圖片連結： https://bit.ly/4gO5GZW

2025年10月15日，香港 — LG 電子（LG）在香港正式推出 LG CineBeam S，為 CineBeam 投影機系列再添新成員。承接LG CineBeam Q 的生活美學設計，新一代 CineBeam S 進一步提升家庭娛樂體驗，結合超短投影技術、沉浸式 4K UHD 畫質，並配備時尚便攜的設計，輕鬆融入香港家居。以「超越空間的驚喜」為設計理念，LG CineBeam S 即使在有限空間亦能打造高級影院體驗。不論是追劇品味一族，還是重視家庭時光的父母，LG CineBeam S 都能帶來靈活、方便與高效能的多重享受。

隨時隨地享受約100 吋巨幕震撼

LG CineBeam S憑藉超短投影技術，只需約8.1至39.3厘米即可投射約40-100吋畫面，免去複雜安裝或大幅度改動空間的煩惱。對於重視空間運用的香港家庭來說，LG CineBeam S能輕鬆將客廳、睡房或多功能空間，變成專屬大銀幕影院，享受真正的家庭娛樂體驗。

震撼 4K UHD 畫質 色彩鮮明一致

LG CineBeam S 提供真實 4K UHD 解像度（3,840 x 2,160），無論投影 40 吋 或 100 吋畫面，都能呈現銳利細緻的視覺效果。搭載先進的 RGB 雷射系統，以獨立的紅、綠、藍雷射二極體直接生成色彩，毋須依賴傳統色輪，從而減少失真、提升亮度並增強真實感。不論是高速運動賽事、色彩飽滿的動畫，或細節豐富的暗黑場景，畫面均能清晰再現。再配合約154% DCI-P3 廣色域覆蓋率，投影機可展現更廣闊、更準確的色彩層次，忠實還原創作者的作品神髓，為觀眾帶來身臨其境的沉浸體驗。

約450,000:1更深邃對比 x 500 ANSI更清晰亮度

擁有約 450,000:1 對比度，LG CineBeam S 即使在明亮環境下亦能保持畫面清晰和色彩準確。無論是驚悚電影中的暗黑場景，還是動畫電影裡的鮮豔角色與背景，都能呈現深邃黑色與純淨白色，細節分明、毫不失真。加上 500 ANSI 流明亮度，畫面在日光充足的客廳、室內燈光下，甚至戶外環境中都清晰奪目，讓用戶隨時隨地投入震撼娛樂體驗。

串流平台 × Dolby Atmos 打造沉浸式影音體驗

搭載LG獲獎的 webOS 平台，LG CineBeam S 讓用戶可直接存取 Netflix、YouTube、Disney+ 及 LG Channels 等熱門串流平台，無需額外裝置，就能隨時隨地享受多元娛樂。配合內建立體聲喇叭與 Dolby Atmos 環迴立體聲技術，無論是震撼的體育賽事、細膩的驚悚片場景，還是動畫電影中的繽紛音效，都能以清晰人聲、平衡低音與三維立體聲場真實重現，將串流平台的精彩內容轉化為身臨其境的影院級享受。

自動校正與靈活調整 隨時展現自動最佳化畫面

LG CineBeam S配備多項智能功能，確保投影畫面銳利清晰、無失真。 自動對焦可持續保持影像清晰，梯形校正則能在投影機擺放於角度時自動保持畫面端正，無需額外手動調整。為進一步提升靈活性，自動螢幕調整能自動最佳化畫面，而畫面縮放與移動及牆身顏色調整功能則讓用戶無須移動機身，便能細緻微調投影效果。

簡易連接 × 輕巧便攜

LG CineBeam S支援 HDMI、USB-C、AirPlay 2 及 Screen Share 等多元連接，無論是插上手提電腦觀看電影、無線連接手機播放 YouTube，或將相片及影片投射與親友共享，都能輕鬆完成。簡約金屬機身輕鬆融入現代家居，配合全新設計遙控器與 LG ThinQ App 操控，用戶能享受更便捷的家庭娛樂體驗。體積僅約 110 × 160 × 160 毫米、重量約 1.9 公斤，LG CineBeam S節省空間的小巧設計能在任何牆面帶來大螢幕投影，契合香港多元靈活的生活方式。

發售日期及建議零售價

LG CineBeam S 建議零售價為 HK$ 12,980。早鳥優惠將於 10 月 20 日至 31 日 期間推出，凡購買LG CineBeam S 即可獲贈 LG XBOOM Bounce 無線喇叭（價值HK $1,499），數量有限，送完即止。

主要規格：