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LG 推出全新34吋21:9 IPS超廣闊遊戲顯示屏34GL750 兼容G-sync, AMD FreeSync™及HDR10 打造超現實遊戲世界 144Hz刷新率及1ms動態模式抑制 帶來流暢無縫遊戲體驗
2019年12月20日，香港 — 要真正投入到最強電玩遊戲境界，電子遊戲玩家向來講究遊戲顯示屏的畫質及畫面流暢度。今天LG電子宣佈推出全新34吋21:9 IPS弧形遊戲顯示屏LG 34GL750，雙兼容 G-SYNC & AMD FreeSyncTM，並配備HDR 10 技術，sRGB更達99%，為一眾玩家完美還原真實且色彩鮮明的遊戲場境。加上144Hz刷新率及1ms動態模式抑制，使遊戲畫面更清晰流暢，LG 34GL750將帶來超極致遊戲體驗，是電子遊戲愛好者的不二之選。
34吋IPS 21:9 超廣闊螢幕配備細膩鮮明畫質 享受高畫質的玩樂體驗
全新登場的LG 34GL750擁有34吋IPS 21:9 超廣闊屏幕，加上弧形螢幕設計使屏幕與用家眼睛的距離均等，增強現場感及環繞感，玩家能看到更多資訊及畫面，輕鬆洞悉敵人，取得戰略優勢，成為遊戲中的大贏家！螢幕配備HDR 10，不論畫面明亮或黑暗的部分都一覽無遺，加上高達99% sRGB色域，帶來精準生動的色效，使一眾玩家能全情投入遊戲當中。除了用於電子遊戲外，21:9的屏幕比例亦適合播放不同影片，高畫質顯示屏可將各項細節完美呈現。
兼容G-sync®及AMD FreeSyncTM技術 快速流暢遊戲影像 於所有戰場佔盡優勢
除了在色彩像素上有過人表現，LG 34GL750亦通過NVIDIA官方測試並認證兼容G-sync®及AMD FreeSyncTM技術，有助於消除畫面撕裂及減少延遲，畫面更清晰明亮，玩家能在高分辨率和節奏明快的遊戲中更快速無縫操作，玩樂時間自始不被阻斷。加上144Hz刷新率及1ms動態模式抑制，高刷新率配以極快的反應時間，遊戲畫面清晰流暢，令殘影問題從此消失。
人體工學設計 貼心配合玩家所需
為貼合不同用家的需要，LG 34GL750使用三邊纖薄邊框設計，令視野更廣闊之餘，機身亦更顯輕巧美觀。用家可自行調整顯示屏的傾斜度、高度及旋軸，以配合自身需要，舒適自在地暢玩遊戲。
查詢詳情，請瀏覽www.lg.com/hk或致電查詢熱線：3543 7777
屏幕規格
|34GL750
|屏幕尺寸
|34吋
|屏幕比例
|21:09
|像素間距
|0.312 x 0.310 mm
|解像度
|2560 x 1080
|色域
|sRGB 99% (CIE 1931)
|屏幕類型
|IPS
|亮度(Typ.)
|300 cd/m²
|對比度(Typ.)
|1000:1
|可視角度 (CR≥10)
|178°(右/左), 178°(上/下)
|反應時間
|5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
|介面
|HDMI x2, Display Port x 1, 耳機輸出
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