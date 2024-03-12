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LG AeroFurniture 有何吸引之處？
茶几 + 空氣清新機二合一
360˚ 空氣淨化
氣氛燈
無線充電
時尚的空氣清新茶几
實用又不失品味
全方位淨化空氣
360˚ HEPA 濾網1)
經驗證的空氣淨化功能可消除 99.9%2) 經空氣傳播的細菌及小至 0.01 微米的超微細灰塵。
UVnano™ 技術3)
去除風扇葉片上 99.99%4) 的細菌，以確保家中空氣潔淨。
韓國化學融合試驗研究院 (KTR) 標誌、首爾大學公共衛生研究所 (SNU Graduate School of Public Health) 標誌、韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL) 標誌、TUV Rheinland 標誌
1) 360˚ HEPA 濾網
HEPA 代表：
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (Korea Conformity Laboratories)
- 測試樣本：Aero 系列濾網
- 測試方式：參考測試標準 KS B 6141:2020、額定氣流速率 162m3/h 及測試氣溶膠氯化鉀 (KCL)
- 測試結果：粒子捕獲率 99.98% @ 0.3㎛ KCL、初始氣流阻力 57kPa (基於 KSA 0010:2005 的 HEPA 濾網術語定義：99.97% 或以上的粒子捕獲率，245 kPa 或以下的壓耗）
- 測試日期：09/02/22
2)99.9% 除菌
[經 KTR 驗證]
① 99.9% 除菌功效
- 測試機構：韓國化學融合試驗研究院 (Korea Testing & Research Institute)
- 測試對象：抗菌濾網 / 非抗菌濾網 (對比組)
- 測試條件：0.4g，(37 ± 1)℃，(18 ± 1)h
- 測試方式：KS K 0693:2016。減少率 (%)：與樣本比較。樣本培養 18 小時後比較活細胞數量，測試菌株：金黃色葡萄球菌 ATCC 6538 / 肺炎克雷伯菌 ATCC 4352 / 大腸桿菌 ATCC 25922
- 測試結果：與非抗菌濾網對比組作相比，金黃色葡萄球菌減少超過 99.9%，肺炎克雷伯菌減少超過 99.9%，大腸桿菌減少超過 99.9%
* 測試結果基於實驗室環境，可能因應條件變化而異。
* 測試以較新產品進行，結果可能隨著產品老化而異。
[經首爾大學驗證]
② 99.9% 抗病毒效果
- 測試日期：2020.3.1-2020.3.31
- 測試機構：首爾大學公共衛生研究所 (SNU Graduate School of Public Health)
- 測試對象：抗菌濾網 / 標準白布（PET 氈）性能比較 (對比組)
- 測試條件：23.1 -24.8℃，濕度 20-22%
- 測試方式：ISO 20743，減少率 (%)：比較培養標本於 0 小時 (起始濃度) 及 18 小時的病毒減少率，測試菌株：小鼠肝炎病毒，不同於新型冠狀病毒 (COVID-19)
- 測試結果：與新標準白布對比組相比病毒減少 99.9%
* 測試結果基於實驗室環境，可能因應條件變化而異。
* 測試以較新產品進行，結果可能隨著產品老化而異。
[經 KCL 驗證]
③ 去除 99.999% 0.01 微米以下的超細塵埃粒子
- 測試日期：07/15/2022-07/20/2022
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (Korea Conformity Laboratories)
- 測試型號：AS062P 系列
- 測試條件：淨化室大小 30.0 m3，溫度 (23±3)℃，相對濕度 (50±10)% R.H.，測試氣溶膠氯化鉀 (KCI)，粒子產生器 EcoPictures EP-NGS20
* 測試室設置及環境變量符合韓國空氣淨化協會 (Korea Air Cleaning Association) 規定。(SPS-KACA 002-132:2021，基於室內空氣清新機)
- 測試方式：SPS-KACA 002-132:2021 修訂版
- 測試結果：0.01㎛ 以下的微塵減少 99.999%（運行 41 分 10 秒後減少 99.999%）
