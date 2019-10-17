LG革命性衣物護理機Styler系列隆重登場 將專業乾洗帶入家中 大衣、西裝、毛公仔清洗問題迎刃而解 TrueSteam®輕鬆乾洗 高效消滅菌蟎 帶來前所未有的優化家居生活

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打破固有乾衣洗滌概念 讓只能乾洗的衣物輕鬆於家中潔淨

以往需要特別呵護的衣物只能外送乾洗，需花費額外金錢外，還有心機和時間。例如為重要場合而備又未能及時送洗的西裝，或因轉季未有適當保養而產生異味的衣物。LG衣物護理機Styler系列打破固有的家居洗衣概念，讓用家能輕鬆於家中進行乾洗。從此護理衣物更省時快捷及方便，滿足每個家庭前所未有的需求。

貼心設計切合不同衣物需求 全方位優化家居生活

傳承LG致力優化生活的品牌理念，LG Styler系列有多個隔間設計，切合各種衣物需求，包括透過震動移除細塵的擺動衣架、櫃門的抗皺褲架、以及適用於各種衣物的多功能層架。機身底部則是可加入芳香劑的過濾器和排供水箱，貼心方便用家的洗滌喜好及操作。無論是西裝、校服、大衣皮革、毛公仔、毛巾、枕頭及貼身內衣，都可放心交由LG Styler系列為你呵護潔淨。

精密技術結合創新設計 體現「乾洗、殺菌及保養」一機全備

LG Styler系列的革命性設計體現「乾洗、殺菌及保養」一機功能全備。當中TrueSteam®高效蒸氣技術以1/1600水顆粒滲透衣物，再以精密擺動衣架設計揮散氣味粒子及減少布料皺紋，並以熱泵式低溫烘乾，只需20分鐘¹便能完成呵護潔淨衣物同時擺脫霉味潮濕。TrueSteam®功能經過英國防敏協會、韓國衣類試驗研究院、美國哮喘及過敏基金會、和德國電氣電子及資訊技術協會等多重認證，有效消滅達99.9%頑固細菌及塵蟎等致敏原，無須添加化學劑，便能為家人帶來全面保障。LG Styler系列的硬件設計配合TrueSteam®更能在乾洗中燙平衣物，貼心打理洗滌每個細節，讓你的生活從而更輕鬆自如。

此外，LG Styler系列的櫃門配合內嵌式LED觸控面板，為家居環境增添高雅風格，並內置LG Smart ThinQ功能，讓用家能使用應用程式隨時遙控、查看乾洗情況或下載更多護理程序。

¹ 選擇清新除臭並以輕微模式進行護理程序

售價與推出日期

全新LG Styler系列備有鏡面黑及慕雪白2種顏色以供選擇，將於10月18日公開發售，建議售價為港幣 $15,880 (鏡面黑) / $14,880 (慕雪白)*。

*百老滙獨家銷售款式

主要規格

基本規格 顏色 鏡面黑/慕雪白 LED控制面板 觸控式LED 尺寸 (寬 x 高 x 深) (厘米) 44.5 x 185 x 58.5 厘米 全機重量 (公斤) 83公斤 容量 衣物x3 褲子x1 雙向式機門 支援^ 功能 TrueSteam® 蒸氣護理技術 支援 熱泵式乾衣技術 支援 擺動衣架 支援 LED 照明 支援 智能家電 Smart ThinQ® 應用程式 iOS / Android 下載額外護理模式 支援 遙控操作 支援 Smart Diagnosis™ 智能診斷 支援 護理模式 清新除臭 輕微、標準、強力 特殊護理 羊毛或針織物料、西裝/大衣、運動服 除菌 一般衣物、寢具、精細衣物、大型衣物 溫和烘乾 一般衣物、雨天 配件 衣架 2件 褲架 1件 層架 1件 保養 全機 2年保養 壓縮機 10年保養

^需支付額外安裝費用，詳情請向各大零售點查詢