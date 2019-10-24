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LG全新AI智能「衣物管家」VIVACE系列洗衣機初登場 嶄新AI智能衣物辨識技術 以革命性AI科技再度領先市場 高效除菌蟎Steam＋ 結合360° 全方位速淨功能 帶來貼心潔淨保障
圖片下載：bit.ly/2kG3g80
嶄新人工智能衣物辨識技術建議最佳洗滌模式 為你細心呵護心愛衣物
每個人的衣櫥裏總有幾件心愛衣服需要特別照顧。VIVACE系列洗衣機特別採用嶄新的人工智能科技，擁有超過20,000個智能數據，能自動辨別衣服物料，為其選擇最佳的洗滌模式，省去日常需要設定洗衣模式的瑣碎煩惱。人工智能衣物辨識技術相比傳統洗衣機能減少18%的衣物損傷、保持衣物質量，讓其更耐穿。此外，VIVACE系列洗衣機能自動監測衣服物料的細微差異，再於每次洗衣時調整洗滌模式，讓你每一件衣物都能得到特別呵護，堪稱最細心的「衣物管家」。
高效除菌蟎蒸氣洗衣 全面保障家庭健康
塵蟎和細菌等致敏源威脅不少家庭的健康，有可能會引發鼻敏感或嚴重的呼吸道問題。VIVACE系列洗衣機的升級Steam＋功能可強力去除藏於衣服的蟎蟲和致敏源、經認證除菌率達99.99%。無論是嬰兒衣物還是貼身內衣，都讓您時刻安心穿著。VIVACE的蒸氣更能有效去除衣服異味，出外用餐，或是運動流汗後，利用高溫將衣物還原清新。此外，Steam＋的溫柔滲透能保養衣物的纖維，減少褶皺產生，令衣服更加平滑和方便打理。
360°全方位速淨設計 39分鐘深層清潔衣物每個角落*
傳統洗衣機一般採用單個噴水口，難以均勻洗滌機內每件衣物，殘留在衣服的洗衣劑更有機會引起過敏反應。VIVACE系列洗衣機特別升級為四個噴水口，以 360˚ 全方位3D噴洗能加速溶解洗衣劑，結合特別設計的內筒葉型提升器滾動衣物，洗滌效果自然潔淨、防敏衛生，更減少衣物摺痕，貼心為繁忙的都市人設計； VIVACE系列洗衣機的360°立體灑水設計大大縮短了一般洗滌時間－洗衣、過水、脫水全程只需39分鐘，潔淨洗滌從此無需多等，享受更輕鬆和可靠的理想生活。
*以上功能不適用於某些型號，詳情請參閱技術規格內的各款型號功能列表。
精密機械設計 最高配置成就纖薄機身
VIVACE系列洗衣機的門蓋設計採用鋼鑽玻璃材質，無懼硬物刮擦，更顯品味格調。滾筒及葉型提升器採用不銹鋼物料的VIVACE系列洗衣機，水過不留痕，解決傳統洗衣機內霉菌滋生的弊病。香港人對生活空間的追求有增無減，VIVACE系列洗衣機的寬闊滾筒設計使其比一般洗衣機纖薄達10CM; 配合智能減震系統，於纖薄的機身內加闊洗衣滾筒直徑，承載更大的洗衣容量。安置於露台、廚房或狹小空間，亦能與家居環境宛如一體，切合用家不同家居設計方案。
售價與推出日期
全新LG全新人工智能纖巧VIVACE系列洗衣機於即日公開發售，建議售價為港幣 $5,790起。
主要規格
F-14105V2W
F-12085V2W
F-12085V3V
F-12085V4W
建議零售價(港幣)
$6,990
$6,390
$6,190
$5,790
一般規格
洗衣機種類
前置式
香港能源效益級別
1級能源效益
摩打
直驅式變頻摩打
洗衣量 (公斤)
10.5
8.5
可變脫水轉速 (rpm)
免脫水/
400/800/1000/1200/1400
免脫水/
400/600/800/1000/1200
多種水溫選擇 (℃)
冷水/20/30/40/60/95
尺寸闊 × 高 × 深 (毫米)
600 × 850 × 560
600 × 850 × 470
壘機
支援^
不支援
外觀
顏色
珍珠白
珍珠白
鋼銀色
珍珠白
機門
鋼鑽玻璃門蓋
Steam+™ 蒸氣洗滌
防敏感
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功能
AI DD
√
妙手 6 重洗
√
TurboWash™
√
√
√
3D灑水 ^
√
√
不鏽鋼滾筒
√
不鏽鋼提升器
√
滾筒清潔
√
記憶功能
√
運行中添加衣物
√
兒童安全裝置
√
洗滌程序
棉質衣物
√
特大棉質
√
簡易
√
混合洗
√
夜間洗
√
大件
√
運動裝
√
TurboWash™ 39 ^
√
√
TurboWash™ 59 ^
√
14 分鐘快速洗 ^
√
√
√
30 分鐘快速洗
√
纖幼衣物
√
手洗 / 羊毛
√
滾筒清潔
√
過水 + 脫水
√
防敏感
√
下載模式
√
智能家電
Smart ThinQ® 應用程式
√
遙控啟動
√
洗滌程序下載
√
運行時間監察及推送通知
√
滾筒清潔提醒
√
Smart Diagnosis™ 智能診斷
√
^ 只適用於指定型號 LG 洗衣機
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