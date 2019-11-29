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LG電子公佈2020年全新管理層架構 新任行政總裁丶首席財務長丶首席戰略官丶家庭娛樂部總裁及 行動通訊部總裁帶領品牌邁歩向前
2019 年 11 月29 日，香港 – LG電子 (LG) 於今天宣佈，任命現任流動通訊部及家庭娛樂部總裁權峰奭先生 (Mr. Brian Kwon) 為行政總裁，將於2019年12月1日生效。另外，朴亨世先生 (Mr. Park Hyoung-sei) 將擔任家庭娛樂部總裁丶李沇模先生 (Mr. Morris Lee) 被任命為流動通訊部總裁丶而首席戰略官則由趙周完先生 (Mr. William Cho) 帶領，行政副總裁裵頭容先生 (Mr. Bae Doo-yong) 將就任首席財務長。
權峰奭先生在LG任職超過30年，地位舉足輕重。現年56歳的權先生於1987年加入Goldstar，及後在LG於威爾斯部門主理業務規劃，並擔任顯示屏業務部總裁一職。於2014被擢升為家庭娛樂業務部總裁。權先生是釜山人，擁有首爾大學的學士學位及芬蘭阿爾托大學工商管理碩士學位。
在電視丶電腦和顯示屏領域擁有25年經驗的執行副總裁朴亨世先生，將接任家庭娛樂部總裁。回歸總部前，朴先生大部分時間均集中在美國市場，他畢業於密歇根大學，並考獲美國印第安納大學的碩士學位。
高級副總裁李沇模先生於1988年加入Goldstar，並於LG的流動通訊，電視和資訊科技業務中擔任過不同要職，並在母公司LG Corp.擔任了5年副總裁。李先生是首爾人，畢業於高麗大學，擁有工商管理學位。
在領導LG 關稅及貿易部門7年後，行政副總裁裵頭容先生將就任首席財務長。作為業界翹楚，裵先生已投身此行業30年，並於2005年加入LG。裵先生畢業於首爾大學，並曾於美國喬治華盛頓大學就讀。
全新的領導團隊將重點加強LG的「數碼轉型」，從而讓整體公司營運數據化。為實踐此目標，品牌已重組Chief Strategy Office (CSO)以更緊密聯繫各部門及LG的姊妹公司。CSO將由趙周完先生帶領，在回歸總部之前，趙先生於過去6年為LG北美洲業務的主管。
於未來，LG將透過成立Future Technology Center去深化其核心科技的發展，當中包括對Artificial Intelligence Lab、Advanced Robotics Lab及CTO旗下software Business Project Management Office的支持。品牌亦會繼續擴展旗下多個極具發展潛力的業務範疇，包括智能家居、與內容供應商的合作及美容產品等。為帶來更有效率的決策及行動力，LG將進行一些組織上的優化，把研究及開發、生產、採購及設計方面等工作轉回總部。
所有任命均於2019年12月1日生效，正式就任則於2020年1月1日生效。
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