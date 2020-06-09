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LG推出省電多達70%之高效能變頻窗口式冷氣機
即時發佈
LG推出省電多達70%之高效能變頻窗口式冷氣機
採用R32環保雪種 快速製冷同時環保節能
雙迴轉變頻壓縮機帶來靜音操作 讓你更舒適入眠
圖片下載： https://bit.ly/2UoWGSj
（2020年6月9日 – 香港）踏入炎炎夏日，不少慳家達人都怕電費大增而不敢長開冷氣，在漫漫長夜忍受炎熱天氣實在難以入睡。LG電子今日正式在香港推出變頻窗口式冷氣機，採用雙迴轉變頻壓縮機，可節省多達70%電力[1]！加上使用R32環保雪種，提供更快速及持續的製冷效果，慳電環保之餘可保持家居涼爽舒適，讓一家大小每晚都可以舒舒服服睡上一覺。LG 變頻窗口式冷氣機又加入多種實用功能，包括靜音操作、遙距控制等，絕對是夏日家居必備消暑法寶。
新一代變頻壓縮機 高效節能消暑體驗 慳家一族的清涼之選
全新LG 變頻窗口式冷氣機，採用雙迴轉變頻壓縮機。當達到設定溫度後，變頻式壓縮機會自動改用最有效的功率運轉，保持室溫穩定。可比傳統壓縮機節省多達70%能源[1]，同時所有變頻窗口式冷氣機均取得 1級能源標籤[2]，用家可以安心長開冷氣，一機體驗高效製冷、安心慳電的雙重優勢。
R32環保雪種 環保達人的精明選擇
LG 變頻窗口式冷氣機選用R32環保雪種，其熱交換能力較高，能夠帶走大量蒸發器所產生的熱量，從而提升製冷量，提供更快速及持續的清涼製冷效果。R32雪種是國際認可的新世代環保雪種，其全球暖化潛能值﹙GWP﹚比主流雪種低67%[3]，因此具更佳減碳效果，讓所有家庭享受涼浸浸舒適時刻，又能更保護環境與地球。
靜音操作確保一家大小的睡眠質素 多個新功能方便日常使用
LG變頻窗口式冷氣機設計風格簡潔實用，配合多種功能及模式，適合任何家庭選用。其靜音操作模式配合睡眠模式，可以令冷氣機於運作時的噪音水平低至44dB[4]，令環境寧靜得有如圖書館，確保小朋友或上班族不會於寶貴的睡眠時間被噪音打斷休息，享受最佳睡眠質素。睡眠模式又能預設自動關閉冷氣機時間，家長不用調較鬧鐘於清早為孩子關冷氣。
LG 變頻窗口式冷氣機同時支援Wi-Fi遙距控制功能。只要為手機裝上LG ThinQ™應用程式，無論身處何地都可利用手上的流動裝置啟動或關閉冷氣，更可更改冷氣模式及溫度，用家從此不用再翻遍全屋尋找消失不見的冷氣遙控。
欲了解更多LG變頻窗口式冷氣機的功能，
請登入： https://www.lg.com/hk/air-conditioner
推出日期及售價
LG 變頻窗口式冷氣機即日於特約經銷商公開發售：
型號
建議售價
發售日期
W3NQ08UNNP1 (3/4 匹)
$4,880
2020年6月9日
W3NQ10UNNP1 (1 匹)
$5,980
W3NQ12LNNP1 (1.5 匹)
$7,480
冷氣機規格：
型號
W3NQ08UNNP1
W3NQ10UNNP1
W3NQ12LNNP1
製冷效能
製冷量 (Btu/h)
8,400 btu/h
9,500 btu/h
12,000 btu/h
最小 - 最大
4,600 - 9,400 btu/h
4,600 - 10,500 btu/h
6,500 - 13,000 btu/h
每年耗電量（製冷）（千瓦小時）
353
360
482
能源效益標籤級別
1
1
1
冷凍系統
壓縮機
雙迴轉變頻壓縮機
製冷劑
R32
ThinQ® 智能家電
智能手機應用程式
支援
- 推送通知
支援
- 溫度調節
支援
- 遙距啟動
支援
- Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
設計
外觀
白色
遙控器
支援
功能
Wi-Fi 連接
支援
數碼溫度感應器
支援
風向調整
多角度四向(手動)
隔塵網清潔提示燈
支援
睡眠模式
支援
節能模式
支援
運作模式
製冷/送風/抽濕/睡眠模式
風速
高/中/低
運作音量 (製冷/送風/抽濕/睡眠模式) 分貝
58/54/50/44 分貝
保用
全機
2年
壓縮機
10 年
尺寸及重量
尺寸 (闊 x 高 x 深)(包括前置面板, 吋)
19.6'' x 12.5'' x 24.5''
19.6'' x 12.5'' x 24.5''
23.6'' x 15'' x 29''
重量 (kg)
27.1kg
27.1kg
40kg
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
[1] LG 的變頻室內冷氣機與非變頻室內冷氣機相比下可節省更多能源。LG 的變頻室內冷氣機結合變頻科技與變速壓縮機，比非變頻室內冷氣機，可以隨時打開或關閉壓縮機，更有效地調節壓縮機摩打的速度以調節溫度。經 Intertek測試證實，LG 的變頻室內冷氣機型號（LA200WC）較非變頻室內冷氣機型號節省了 70％ 能源。
[2]請參閱機電工程署網頁:
https://www.emsd.gov.hk/tc/other_regulatory_services/flammable_refrigerant_safety/tips_safe_use_of_mildly_flammable_r32_refrigerant/index.html
[3]與R410a雪種比較
[4]於睡眠模式下使用
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LG電子部份電視產品生產地由2020年7月起陸續更改 06/07/2020
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-window-air-conditioner.html isCopied
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