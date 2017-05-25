超強續航力LG K10 POWER 智能手機襲港 4,500mAh特大電池容量 機迷戲迷首選

26小時超強續航力 擺脫外置充電器

LG K10 power的4,500mAh超高容量電池，充滿電後可支援26小時長時間持續通話、19小時網絡瀏覽或18小時影片播放[1]，方便用家無須隨身攜帶外置充電器，體驗全日無拘束多媒體娛樂享受。K10 power 同時具備快速充電功能，只需2小時便能把電量完全充滿[2]。配合超長續航力，讓用家能隨時隨地享受用手機打機煲劇的樂趣。

多元化拍攝功能

LG K10 power 配備5.5吋高清特大屏幕，同時大大提升顯示質素，即使在猛烈陽光下，畫面依然鮮艷清晰。K10 power 備有500萬像素前置鏡頭，具備廣角拍攝功能外，更備有自拍鏡頭補光燈。明白用家對手機拍攝有一定要求，K10 power特別加入人面自動拍攝 (Auto Shot) 及手勢時距自拍功能 (Gesture Interval Shot) ，透過自動進行人臉或手勢辨識自拍，並隨時在拍攝介面上透過 Quick Share功能一按分享。K10 power採用1,300萬像素主鏡頭，配合零快門延時功能，瞬間捕捉影像，助用家留住一閃即逝的精彩時刻。

LG K10 power 配備八核心1.5GHz處理器，並預載了最新的Android 7.0操作系統，更支援高達2TB的MicroSD外置記憶卡，方便用家儲存及瀏覽大量多媒體檔案。

售價及推出日期

全新LG K10 power備有藍色及金色可供選擇，並於5月26日起公開發售，建議售價為港幣$1,898。

主要手機規格：

顯示屏 5.5吋In-cell Touch顯示屏 (720 x 1280) 處理器 1.5GHz 八核心處理器 記憶體 2GB RAM / 16GB ROM 數碼相機 後置鏡頭：1,300 萬像素 前置鏡頭：500 萬像素 (廣角) 電池 4,500 mAh 電池 作業平台 Android™ 7.0 (Nougat) 網絡制式 4G網絡： FDD：2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8) MHz* TDD：2300(B40) MHz* 3G網絡： WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz* 2G網絡： GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz* 體積 154.7 x 78.1 x 8.4 mm 重量 164g 顏色 藍、金

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

*瀏覽互聯網需網絡及服務支援

[1] 數據由實驗室內部測試所得，實際電池使用時間會因網絡和手機使用狀況而有所不同

[2] 需使用LG K10 power 原裝充電器。數據由實驗室內部測試所得，實際充電時間會因手機使用狀況而有所不同