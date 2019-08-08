全新LG Pra.L 超聲波潔面儀 雙效深層潔力 趕絕粗大毛孔 超聲波震動刷頭深層清角質、去污垢

每秒37萬次超聲波抗敏震動 雙效深層淨膚收毛孔

承傳LG以客為先的品牌概念，讓不同膚質的人士能更安全而輕鬆地使用Pra.L 超聲波潔面儀，其震動矽膠刷頭通過國際生物相容性測試（ISO 10993），更獲得美國食品藥物管理局(FDA)認證其物料及功效 ，觸感更輕柔，徹底深層清潔同時減低對皮膚的刺激，適合所有肌膚使用。強力矽膠刷毛由兩種不同長度及粗度，以內密外疏螺旋形排列，配合超聲波以每秒37萬次震動穿透皮膚深層，帶走死皮細胞，收細毛孔，真正深層潔膚，即時煥發光滑肌膚，提升後續護膚品的吸收。每次潔面只需70秒*，即可減少角質層及改善毛孔問題，持續使用可改善膚色及膚質，予人煥然一新的感覺。

IPX 7防水認證 輕巧快乾 方便隨時隨地使用

大部份港人工時長，早晚潔膚時間可能非常趕急甚或馬虎，便攜性高的潔面儀必定是懶人恩物。Pra.L 超聲波潔面儀設計輕巧，可輕鬆收納於手袋內，充滿電一次便可使用長達6個月#，適合日常以至外出工幹及外遊期間使用。Pra.L 超聲波潔面儀更通過國際防水IPX7等級認證，刷頭能夠直接用水清洗，淋浴時亦可放心使用，加上矽膠質地於沖洗後能快速變乾，保養上更方便，確保潔面儀效能穩定不易耗損。

______________________

* LG在2018 年 12 月 27 日至31日進行內部測試，邀請21 位成年女性於測試期內每日使用一次Level 3，70秒震動清潔模式，5日內分別改善膚色和膚質達2.8%及11.1%。

註：使用效果會因個人皮膚差異，或個人所使用的護膚產品而有所不同。

#以每日使用一次70秒模式計

多種震動模式及語言選擇 配合不同潔膚需要

Pra.L系列一直貼心照顧不同用家的肌膚需要，其潔面儀更設有多種模式和語言選項，讓用家找出最切合自己的潔面模式。只需長按電源按鈕來轉換開關及潔面模式，內設3種不同震動速度：1)適合敏感肌膚或作輕柔潔膚、2) 適合日常卸妝、3) 適合油性肌膚或毛孔藏垢的膚質。3種不同震動速度配合2種潔面時間模式，加上附有廣東話、英文及普通話3種語音提示，即使是首次使用，亦能輕鬆跟隨操作步驟，確保用家全方位體驗雙重深層潔淨的享受。

建議潔膚步驟

Step 1. 按語音指示沿左邊面頰起，以打圈動作開始潔膚，完成後轉右邊面頰。

Step 2. 以矽膠刷頭沿鼻翼及眉周清潔。

Step 3. 沿下巴位置來回打圈。

Step 4. 最後清潔額頭，完成後以清水沖洗面頰便可。

產品規格

型號： BCK1A 聲音導航： 提示音 / 語音(廣東話、英語或普通話) 清潔模式： 2 震動強度： 3 防水： IPX7 電源： 1200mAh充電鋰離子電池 產品尺吋及重量： 217.5 x 214 x 81.5mm, 180g

售價與推出日期

全新Pra.L 超聲波潔面儀將於8月8日公開發售，建議售價為港幣 $1,290。