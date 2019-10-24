圖片下載：bit.ly/2kG3g80

嶄新人工智能衣物辨識技術建議最佳洗滌模式 為你細心呵護心愛衣物

每個人的衣櫥裏總有幾件心愛衣服需要特別照顧。VIVACE系列洗衣機特別採用嶄新的人工智能科技，擁有超過20,000個智能數據，能自動辨別衣服物料，為其選擇最佳的洗滌模式，省去日常需要設定洗衣模式的瑣碎煩惱。人工智能衣物辨識技術相比傳統洗衣機能減少18%的衣物損傷、保持衣物質量，讓其更耐穿。此外，VIVACE系列洗衣機能自動監測衣服物料的細微差異，再於每次洗衣時調整洗滌模式，讓你每一件衣物都能得到特別呵護，堪稱最細心的「衣物管家」。

高效除菌蟎蒸氣洗衣 全面保障家庭健康

塵蟎和細菌等致敏源威脅不少家庭的健康，有可能會引發鼻敏感或嚴重的呼吸道問題。VIVACE系列洗衣機的升級Steam＋功能可強力去除藏於衣服的蟎蟲和致敏源、經認證除菌率達99.99%。無論是嬰兒衣物還是貼身內衣，都讓您時刻安心穿著。VIVACE的蒸氣更能有效去除衣服異味，出外用餐，或是運動流汗後，利用高溫將衣物還原清新。此外，Steam＋的溫柔滲透能保養衣物的纖維，減少褶皺產生，令衣服更加平滑和方便打理。

360°全方位速淨設計 39分鐘深層清潔衣物每個角落*

傳統洗衣機一般採用單個噴水口，難以均勻洗滌機內每件衣物，殘留在衣服的洗衣劑更有機會引起過敏反應。VIVACE系列洗衣機特別升級為四個噴水口，以 360˚ 全方位3D噴洗能加速溶解洗衣劑，結合特別設計的內筒葉型提升器滾動衣物，洗滌效果自然潔淨、防敏衛生，更減少衣物摺痕，貼心為繁忙的都市人設計； VIVACE系列洗衣機的360°立體灑水設計大大縮短了一般洗滌時間－洗衣、過水、脫水全程只需39分鐘，潔淨洗滌從此無需多等，享受更輕鬆和可靠的理想生活。

*以上功能不適用於某些型號，詳情請參閱技術規格內的各款型號功能列表。

精密機械設計 最高配置成就纖薄機身

VIVACE系列洗衣機的門蓋設計採用鋼鑽玻璃材質，無懼硬物刮擦，更顯品味格調。滾筒及葉型提升器採用不銹鋼物料的VIVACE系列洗衣機，水過不留痕，解決傳統洗衣機內霉菌滋生的弊病。香港人對生活空間的追求有增無減，VIVACE系列洗衣機的寬闊滾筒設計使其比一般洗衣機纖薄達10CM; 配合智能減震系統，於纖薄的機身內加闊洗衣滾筒直徑，承載更大的洗衣容量。安置於露台、廚房或狹小空間，亦能與家居環境宛如一體，切合用家不同家居設計方案。

售價與推出日期

全新LG全新人工智能纖巧VIVACE系列洗衣機於即日公開發售，建議售價為港幣 $5,790起。

主要規格

F-14105V2W F-12085V2W F-12085V3V F-12085V4W 建議零售價(港幣) $6,990 $6,390 $6,190 $5,790 一般規格 洗衣機種類 前置式 香港能源效益級別 1級能源效益 摩打 直驅式變頻摩打 洗衣量 (公斤) 10.5 8.5 可變脫水轉速 (rpm) 免脫水/ 400/800/1000/1200/1400 免脫水/ 400/600/800/1000/1200 多種水溫選擇 (℃) 冷水/20/30/40/60/95 尺寸闊 × 高 × 深 (毫米) 600 × 850 × 560 600 × 850 × 470 壘機 支援^ 不支援 外觀 顏色 珍珠白 珍珠白 鋼銀色 珍珠白 機門 鋼鑽玻璃門蓋 Steam+™ 蒸氣洗滌 防敏感 √ 功能 AI DD √ 妙手 6 重洗 √ TurboWash™ √ √ √ 3D灑水 ^ √ √ 不鏽鋼滾筒 √ 不鏽鋼提升器 √ 滾筒清潔 √ 記憶功能 √ 運行中添加衣物 √ 兒童安全裝置 √ 洗滌程序 棉質衣物 √ 特大棉質 √ 簡易 √ 混合洗 √ 夜間洗 √ 大件 √ 運動裝 √ TurboWash™ 39 ^ √ √ TurboWash™ 59 ^ √ 14 分鐘快速洗 ^ √ √ √ 30 分鐘快速洗 √ 纖幼衣物 √ 手洗 / 羊毛 √ 滾筒清潔 √ 過水 + 脫水 √ 防敏感 √ 下載模式 √ 智能家電 Smart ThinQ® 應用程式 √ 遙控啟動 √ 洗滌程序下載 √ 運行時間監察及推送通知 √ 滾筒清潔提醒 √ Smart Diagnosis™ 智能診斷 √

^ 只適用於指定型號 LG 洗衣機