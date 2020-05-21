LG OLED TV皇者ZX系列顯赫登場 展現「Real 8K」魅力

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LG OLED TV皇者ZX系列顯赫登場展現「Real 8K」魅力

結合LG自發光技術完美詮釋8K真諦

升級ThinQ AI智能電視功能更貼合用家生活習慣的操作

同時推出首款8K NanoCell™ TV系列Nano95 多個尺寸選擇切合不同用家需要

市場首款48吋 OLED TV驚喜上架率先於6月1日至10日進行預售



圖片下載: https://bit.ly/2zJMBaI



2020 年 5 月 18 日，香港 － LG 電子 (LG) 宣布推出2020年全新電視系列，包括旗艦級8K OLED TV系列Signature OLED TV ZX，透過結合LG自發光技術與真正8K解像度，達到完美純黑和無瑕的畫質。為滿足不同需要，LG首次加入48吋OLED TV型號選擇，並將於6月1日至10日進行預售。此外，LG更會於今年為其熱賣LG NanoCell™ TV系列帶來大眾期待已久的Nano95系列，首個以全陣列控光結合納米技術，在廣闊角度展現真正8K解像度的Nano IPS屏幕。除了頂尖的硬件配套，LG也全面升級了ThinQ AI智能電視功能及操作界面，包括新增智能免提語音操作 — 「Hi, LG」，只需簡單語音指令即可喚醒並操作電視，讓用家能享受先進的智能家居娛樂體驗。

LG 自發光技術結合純正 8K 解像度 以逾 1 億像素 [1] 細緻詮釋「 Real 8K 」定義

全新旗艦級LG OLED TV ZX系列，以雕塑設計呈現，其特大88吋屏幕配備尊貴白銀色座架，視覺效果宛如藝術擺設。LG以非凡工藝，在僅7.8mm[2]極纖薄OLED屏幕中呈獻最高水準的「Real 8K」解像度，明暗對比值(contrast modulation, CM)遠超CTA（美國消費科技協會）為8K電視定義的慣用標準。市場上一般以組合形式顯示特定光度的屏幕，在低光時會部分像素減弱令像素缺失，因而未能清楚表達4K與8K的分別。要演繹出「Real 8K」，不能只著重像素提升，更重要是有明確的對比度分野。LG OLED屏幕每點獨立控制光暗的自發光像素除創造更精確及寬廣的色彩範圍外，更全時保持8K超高清解像度。而4色像素技術令色彩像素達到1億3000像，令影像細節鉅細無遺。

48 吋 OLED TV 首現 完美影像成就更多完美家居

香港人追求家居空間靈活運用，以帶來既舒適又精彩的生活。LG聆聽到市場需求，特別推出首款48吋OLED TV系列 – OLED48CXPCA。運用OLED屏幕纖薄優勢, 以及更為普及的屏幕尺吋，令用家可擺放至家居不同地方享受完美影像的震撼。48吋OLED TV機身小巧，功能卻與同級系一樣齊備。除支援 Dolby Vision IQ 及 Dolby Atmos 外，更兼容Nvidia® G-Sync® 技術，無論觀賞電影或是電競比賽，都能帶來震撼的投入感，而 2020 LG OLED TV 均獲得低藍光舒眼屏幕認證，讓用家安心欣賞喜愛內容。全新48吋OLED TV系列將於6月1日至10日於各大銷售點進行預售，率先體驗OLED TV的極致影畫享受。

第三代 α 9 AI 影像處理器 以人工智能技術自動調節最佳觀賞設定

除卓越的屏幕技術，先進影像處理器同樣重要。於今年推出的 LG OLED Z 8K, W / G / CX 以及 NANO95 系列均採用具有深度學習力的第三代 α9 人工智能影像處理器。其AI Picture Pro設定，不但能隨著環境的光暗變化自動調整影像，也能透過所輸入的內容與影像資料庫內過百萬個數據進行比對，自動挑選相應的影像設定，如戲院、體育、動畫等。第三代 α9 8K 影像處理器也能令畫面進行訊噪處理及消除，在保留細節同時令畫面更平滑，即使由 FHD/4K 放大至 8K 解像度，亦能帶來清晰觀賞效果。

最高規格 Dolby Vision IQ 及電影業界推崇 Filmmaker Mode ™ 帶來戲院級觀賞體驗

要締造臨場感極佳的家居影院享受，不單要屏幕出色，作為新世代視聽器材更要智能地配合觀賞環境，免卻繁瑣設定。全新LG 電視 8K OLED, 4K OLED及NanoCell™ TV 系列升級至 Dolby Vision IQ 頂級 HDR 技術，除每幀畫面獨立處理外，更會按照環境光源即時調節畫面，配合內置 AI聲學調音功能，畫面與聲音自動按家居環境度身訂造至最佳效果。同時 LG 與電影業界合作，推出 Filmmaker Mode™，讓用家享受創作者所設定的色彩、對比、畫面比例等，呈獻電影人最原汁原味的視野，無論 HDR 與 SDR同樣精彩。

