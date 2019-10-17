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LG革命性衣物護理機Styler系列隆重登場 將專業乾洗帶入家中 大衣、西裝、毛公仔清洗問題迎刃而解 TrueSteam®輕鬆乾洗 高效消滅菌蟎 帶來前所未有的優化家居生活
圖片下載：bit.ly/2nPniP9
打破固有乾衣洗滌概念 讓只能乾洗的衣物輕鬆於家中潔淨
以往需要特別呵護的衣物只能外送乾洗，需花費額外金錢外，還有心機和時間。例如為重要場合而備又未能及時送洗的西裝，或因轉季未有適當保養而產生異味的衣物。LG衣物護理機Styler系列打破固有的家居洗衣概念，讓用家能輕鬆於家中進行乾洗。從此護理衣物更省時快捷及方便，滿足每個家庭前所未有的需求。
貼心設計切合不同衣物需求 全方位優化家居生活
傳承LG致力優化生活的品牌理念，LG Styler系列有多個隔間設計，切合各種衣物需求，包括透過震動移除細塵的擺動衣架、櫃門的抗皺褲架、以及適用於各種衣物的多功能層架。機身底部則是可加入芳香劑的過濾器和排供水箱，貼心方便用家的洗滌喜好及操作。無論是西裝、校服、大衣皮革、毛公仔、毛巾、枕頭及貼身內衣，都可放心交由LG Styler系列為你呵護潔淨。
精密技術結合創新設計 體現「乾洗、殺菌及保養」一機全備
LG Styler系列的革命性設計體現「乾洗、殺菌及保養」一機功能全備。當中TrueSteam®高效蒸氣技術以1/1600水顆粒滲透衣物，再以精密擺動衣架設計揮散氣味粒子及減少布料皺紋，並以熱泵式低溫烘乾，只需20分鐘¹便能完成呵護潔淨衣物同時擺脫霉味潮濕。TrueSteam®功能經過英國防敏協會、韓國衣類試驗研究院、美國哮喘及過敏基金會、和德國電氣電子及資訊技術協會等多重認證，有效消滅達99.9%頑固細菌及塵蟎等致敏原，無須添加化學劑，便能為家人帶來全面保障。LG Styler系列的硬件設計配合TrueSteam®更能在乾洗中燙平衣物，貼心打理洗滌每個細節，讓你的生活從而更輕鬆自如。
此外，LG Styler系列的櫃門配合內嵌式LED觸控面板，為家居環境增添高雅風格，並內置LG Smart ThinQ功能，讓用家能使用應用程式隨時遙控、查看乾洗情況或下載更多護理程序。
¹ 選擇清新除臭並以輕微模式進行護理程序
售價與推出日期
全新LG Styler系列備有鏡面黑及慕雪白2種顏色以供選擇，將於10月18日公開發售，建議售價為港幣 $15,880 (鏡面黑) / $14,880 (慕雪白)*。
*百老滙獨家銷售款式
主要規格
基本規格
顏色
鏡面黑/慕雪白
LED控制面板
觸控式LED
尺寸 (寬 x 高 x 深) (厘米)
44.5 x 185 x 58.5 厘米
全機重量 (公斤)
83公斤
容量
衣物x3 褲子x1
雙向式機門
支援^
功能
TrueSteam® 蒸氣護理技術
支援
熱泵式乾衣技術
支援
擺動衣架
支援
LED 照明
支援
智能家電
Smart ThinQ® 應用程式
iOS / Android
下載額外護理模式
支援
遙控操作
支援
Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
護理模式
清新除臭
輕微、標準、強力
特殊護理
羊毛或針織物料、西裝/大衣、運動服
除菌
一般衣物、寢具、精細衣物、大型衣物
溫和烘乾
一般衣物、雨天
配件
衣架
2件
褲架
1件
層架
1件
保養
全機
2年保養
壓縮機
10年保養
^需支付額外安裝費用，詳情請向各大零售點查詢
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-styler.html isCopied
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