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LG推出省電多達70%之高效能變頻窗口式冷氣機

採用R32環保雪種 快速製冷同時環保節能

雙迴轉變頻壓縮機帶來靜音操作 讓你更舒適入眠

圖片下載： https://bit.ly/2UoWGSj

（2020年6月9日 – 香港）踏入炎炎夏日，不少慳家達人都怕電費大增而不敢長開冷氣，在漫漫長夜忍受炎熱天氣實在難以入睡。LG電子今日正式在香港推出變頻窗口式冷氣機，採用雙迴轉變頻壓縮機，可節省多達70%電力[1]！加上使用R32環保雪種，提供更快速及持續的製冷效果，慳電環保之餘可保持家居涼爽舒適，讓一家大小每晚都可以舒舒服服睡上一覺。LG 變頻窗口式冷氣機又加入多種實用功能，包括靜音操作、遙距控制等，絕對是夏日家居必備消暑法寶。

新一代變頻壓縮機 高效節能消暑體驗 慳家 一族 的 清 涼之選

全新LG 變頻窗口式冷氣機，採用雙迴轉變頻壓縮機。當達到設定溫度後，變頻式壓縮機會自動改用最有效的功率運轉，保持室溫穩定。可比傳統壓縮機節省多達70%能源[1]，同時所有變頻窗口式冷氣機均取得 1級能源標籤[2]，用家可以安心長開冷氣，一機體驗高效製冷、安心慳電的雙重優勢。

R32 環保雪種 環保達人 的精明選擇

LG 變頻窗口式冷氣機選用R32環保雪種，其熱交換能力較高，能夠帶走大量蒸發器所產生的熱量，從而提升製冷量，提供更快速及持續的清涼製冷效果。R32雪種是國際認可的新世代環保雪種，其全球暖化潛能值﹙GWP﹚比主流雪種低67%[3]，因此具更佳減碳效果，讓所有家庭享受涼浸浸舒適時刻，又能更保護環境與地球。





靜音操作確保一家大小的睡眠質素 多個 新功能方便日常使用

LG變頻窗口式冷氣機設計風格簡潔實用，配合多種功能及模式，適合任何家庭選用。其靜音操作模式配合睡眠模式，可以令冷氣機於運作時的噪音水平低至44dB[4]，令環境寧靜得有如圖書館，確保小朋友或上班族不會於寶貴的睡眠時間被噪音打斷休息，享受最佳睡眠質素。睡眠模式又能預設自動關閉冷氣機時間，家長不用調較鬧鐘於清早為孩子關冷氣。



LG 變頻窗口式冷氣機同時支援Wi-Fi遙距控制功能。只要為手機裝上LG ThinQ™應用程式，無論身處何地都可利用手上的流動裝置啟動或關閉冷氣，更可更改冷氣模式及溫度，用家從此不用再翻遍全屋尋找消失不見的冷氣遙控。





欲了解更多LG變頻窗口式冷氣機的功能，

請登入： https://www.lg.com/hk/air-conditioner

推出日期及售價

LG 變頻窗口式冷氣機即日於特約經銷商公開發售：

型號 建議售價 發售日期 W3NQ08UNNP1 (3/4 匹) $4,880 2020年6月9日 W3NQ10UNNP1 (1 匹) $5,980 W3NQ12LNNP1 (1.5 匹) $7,480

冷氣機規格 ：





型號 W3NQ08UNNP1 W3NQ10UNNP1 W3NQ12LNNP1 製冷效能 製冷量 (Btu/h) 8,400 btu/h 9,500 btu/h 12,000 btu/h 最小 - 最大 4,600 - 9,400 btu/h 4,600 - 10,500 btu/h 6,500 - 13,000 btu/h 每年耗電量（製冷）（千瓦小時） 353 360 482 能源效益標籤級別 1 1 1 冷凍系統 壓縮機 雙迴轉變頻壓縮機 製冷劑 R32 ThinQ® 智能家電 智能手機應用程式 支援 - 推送通知 支援 - 溫度調節 支援 - 遙距啟動 支援 - Smart Diagnosis™ 智能診斷 支援 設計 外觀 白色 遙控器 支援 功能 Wi-Fi 連接 支援 數碼溫度感應器 支援 風向調整 多角度四向(手動) 隔塵網清潔提示燈 支援 睡眠模式 支援 節能模式 支援 運作模式 製冷/送風/抽濕/睡眠模式 風速 高/中/低 運作音量 (製冷/送風/抽濕/睡眠模式) 分貝 58/54/50/44 分貝 保用 全機 2年 壓縮機 10 年 尺寸及重量 尺寸 (闊 x 高 x 深)(包括前置面板, 吋) 19.6'' x 12.5'' x 24.5'' 19.6'' x 12.5'' x 24.5'' 23.6'' x 15'' x 29'' 重量 (kg) 27.1kg 27.1kg 40kg



以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

[1] LG 的變頻室內冷氣機與非變頻室內冷氣機相比下可節省更多能源。LG 的變頻室內冷氣機結合變頻科技與變速壓縮機，比非變頻室內冷氣機，可以隨時打開或關閉壓縮機，更有效地調節壓縮機摩打的速度以調節溫度。經 Intertek測試證實，LG 的變頻室內冷氣機型號（LA200WC）較非變頻室內冷氣機型號節省了 70％ 能源。

[2]請參閱機電工程署網頁:

https://www.emsd.gov.hk/tc/other_regulatory_services/flammable_refrigerant_safety/tips_safe_use_of_mildly_flammable_r32_refrigerant/index.html

[3]與R410a雪種比較

[4]於睡眠模式下使用