內置 NVIDIA ® G-SYNC ® 全面提升電玩享受

除影視娛樂體驗外，LG誠意為電競玩家帶來享受用大屏幕戰鬥的無比樂趣。今年新推出的LG OLED TV 突破性支援NVIDIA® G-SYNC®[3]，玩家將被無閃屏、無撕裂的逼真視覺效果及流暢度所震撼，從此電玩不再局限在細少屏幕上。而對於新世代遊戲主機，2020 各款 LG 電視[4]均支援全新 HGiG HDR 規格，讓用家可享受 4K HDR 遊戲體驗。

完美音質調控技術 細節中展現非凡聲音享受

出色影像亦需出色音效相配合，2020 OLED及NanoCell™ TV除配備精準定位的Dolby Atmos全景聲音效外，其AI Sound Pro / AI Sound深度學習並分析影片中的聲音類型和識別音頻來源，令電視音效能更加清晰自然。用家更可以 AI 聲學調音技術，配合獨有Magic Remote，跟據播放環境準確地將音效升級至理想的虛擬環迴立體聲，讓用家享受一流視聽體驗。

ThinQ AI 智能技術 LG 電視化身成智能管家

作為家庭娛樂及家電產品先導者，LG不斷升級旗下ThinQ AI智能技術， 2020 LG webOS智能家居界面，讓用家輕鬆透過智能電視控制LG ThinQ智能家電，讓電視成為用家的一站式智能管家。除支援 Apple Kit及Apple AirPlay 2，部分型號更支援免提語音操作[5]，用家將如擁有一個智能管家般，只需一句 「Hi, LG」，加上指令便可喚醒或操作電視，享受先進的智能家居娛樂體驗。

推出日期及售價

LG SIGNATURE OLED TV ZX、OLED TV WX、GX、CX 及 BX，NanoCell™ TV NANO95、NANO91和 NANO86，以及 UHD TV UN81、UN74 及 UN71系列，現已於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 88吋 LG SIGNATURE OLED TV ZX (OLED88ZXPCA) 港幣$ 299,800 元 65吋 LG OLED TV WX (OLED65WXPCA) 待定 77吋 LG OLED TV GX (OLED77GXPCA) 港幣$ 113,800元 65吋 LG OLED TV GX (OLED65GXPCA) 港幣$ 51,380元 55吋 LG OLED TV GX (OLED55GXPCA) 港幣$ 31,800元 77吋 LG OLED TV CX (OLED77CXPCA) 港幣$ 105,580元 65吋 LG OLED TV CX (OLED65CXPCA) 港幣$ 46,580元 55吋 LG OLED TV CX (OLED55CXPCA) 港幣$ 27,380元 48吋 LG OLED TV CX (OLED48CXPCA) 待定 55吋 LG OLED TV BX (OLED55BXPCA) 港幣$ 23,880元 75吋 LG NanoCell™ TV NANO95 (75NANO95CNA) 港幣$ 61,380元 65吋 LG NanoCell™ TV NANO95 (65NANO95CNA) 港幣$ 37,580元 55吋 LG NanoCell™ TV NANO95 (55NANO95CNA) 待定 86吋 LG NanoCell™ TV NANO91 (86NANO91CNA) 港幣$ 90,680元 65吋 LG NanoCell™ TV NANO86 (65NANO86CNA) 港幣$ 27,580元 55吋 LG NanoCell™ TV NANO86 (55NANO86CNA) 港幣$ 18,180元 49吋 LG NanoCell™ TV NANO86 (49NANO86CNA) 港幣$ 11,380元 75吋 LG UHD TV UN81 (75UN8100PCA) 港幣$ 35,280元 65吋 LG UHD TV UN81 (65UN8100PCA) 港幣$ $18,280元 55吋 LG UHD TV UN81 (55UN8100PCA) 港幣$ 10,280元 50吋 LG UHD TV UN81 (50UN8100PCA) 港幣$ 7,280元 43吋 LG UHD TV UN81 (43UN8100PCA) 港幣$ 6,180元 55吋 LG UHD TV UN74 (55UN7400PCA) 港幣$ 8,180元 49吋 LG UHD TV UN74 (49UN7400PCA) 港幣$ 6,680元 43吋 LG UHD TV UN74 (43UN7400PCA) 港幣$ 5,480元 55吋 LG UHD TV UN71 (55UN7100PCA) 待定 49吋 LG UHD TV UN71 (49UN7100PCA) 待定



2020 LG 電視產品規格：

https://www.lg.com/hk/tv





[1] 計算結果按照 8K 解像度（7680 x 4320）及四個子像素相乘而得出。

[2] 屏幕最薄處

[3] 適用於 ZX, GX, CX 及 BX 系列

[4] UN 系列將於2020軟體更新支援

[5] 適用於 ZX, WX,及 GX 系列