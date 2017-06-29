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升級版旗艦手機 LG G6+强勢登陸 搶眼配色及128 GB特大容量 延續最優質HDR流動影院體驗
128 GB特大記憶體 讓電影收藏更齊全
隨著主流串流平台逐步提供影片下載服務，不少用家均有於手機儲存高清影片的習慣，以便隨時隨地重溫。LG G6+擁有高達128 GB的內置記憶體，用家可以隨意儲存喜愛的影片或其他多媒體檔案。LG G6+的升級容量同時適合一眾愛用手機apps製作趣味影片的用家，方便大家記錄日常點滴，隨時重溫精彩時刻。
仲夏矚目個性化配色
升級版LG G6+ 以兩款夏日矚目配色登場，包括大熱的海洋藍 (Optical Marine Blue) 及低調奢華的琥珀金（Optical Terra Gold），是藍天白雲、陽光明媚的色彩配搭之選。LG G6+的機身顔色會隨著不同的傾斜角度呈現獨特變色效果，配合方便一手掌握的18:9 FullVision® 窄邊框屏幕設計，讓用家輕易「mix and match」不同風格，突顯其獨特的個人魅力。
實用Face Print功能 即時解鎖無難度
LG G6+特別引入名為Face Print的最新臉部辨識功能，讓用家快速進行手機解鎖。透過其Face Print功能，用家只需要把手機前置鏡頭向著臉部，便會即時讀取樣貌並進行解鎖，亦毋需任何額外操作，方便快捷；而LG G6+的鏡頭只有在偵測到人臉的時候才會自動啓動，因此不會耗用額外電力。
雙HDR 影像格式 繼續引領流動影院聲畫革新
LG G6+承襲G6 的獨特影像優勢，包括同時支援Dolby Vision™及HDR 10 兩大主流HDR 格式，用家能透過首見於LG G6 的18:9 FullVision® 大屏幕，體驗過往只能在高級家庭影院才能欣賞到的超高清HDR 影片。音質方面， LG G6+沿用極受歡迎的32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片組 ，大大降低聲音雜訊及失真水平。LG G6+更隨機附送原裝Earphone by B&O PLAY，配合手機還原力高的音效及細膩的影像表現，充分表現影片的臨場感，為用家提供最佳的流動影音體驗。
售價與推出日期
LG G6+智能手機將於6 月30 日公開發售，備有海洋藍及琥珀金兩款顏色，建議零售價為港幣 $5,698。凡於2017 年6 月30 日至7 月31 日期間，於特約零售商或指定網絡供應商購買 LG G6+，更可享有額外一年本地保養。
此外，LG G6 除備有太空黑、霜霧白及冰晶藍外，亦加入全新的琥珀金，以供選擇。建議零售價為港幣 $5,398。
主要手機規格
顯示屏
5.7" QHD+ FullVision® IPS Quantum Display (1440 x 2880)
處理器
2.35GHz Qualcomm® Snapdragon 821™
作業平台
Android™ 7.0 (Nougat)
記憶體
4GB RAM / 128GB ROM (海洋藍、琥珀金)
(支援 Micro SD 外置記憶卡高達 2TB)
數碼相機
後置鏡頭：1300 萬像素 (125°超廣角鏡 F2.4)、1300 萬像素 (71°標準鏡
F1.8, OIS2.0)；
前置鏡頭：500 萬像素 (100°自拍廣角鏡 F2.2 及可轉換至 82°標準鏡)
網絡制式
4G 網絡：
FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 1700(B4) / 850(B5) / 2600(B7) / 900(B8)
/700(B12)/ 800(B20) / 800(B26)/ 700(B28) MHz*
TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz*
3G 網絡：
WCDMA： 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz*
TD-SCDMA： 2000 / 1900 MHz*
2G 網絡：
GSM：850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz*
電池
3,300 mAh 高效鋰電池
顏色
海洋藍、琥珀金
體積
148.9 X 71.9 X 7.9 mm
重量
163 g
其他功能
防水防塵 (IP68), Qualcomm Quick Charge 3.0™, MIL-STD 810G 摔落測試、32bit Hi-Fi Quad DAC、指紋感應器、臉部辨識功能
以上功能實際表現視乎環境及使用情況以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
*瀏覽互聯網需網絡及服務支援
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全新太空黑 LG G6+ 登場 穩重神秘 展現與眾不同的型格 21/07/2017
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