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3) UVnano™
UVnano 是複合詞，來自 UV 一字及其單位納米。
4)99.99% 除菌
[經 TUV 及 KTR 驗證]
- 測試日期：05/10/2021-05/18/2021
- 測試機構：TÜV Rheinland、韓國化學融合試驗研究院 (KTR)
- 測試對象：FS061PWHA
- 測試條件：(25±2) ℃，濕度 (50±10) %，氣流級別 1，UVC LED（開啟 1 小時）
- 測試方式：在扇葉上的指定位置測量數值。注射細菌後，在 1 級氣流下運行產品 1 小時，並評估活細胞數的減少，與對比組相比較 (參考標準：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃葡萄球菌 (ATCC 6538)、表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)、肺炎克雷伯菌
- 測試結果：殺菌效率超過 99.99%
* 測試結果由國際認可的測試機構使用產品製造商提供的測試方式獲得，並可能因實際情況而有所差異，包括產品位置及因產品老化而導致的光輸出下降。
* 使用 UVnano 技術的殺菌效率只適用於暴露在 UV-C LED 燈下的扇葉範圍。
* Aero Tower 型號 (FS061PWHA) 的第三方認證套用於此證明，因其與 Aero Furniture 具有相同的 UV-C LED 燈及相似的吸氣通道
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情境燈光 點亮每一個瞬間
* [ThinQ App] - 在 LG ThinQ 應用程式登記家電，需要使用無線網路服務。
- 使用 LG ThinQ 必須先從 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝「LG ThinQ」應用程式，並連接至 Wi-Fi。
- LG ThinQ 應用程式在某些智能手機上功能或受限制，因此請查看裝置的最低要求 (Android OS 7.0 及 iOS 12.0 或以上)
*以上使用的所有圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
放於檯面即可充電
* [Qi 認證詳情] - 評估日期：5/19/2022-7/29/2022，- 產品 (配件、型號名稱等等)：- 產品名稱：Aero Furniture，-型號：EAT65191501，- 認證機構：- SGS 通標標準技術服務有限公司 (SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd)，-TTA 電訊技術協會 (Telecommunications Technology Association, TTA)，- 認證內容：Qi 認證 (BPP、PPDE)，- 版本 (要求等等)：Qi 1.3.2，- 到期日：長期有效，7) Qi 註冊 ID：Qi-ID 13574
- 智能手機無線充電支援 (限於兼容型號)，- 基本功率分佈 (BPP)：0-5W 充電 Qi 認證，- 專有功率輸送擴展 (PPDE)：5-10W 三星高速無線充電 Qi 認證，- 不支援智能手錶充電功能。
寧靜淨化
* [21dB 低音 / 類似沙沙作響的樹葉]
- 測試日期：2022.11.17，
- 評估機構：LG Electronics Anechoic Lab，
- 測試對象 (配件、型號等等)：AS062PRHAR，
- 測試條件 (評估標準設定等等)：根據 CA 級噪音點單獨測量睡眠模式噪音，
- 測試方式 (測試次數)：從產品頂部及四周 1 米距離測量噪音後計算平均值
- 測試結果：平均 19.7dB (前 19.8dB、後 20.0dB、右 20.1dB、左 20.0dB、上 18.6dB)
(類似樹葉沙沙作響時的 21dB 噪音水平)
智能操控就在您手
使用智能手機，遙距控制睡房內的產品。
AeroFurniture 空氣清新茶几 茶几面板 (Moooi Edition) 適用於以下 LG PuriCare™ AeroFurniture 空氣清新茶几型號 : AF20LEMON, AF20CREAM, AF20ROSE, AF20MILKTEA, AF20NIGHT
@mm_f***
大小剛好，適合放在睡房及書房等細小空間。
@jiaero***
