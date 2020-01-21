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#You’re Home Free 從衣物護理、空氣淨化及環境清潔 全方位打造防敏潔淨家居環境
圖片下載：bit.ly/2RpeUkh
2020年1月21日，香港 － 轉季在即，潮濕天氣加上都市空氣污染嚴重，各種細菌及致敏原活躍於家居環境，一不留神便會引發呼吸道及皮膚等敏感症狀。LG電子作為全球領先的家電品牌，以最全面的淨化家居產品系列，包括LG TWINWashTM洗衣機、Vivace系列AI智能洗衣機、Styler衣物護理機、PuriCareTM 360°空氣清新機、PuriCareTM便攜式空氣清新機及CordZeroTM A9無線吸塵機等，從衣服護理、空氣淨化及家居清潔，全方位杜絕致敏原入侵，為每個家庭帶來潔淨美好的家居環境，保障大人及小朋友的健康。
專業衣物護理 - 高溫蒸氣技術 99.9%殺菌除蟎 體現無憂洗滌
針織及外套等衣物容易積聚塵蟎及霉菌等致敏原，更有機會讓街外沾上的細菌繁殖於家中，導致皮膚出現痕癢、出疹、濕疹及風癩等令人難以忍受的敏感症狀。LG TWINWash™洗衣機及Vivace系列AI智能洗衣機分別採用TrueSteam™及Steam+™蒸氣技術，經認證可消除99.9%致敏原，於日常洗滌中無須添加化學劑為衣服天然消毒殺菌，同時去除異味及柔順除皺。
需要特別呵護或經常穿著的衣物，如西裝、大褸及校服等，可使用LG Styler衣物護理機，透過TrueSteam™及精密技術，體現「乾洗、殺菌及除皺」一機功能全備，只需20分鐘便能完成乾洗潔淨、消滅達99.9%頑固細菌及塵蟎等致敏原，同時讓衣物快速回復最佳狀態，悉心守護每位家庭成員的健康。
高效空氣淨化 - 全方面過濾室內致敏原 時刻帶來防敏潔淨空間
春天的花粉及各種塵埃於空氣中肆虐,即刻於家中亦難以躲過致敏原來襲，令不少港人受鼻敏感因擾，更會引發嚴重的呼吸系統疾病。LG PuriCareTM 360°空氣清新機採用頂級HEPA濾網，經認證能有效阻隔大灰塵、沙塵暴及極細粉塵等致敏原達99%以上，將空氣極致淨化至 0.02µm。配合360°智能循環過濾及實時偵測空氣質素功能，將家居每個角落的污染物一網打盡。
潮濕的天氣會令傢俬中的化學物質再度揮發，產生甲醛及阿摩尼亞等有害氣體和致敏原。LG PuriCareTM 360°空氣清新機同時具備離子殺菌功能，透過釋放納米離子包圍有害物質，並將其轉化為水分，為家人和小朋友無間斷淨化空氣，打造防敏潔淨的室內環境。
LG PuriCareTM系列亦另設便攜式空氣清新機，適合繁忙的都市上班族和一眾家長隨時於小型室內空間使用。內置PM1.0懸浮微粒感應器及全方位抗敏HEPA濾網，能於10分鐘內過濾空氣[1]。即使在環境密集的辦公室、駕駛遊途中、或是帶同小朋友及嬰兒出外遊玩時，都能享受清新潔淨的周邊空氣，無懼街外的空氣污染。
強力除塵同時拖地 - 杜絕塵埃二次污染 輕鬆解決打掃煩腦
吸塵拖地是保持家居環境清潔的例行任務，但最怕吸塵機的吸力和過濾功能欠佳，反致細菌及致敏原在家中飄揚，危害家人的健康。LG CordZero™ A9無線吸塵機具備航太級的吸力，配合5層精密過濾，能有效濾走99.9% PM2.5懸浮粒子及致敏原，將其鎖於集塵箱內，杜絕產生二次污染，令打掃事半功倍。
LG亦明白港人追求效率，CordZero™ A9特別增設電動地拖吸頭，能夠吸塵同時拖地，帶來雙重清潔效果，省略打掃時間。再配合可替換雙電池設計，不受電線的局限又能滿足長時間的清潔需要，讓吸塵除蟎更得心應手。
LG多項產品均獲得英國過敏協會(BAF)和美國哮喘及過敏基金協會（AAFA）等多項國際權威認證[2]，是守護家庭健康的最佳保障。
售價與推出日期
LG「You’re Home Free」系列即日於各大銷售點有售:
產品型號
建議售價
LG TWINWash™洗衣機
港幣 $ 21,980
LG Vivace系列AI智能洗衣機
港幣 $ 5,790起
LG Styler衣物護理機
港幣 $ 14,880起
LG PuriCareTM 360°空氣清新機
港幣 $ 6,350
LG PuriCareTM便攜式空氣清新機
港幣 $1,980
LG CordZero™ A9無線吸塵機
港幣 $ 6,290
LG CordZero™ A9無線吸塵機 (單電池版)
港幣 $ 4,490
LG電動地拖吸頭
港幣 $ 1,400
有關更多「You’re Home Free」系列產品詳情可參閱LG官方網站:
https://www.lg.com/hk/homefreewithLG
[1] LG在3平方米（平均車輛內部尺寸）的車輛中進行內部測試，清潔空氣輸送率（CADR）為13平方米/小時。 在10分鐘內減少50％的空氣污染濃度。
[2] 不同產品所獲之認證均不同，請瀏覽LG官方網站產品詳細頁面。
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-presents-you-arehomefree-serie.html isCopied
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