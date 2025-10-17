We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 全新 CineBeam S 正式登場
以超短投影技術及 4K UHD 畫質
突破空間限制打造沉浸式家庭影院體驗
2025年10月15日，香港 — LG 電子（LG）在香港正式推出 LG CineBeam S，為 CineBeam 投影機系列再添新成員。承接LG CineBeam Q 的生活美學設計，新一代 CineBeam S 進一步提升家庭娛樂體驗，結合超短投影技術、沉浸式 4K UHD 畫質，並配備時尚便攜的設計，輕鬆融入香港家居。以「超越空間的驚喜」為設計理念，LG CineBeam S 即使在有限空間亦能打造高級影院體驗。不論是追劇品味一族，還是重視家庭時光的父母，LG CineBeam S 都能帶來靈活、方便與高效能的多重享受。
隨時隨地享受約100 吋巨幕震撼
LG CineBeam S憑藉超短投影技術，只需約8.1至39.3厘米即可投射約40-100吋畫面，免去複雜安裝或大幅度改動空間的煩惱。對於重視空間運用的香港家庭來說，LG CineBeam S能輕鬆將客廳、睡房或多功能空間，變成專屬大銀幕影院，享受真正的家庭娛樂體驗。
震撼 4K UHD 畫質 色彩鮮明一致
LG CineBeam S 提供真實 4K UHD 解像度（3,840 x 2,160），無論投影 40 吋 或 100 吋畫面，都能呈現銳利細緻的視覺效果。搭載先進的 RGB 雷射系統，以獨立的紅、綠、藍雷射二極體直接生成色彩，毋須依賴傳統色輪，從而減少失真、提升亮度並增強真實感。不論是高速運動賽事、色彩飽滿的動畫，或細節豐富的暗黑場景，畫面均能清晰再現。再配合約154% DCI-P3 廣色域覆蓋率，投影機可展現更廣闊、更準確的色彩層次，忠實還原創作者的作品神髓，為觀眾帶來身臨其境的沉浸體驗。
約450,000:1更深邃對比 x 500 ANSI更清晰亮度
擁有約 450,000:1 對比度，LG CineBeam S 即使在明亮環境下亦能保持畫面清晰和色彩準確。無論是驚悚電影中的暗黑場景，還是動畫電影裡的鮮豔角色與背景，都能呈現深邃黑色與純淨白色，細節分明、毫不失真。加上 500 ANSI 流明亮度，畫面在日光充足的客廳、室內燈光下，甚至戶外環境中都清晰奪目，讓用戶隨時隨地投入震撼娛樂體驗。
串流平台 × Dolby Atmos 打造沉浸式影音體驗
搭載LG獲獎的 webOS 平台，LG CineBeam S 讓用戶可直接存取 Netflix、YouTube、Disney+ 及 LG Channels 等熱門串流平台，無需額外裝置，就能隨時隨地享受多元娛樂。配合內建立體聲喇叭與 Dolby Atmos 環迴立體聲技術，無論是震撼的體育賽事、細膩的驚悚片場景，還是動畫電影中的繽紛音效，都能以清晰人聲、平衡低音與三維立體聲場真實重現，將串流平台的精彩內容轉化為身臨其境的影院級享受。
自動校正與靈活調整 隨時展現自動最佳化畫面
LG CineBeam S配備多項智能功能，確保投影畫面銳利清晰、無失真。 自動對焦可持續保持影像清晰，梯形校正則能在投影機擺放於角度時自動保持畫面端正，無需額外手動調整。為進一步提升靈活性，自動螢幕調整能自動最佳化畫面，而畫面縮放與移動及牆身顏色調整功能則讓用戶無須移動機身，便能細緻微調投影效果。
簡易連接 × 輕巧便攜
LG CineBeam S支援 HDMI、USB-C、AirPlay 2 及 Screen Share 等多元連接，無論是插上手提電腦觀看電影、無線連接手機播放 YouTube，或將相片及影片投射與親友共享，都能輕鬆完成。簡約金屬機身輕鬆融入現代家居，配合全新設計遙控器與 LG ThinQ App 操控，用戶能享受更便捷的家庭娛樂體驗。體積僅約 110 × 160 × 160 毫米、重量約 1.9 公斤，LG CineBeam S節省空間的小巧設計能在任何牆面帶來大螢幕投影，契合香港多元靈活的生活方式。
發售日期及建議零售價
LG CineBeam S 建議零售價為 HK$ 12,980。早鳥優惠將於 10 月 20 日至 31 日 期間推出，凡購買LG CineBeam S 即可獲贈 LG XBOOM Bounce 無線喇叭（價值HK $1,499），數量有限，送完即止。
主要規格：
規格
LG CineBeam S
螢幕尺寸(英寸)
40 吋 - 100 吋
解像度
4K UHD（3,840 x 2,160）
亮度
500 ANSI 流明亮度
色域
DCI-P3: 154%（整體）
對比度
450,000:1
投射比
0.25
光源
三色 RGB 鐳射
HDR
HDR 10, HLG
喇叭
Dolby Atmos立體聲喇叭
8W (4W x 2)
連接性
HDMI™ x 1
USB Type-C (DP) x 2
Bluetooth
設計
體積: 110 × 160 × 160 毫米
重量: 1.9 公斤
