
2 建議濾網於使用約 1 至 2 年後（或視乎實際使用情況）更換，顧客亦可透過 LG ThinQ 應用程式 隨時查閱濾網剩餘壽命及運作狀態，輕鬆掌握產品使用情況，以確保最佳空氣淨化效能。
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-puricare-aerocattower-250801.html isCopied
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