產品兼具茶几及空氣清新機雙重功用，讓我能夠善用客廳的空間。
@fo***
產品置於床邊。用家將咖啡放在產品檯面，方便地用作窄桌。
@ssu***
最適合放在床邊或梳化邊，兼作茶几，非常實用。
@soeeh***
氣氛燈太酷了！另外，就像我其他 LG 產品一樣，能夠透過應用程式輕鬆操控！
@joyho***
出色規格與可愛設計融為一體，化為革新的空氣清新裝置！
問答
AeroFurniture 可負重多少？
內部安全標準是 2kg。為了安全使用，建議避免將超過 2kg 的物件放在桌面。
① 測試日期：10/17/2022
② 測試機構：LG 內部測試
③ 測試項目：AeroFurniture
④ 測試條件：環境溫度 40℃，相對濕度 85%
⑤ 測試方法：將 2kg 以上的物件放在桌邊 45 天後的撓度測量，當中採用 6 個樣本。
⑥ 測試結果：滿足桌子撓度感官評估 (滿足公司內部撓度標準) 及正常運行。
* 因此等測量在實驗室進行，實際速度或有不同。
* 實驗室結果。實際結果可能因應使用環境而有所差異。
* 測試結果來自測量產品的初始性能，可能因應使用有所差異。
桌上是否可擺放高溫的水杯或水壺？
AeroFurniture 桌面以 PC (聚碳酸酯) 塑料材質製成，具有耐熱特性，能夠承受高達 114℃ 的溫度。
但為了減少外部損傷和延長使用壽命，建議避免在桌上放置高溫物品。
[LUPOY ER5007 特性表]
① 發出日期：07/17/2022
② 發出機構：LG 化學
③ 測試項目：LUPOY ER5007 (注塑成型、PCR-PC/ABS、不易燃)
④ 測試條件：根據 ASTM D648
⑤ 測試結果：最高熱變形溫度 114℃ (基於 18.6 kgf 的外力)
我打算在睡房或公寓使用 AeroFurniture。產品會造成多大噪音和振動？
AeroFurniture 在靜風模式下操作，噪音低至 21 dB。21 dB 的分貝級別如沙沙作響的樹葉般安靜，幾乎毫無振動。
但隨著淨化強度提升，噪音水平可能超過 21 dB。*
* 不同風力下的噪音水平：靜風 21 dB、低風 25 dB、中風 34 dB、強風 45 dB
AeroFurniture 的淨化功能與其他空氣清新產品 (例如 LG PuriCare AeroTower) 相比如何？
淨化面積是根據濾網性能以及空氣淨化產品內置風扇的除塵速度計算。因此，其他型號產品的淨化面積或與 AeroFurniture 相同。
AeroFurniture 是否屬於 ThinQ UP？如是，那它支援甚麼功能？
啟用產品升級功能後，當有新 UP 功能可在 ThinQ 應用程式下載時，AeroFurniture 上的「UP」燈將會亮起。
※ 產品升級功能只適用於已在 ThinQ 應用程式上登記的產品。
無線充電器的供電量是多少？
產品將根據不同製造商以最大功率充電 (請見下表)。
[請參照不同製造商的無線充電功率]
Apple
- iPhone 12 / iPhone 13：15W (MagSafe) / 7.5W
- iPhone 12 mini：7.5W
SAMSUNG
- Z Filp 3：9W
- Galaxy Fold 3：10W
- Galaxy S21 / Galaxy Note 20 / Galaxy S20 Ultra：15W
Xiaomi
- Mi Mix 2s：20W
哪些產品可以無線充電？
Qi 認證的智能手機及藍牙耳機均可無線充電，但目前不支援智能手錶。
AeroFurniture 的功能如何操作？
1. 風量：
按下風量按鈕時，風力設定次序如下：自動 → 第 1 級 (柔風) → 第 2 級 (中風) → 第 3 級 (強風) → 睡眠模式。
AeroFurniture 上的三種燈光對應風量水平（柔風 / 中風 / 強風）。
2. Wi-Fi：
Wi-Fi 符號旁邊的燈光顯示 Wi-Fi 連接狀態。
按住風量按鈕 3 秒，可進入 Wi-Fi 配對模式。
3. 空氣質素指示燈：
顯示空氣質素狀態。
空氣質素狀態取決於微細 / 超細塵埃粒子的濃度，其與燈光顏色對應。紅燈代表空氣質素極差。隨著空氣質素改善，燈光會依次轉為橙色、綠色以至代表空氣質素最佳的藍色。
哪些功能可透過 AeroFurniture 主機上的按鈕控制？哪些功能只可透過 ThinQ 應用程式控制？
在 AeroFurniture 主機上，可以控制所有基本功能，例如裝置電源 的開關、風量設定及氣氛燈亮度。只能透過 ThinQ 應用程式控制的功能則包括自動定時器設定、氣氛燈顏色調整、Uvnano 功能控制、空氣質素 (詳細狀態資訊)、通知設定及濾網管理資訊。