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超強續航力LG K10 POWER 智能手機襲港 4,500mAh特大電池容量 機迷戲迷首選
26小時超強續航力 擺脫外置充電器
LG K10 power的4,500mAh超高容量電池，充滿電後可支援26小時長時間持續通話、19小時網絡瀏覽或18小時影片播放[1]，方便用家無須隨身攜帶外置充電器，體驗全日無拘束多媒體娛樂享受。K10 power 同時具備快速充電功能，只需2小時便能把電量完全充滿[2]。配合超長續航力，讓用家能隨時隨地享受用手機打機煲劇的樂趣。
多元化拍攝功能
LG K10 power 配備5.5吋高清特大屏幕，同時大大提升顯示質素，即使在猛烈陽光下，畫面依然鮮艷清晰。K10 power 備有500萬像素前置鏡頭，具備廣角拍攝功能外，更備有自拍鏡頭補光燈。明白用家對手機拍攝有一定要求，K10 power特別加入人面自動拍攝 (Auto Shot) 及手勢時距自拍功能 (Gesture Interval Shot) ，透過自動進行人臉或手勢辨識自拍，並隨時在拍攝介面上透過 Quick Share功能一按分享。K10 power採用1,300萬像素主鏡頭，配合零快門延時功能，瞬間捕捉影像，助用家留住一閃即逝的精彩時刻。
LG K10 power 配備八核心1.5GHz處理器，並預載了最新的Android 7.0操作系統，更支援高達2TB的MicroSD外置記憶卡，方便用家儲存及瀏覽大量多媒體檔案。
售價及推出日期
全新LG K10 power備有藍色及金色可供選擇，並於5月26日起公開發售，建議售價為港幣$1,898。
主要手機規格：
顯示屏
5.5吋In-cell Touch顯示屏 (720 x 1280)
處理器
1.5GHz 八核心處理器
記憶體
2GB RAM / 16GB ROM
數碼相機
後置鏡頭：1,300 萬像素
前置鏡頭：500 萬像素 (廣角)
電池
4,500 mAh 電池
作業平台
Android™ 7.0 (Nougat)
網絡制式
4G網絡：
FDD：2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8) MHz*
TDD：2300(B40) MHz*
3G網絡：
WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz*
2G網絡：
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz*
體積
154.7 x 78.1 x 8.4 mm
重量
164g
顏色
藍、金
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
*瀏覽互聯網需網絡及服務支援
[1] 數據由實驗室內部測試所得，實際電池使用時間會因網絡和手機使用狀況而有所不同
[2] 需使用LG K10 power 原裝充電器。數據由實驗室內部測試所得，實際充電時間會因手機使用狀況而有所不同
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