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LG最新27吋Ergo系列27QN880 超闊屏幕支援多視窗工作

革命性人體工學設計保留辦公空間

同步推出兩款UltraWide™顯示器34WN80C-B 及38WN75C-B 讓你工作與遊戲動靜皆宜

（2020年6月1日 – 香港）現代人工作講求效率、多功能一步到位，優質的電腦屏幕是令工作事半功倍的必要裝備。LG電子今日宣佈推出27吋Ergo系列IPS顯示屏27QN880，對於需要長時間工作的專業人士來說是最理想的產品。其27吋QHD解像度及IPS屏幕帶來驚人畫質屏幕及廣闊視野，支援多視窗工作模式，讓用家以一個屏幕執行多個作業。LG 27QN880同時帶來革命性人體工學設計支架，可前後伸縮、旋轉升降及傾斜，用家可找到最舒適的使用角度並保留桌面空間。LG同日宣布推出兩款UltraWide™ 弧形顯示屏34WN80C-B及38WN75C-B，提供兩款尺寸選擇的超闊曲面設計，用家能隨時一眼關七，無論是專業工作之用還是輕鬆電競娛樂都能輕鬆駕馭，是動靜皆宜的多功能電腦屏幕。

27 吋 16:9 IPS 廣闊屏幕 多功能多視窗操作 適合不同專業應用

對於需要長時間坐在辦公桌前的專業人士，LG的Ergo系列是相當適宜及受歡迎的產品，設計及性能貫徹專業實用路線，為用家提高工作效率。全新推出的LG 27QN880顯示屏的27吋16:9闊屏設計，能容納多視窗多功能作業，一個屏幕便可同時查閱報表、文件輸入、瀏覽數據、觀看/剪接影片、設計修圖等等，省卻不斷切換視窗的不便，適合應付任何工作需求。

27QN880採用 IPS屏幕技術，配合sRGB 99%色域及HDR 10色彩技術，演繹豐富生動的顏色配合出色對比度，打造完美的視覺體驗。不單止對需要運用電腦軟件作設計、繪圖、後製等專業人士是理想之選，亦能為需要文書處理的工作人員帶來清晰的圖示及影像。加上屏幕本身融合AMD FreeSync™技術，使操作過程及反應順暢無阻，配合閱讀模式、顏色校準等特色功能，對各行各業來說LG 27QN880電腦顯示屏都是操作之王、不二之選。

人體工學設計 可靈活移動支架設計 輕鬆騰出更大辦公空間

LG 27QN880屏幕設計簡潔輕巧，安裝簡單且不佔空間，配備革命性靈活Ergo支架，符合人體工學設計，允許前後伸縮，環繞旋轉，垂直旋轉，升降傾斜等多種調節方式。用家可根據個人需求及習慣自由及隨意調節最合適的屏幕擺放位置、高度及角度，帶來更加舒適的使用環境及體驗，亦可透過調整屏幕高度為辦公桌保留更多可用空間。27QN880支援USB Type-C™ 單線傳輸，只需一線即可輕鬆連接裝置作數據轉換或充電，加上Ergo支架本身設置的集線功能，能幫助用家整潔辦公空間，更充分利用辦公桌，打造更理想的工作環境及效率。

全新兩款 UltraWide ™ 弧形顯示器 卓越影像表現讓你工作遊戲同時得心應手

LG UltraWide™ 34吋WN80C-B及38吋WN75C-B顯示屏採用弧形超闊設計，配以內置OnScreen Control 分屏顯示設定，用家只需點擊數下滑鼠即可將屏幕分割、自行打造理想屏幕空間，讓專業工作者執行多視窗多功能操作、輕鬆處理多作業，使工作過程快捷便利。

同時，以超闊屏幕進行電競遊戲亦能帶來超驚喜體驗，玩家無須手動移動遊戲界面，即可一眼關七眺望完整戰場環境，輕鬆掌控戰況，加上IPS屏幕支援99% sRGB色域及HDR 10色彩對比技術，使影像更立體，締造更佳遊戲體驗。屏幕反應方面，兩款屏幕均使用了Dynamic Action Sync技術，操作反應更流暢快速，並可減少畫面滯後，於工作而言可提升整體效率，遊戲時則可比敵人更快做出反應，LG 34WN80C-B及38WN75C-B可謂是動靜皆宜的兩款多功能屏幕。

推出日期及售價

LG Ergo 27QN880 及LG UltraWide™ 弧形顯示器34WN80C-B和38WN75C-B 即日於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：

型號 建議售價 發售日期 LG 27QN880 $3,990 6月1日 LG 34WN80C-B $5,990 現已發售 LG 38WN75C-B $9,990 現已發售

顯示屏規格





27QN880 屏幕尺寸 (英寸) 27 尺寸 (cm) 68.5 解像度 2560 x 1440 屏幕類型 IPS 屏幕比例 16:9 像素間距 0.2331 x 0.2331 mm 亮度 (典型) 350 cd/m² 色域 (典型) sRGB 99% (CIE1931) 色彩深度 (顏色數) 16.7M 對比度 (最少) 700:1 對比度 (典型) 1000:1 反應時間 5ms (GtG at Faster) 可視角度 (CR≥10) 178°(右/左), 178°(上/下) HDR 10 支援 HDR 效果 支援

34WN80C-B 屏幕尺寸 (英寸) 34 尺寸（cm） 86.72 解像度 3440 x 1440 屏幕類型 IPS 屏幕比例 21:9 像素間距 0.2325 x 0.2325 mm 亮度 (典型) 300 cd/m² 色域 (典型) sRGB 99% (CIE1931) 色彩深度 (顏色數) 10.7億 對比度 (典型) 1000:1 反應時間 5ms 可視角度 (CR≥10) 178°(右/左), 178°(上/下) 表面處理 防眩光, 3H 硬度 弧形顯示屏 支援 HDR 10 支援 HDR 效果 支援

38WN75C-B 屏幕尺寸 (英寸) 38 尺寸（cm） 95.29 解像度 3840 x 1600 屏幕類型 IPS 屏幕比例 21:9 像素間距 0.2291 x 0.2291 mm 亮度 (典型) 300 cd/m² 色域 (典型) sRGB 99% (CIE1931) 色彩深度 (顏色數) 10.7億 對比度 (典型) 1000:1 反應時間 5ms 可視角度 (CR≥10) 178°(右/左), 178°(上/下) 表面處理 防眩光, 3H 硬度 弧形顯示屏 支援 HDR 10 支援 HDR 效果 支援

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準