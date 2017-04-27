We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
全新LG STYLUS 3到港 手寫操控體驗再升級 配備1.8MM纖幼筆尖 操控更精準
加強版觸控筆功能 更貼近書寫手感
LG進一步改良了Stylus 3觸控筆，1.8mm的纖幼筆尖讓操控更精準，展現細膩手寫筆觸，帶來更真實的書寫手感。Stylus 3配備升級Pen Pop 2.0功能，用家取出手寫筆的同時，即時開啟「Pen Pop」選項，包括「Pop Memo」、「Capture+」、「Pop Scanner」等實用功能。
- Pop Memo：以小視窗記事，在任何畫面即時記錄創意。
- Capture+：可以快速截取屏幕畫面，然後馬上編輯及儲存。
- Pop Scanner：開啟相機作文件掃描，並即時在備忘錄中編輯分享。
LG Stylus 3同時保留Screen-off Memo功能，即使屏幕關閉，用家亦能隨時抓緊靈感泉源，即時記錄每個稍緃即逝的意念。Stylus 3配備Pen Keeper 功能，當手寫筆距離手機超過一定範圍，便會發出訊息提示，避免用家遺失觸控筆。
纖巧外型設計 配備升級指紋感應功能
LG Stylus 3 機身僅厚7.4mm，配備5.7吋特大屏幕，更能發揮其觸控筆功能的優勢。
Stylus 3加入LG旗艦系列所配備的指紋感應功能，除了機背指紋解鎖功能外，亦加入Quick Shutter功能，只需輕按指紋感應器，即可輕鬆自拍，令操作更簡易方便。
LG Stylus 3配有800 萬像素前置鏡頭，以及1300 萬像素主鏡頭，讓用家捕捉生命中最美好的時刻。Stylus 3配備八核心1.5GHz 處理器，以及最新的 Android 7.0 操作系統，亦配有MicroSD卡槽，支援高達 2TB的外置記憶卡，並具備3,200mAh可更換式高效鋰電池，讓用家享受媲美高階手機的體驗。
售價與推出日期
全新LG Stylus 3備有鈦黑及粉紅金色可供選擇，並於4月27日起公開發售，建議售價為港幣$1,998。
主要手機規格：
顯示屏
5.7吋HD 顯示屏 (720 x 1280)
處理器
1.5GHz 八核心處理器
記憶體
3GB RAM / 16GB ROM
(支援高達2TB Micro SD 記憶卡)
數碼相機
後置鏡頭：1,300 萬像素
前置鏡頭：800 萬像素
電池
3,200 mAh 電池 (高效鋰電池)
作業平台
Android™ 7.0 (Nougat)
網絡制式
4G 網絡：
FDD：2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8) MHz*
TDD：2300(B40) MHz*
3G 網絡：
WCDMA：850/900/1900/2100 MHz*
2G 網絡：
GSM 850/900/1800/1900 MHz*
體積
155.6 x 79.8 x 7.4 mm
重量
150g
顏色
鈦黑、粉紅金
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
*瀏覽互聯網需網絡及服務支援
- PREVIOUS
-
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lgstylus3.html isCopied
paste