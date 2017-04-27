全新LG STYLUS 3到港　手寫操控體驗再升級 配備1.8MM纖幼筆尖 操控更精準

加強版觸控筆功能 更貼近書寫手感

LG進一步改良了Stylus 3觸控筆，1.8mm的纖幼筆尖讓操控更精準，展現細膩手寫筆觸，帶來更真實的書寫手感。Stylus 3配備升級Pen Pop 2.0功能，用家取出手寫筆的同時，即時開啟「Pen Pop」選項，包括「Pop Memo」、「Capture+」、「Pop Scanner」等實用功能。

Pop Memo：以小視窗記事，在任何畫面即時記錄創意。

Capture+：可以快速截取屏幕畫面，然後馬上編輯及儲存。

Pop Scanner：開啟相機作文件掃描，並即時在備忘錄中編輯分享。

LG Stylus 3同時保留Screen-off Memo功能，即使屏幕關閉，用家亦能隨時抓緊靈感泉源，即時記錄每個稍緃即逝的意念。Stylus 3配備Pen Keeper 功能，當手寫筆距離手機超過一定範圍，便會發出訊息提示，避免用家遺失觸控筆。

纖巧外型設計 配備升級指紋感應功能

LG Stylus 3 機身僅厚7.4mm，配備5.7吋特大屏幕，更能發揮其觸控筆功能的優勢。

Stylus 3加入LG旗艦系列所配備的指紋感應功能，除了機背指紋解鎖功能外，亦加入Quick Shutter功能，只需輕按指紋感應器，即可輕鬆自拍，令操作更簡易方便。

LG Stylus 3配有800 萬像素前置鏡頭，以及1300 萬像素主鏡頭，讓用家捕捉生命中最美好的時刻。Stylus 3配備八核心1.5GHz 處理器，以及最新的 Android 7.0 操作系統，亦配有MicroSD卡槽，支援高達 2TB的外置記憶卡，並具備3,200mAh可更換式高效鋰電池，讓用家享受媲美高階手機的體驗。

售價與推出日期

全新LG Stylus 3備有鈦黑及粉紅金色可供選擇，並於4月27日起公開發售，建議售價為港幣$1,998。

主要手機規格：

顯示屏 5.7吋HD 顯示屏 (720 x 1280) 處理器 1.5GHz 八核心處理器 記憶體 3GB RAM / 16GB ROM (支援高達2TB Micro SD 記憶卡) 數碼相機 後置鏡頭：1,300 萬像素 前置鏡頭：800 萬像素 電池 3,200 mAh 電池 (高效鋰電池) 作業平台 Android™ 7.0 (Nougat) 網絡制式 4G 網絡： FDD：2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8) MHz* TDD：2300(B40) MHz* 3G 網絡： WCDMA：850/900/1900/2100 MHz* 2G 網絡： GSM 850/900/1800/1900 MHz* 體積 155.6 x 79.8 x 7.4 mm 重量 150g 顏色 鈦黑、粉紅金

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

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