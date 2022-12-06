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LG TONE Free T90/T60/TF7Q 及 XBOOM 360 XO3Q首次於香港面世

先進音頻技術帶來革新音樂鑑賞體驗

時尚設計帶來最耀眼節日禮物選擇 外內兼備締造多重感官享受

圖片下載： http://bit.ly/3XZnJT0

（2022年12月6日 — 香港）LG 電子香港 (LG) 一直致力研發能提升個人娛樂體驗的創新科技，今天宣佈在港推出LG TONE Free T90, T60, TF7Q(Fit) 及XBOOM 360 XO3Q，進一步升級極致的聲音體驗，並以令人驚嘆的設計呈現用家眼前。LG TONE Free T90, T60及TONE FREE Fit繼續以悅耳音效及增強的ANC主動式降噪呈現更身臨其境的聆聽體驗；而XBOOM 360 XO3Q在澎湃聲音之上更以獨特設計為空間增添個性。適逢12月聖誕佳節，LG TONE Free T90, T60、TONE Free Fit及XBOOM 360 XO3Q將會是最能提升個人品味的節慶禮物選擇。

全新 TONE Free T9 及 TONE FREE Fit 耳機帶來 Dolby Atmos 卓越的音樂體驗

全新LG TONE Free T90系列是全球第一款支援Dolby Atmos和Dolby Head Tracking™ 頭部追蹤功能的無線耳機。Dolby Head Tracking™會在用家移動頭部時重新校準聲音，提供更大的靈活性和活動性，獲得更自然和舒適的聆聽體驗。無論是享受音樂和電影，都能帶來令人難以置信的沉浸式空間感音效。此外，透過採用石墨烯振膜單體，LG TONE Free T90系列輕巧堅固的材料除了可讓耳朵保持舒適，亦可在提高音頻質量的同時減少振動，產生更強勁和清晰的聲音。

LG TONE Free Fit TF7真無線運動藍牙耳機為運動人士而設，弧形固定器設計提供舒適的貼合度，同時確保耳機固定在耳殼內。輕巧的形狀能夠固定在適當位置，從熱身以至到劇烈運動時仍然讓空氣流通，在運動時令耳朵保持清爽。TONE Free Fit配備的IP67 防水等級[1]可防止水、汗和灰塵對耳機造成損壞，任何環境中亦可持續播放。

LG TONE Free T90及TONE Free Fit繼續採用由英國音響品牌Meridian提供的頂級音響調音技術 - 耳機空間處理技術（Headphone Spatial Processing），呈現真實音場，提供寬闊環迴的立體空間音效，讓用家感覺被四方八面的音樂包圍著的奇妙效果。

沿用UVnano充電盒的LG TONE Free耳機系列，能透過紫外光燈殺菌功能持耳塞衛生清潔。紫外線照射區域現已擴大到涵蓋整個耳塞的區域，可對所有部分減少高達 99.9% 的細菌[2]。 此外，TONE Free耳機系列還配備醫療級、低過敏性耳膠，以降低耳道皮膚刺激的風險 。

LG XBOOM 360 XO3Q 便攜式無線藍牙 揚聲器 耳目一新的外觀及多感官體驗

以富現代感的花瓶設計呈現眼前的LG全新XBOOM 360 XO3Q無線藍牙揚聲器，其順滑纖維外殼，與家居風格完美契合；再以360°聲效還原真實感，清晰及有力的聲音無失真地傳遞，使音樂栩栩如生，滿足用家對音色的不同需要。

能夠以全景方式播放音頻的XBOOM 360，透過LG 專利技術[3] 360°全向聲效令強勁節拍傳遍每一角落，讓美妙樂韻環抱用家與親朋好友。XBOOM 360中的三種音響系統，帶來更準確的高音、更清晰的中音、豐富而深沉的低音。Silk Dome高音揚聲器能準確和詳細地呈現高分辨率音頻，玻璃纖維驅動器以提高清晰度，特別是在人聲方面，採用釹磁鐵以獲得更動感的聆聽體驗。

LG XBOOM 360 同時內置燈光功能，可與音樂同步產生不同效果，讓用家隨時變換心情，享受真正的多感官體驗。其九種燈光預設模式（包括環境模式、自然模式和派對模式）選擇，用戶更可以通過 LG XBOOM 360 應用程式自訂燈光效果，再配合藍牙功能連接多達三部LG揚聲器或電視，無論於派對，瑜珈或冥想的環境下，簡單設置便能為用家創造環迴音效，體驗身臨其境的音樂。用家一邊聆聽音樂，一邊增強沉浸體驗，營造適合任何時間或場合的氛圍，從起床到外出，瑜伽冥想到節慶聚會，運動鍛練等，LG XBOOM 360能以其創新性提升聆聽音樂的情感衝擊和享受，提升個人品味。

推出日期及售價

LG TONE Free T90、LG TONE Free Fit及LG XBOOM 360 XO3Q於特約經銷商公開預售，預售日期及建議售價如下:

產品 建議售價 預售日期 LG TONE Free T90 $1,799 2022年12月中旬 LG TONE Free T60 $1,399 2022年12月中旬 LG TONE Free Fit $1,599 2023年1月中旬 LG XBOOM 360 XO3Q $2,499 2022年12月下旬

產品主要規格：

LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90 LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T60 LG TONE Free 真無線運動藍牙耳機 TF7 杜比全景聲 (頭部追踪) 支援 主動式降噪 Adaptive ANC Hybrid ANC Hybrid ANC 通透模式 支援 支援 支援 麥克風 4 3 3 Meridian 音效 支援 支援 支援 Meridian EQ 支援 支援 支援 藍牙版本 5.3 5.3 5.3 轉碼器 apt-X Adaptive, SBC & AAC SBC, AAC SBC, AAC 快速充電 支援 支援 支援 無線充電 支援 TONE Free 程式 Android/iOS Android/iOS Android/iOS 防水級別 IPX4 IPX4 IP67 主動式殺菌消毒 支援 支援 支援 氣氛燈 支援 支援 支援 配戴感應 支援 支援 支援 觸控 支援 支援 支援 Talk Thru 支援 支援 支援 電池類型 鋰離子電池 鋰離子電池 鋰離子電池 充電時間 約1小時 約1小時 約1小時 播放時間 (小時) 5 (降噪開啟)

9 (降噪關閉) 5 (降噪開啟)

9 (降噪關閉) 6 (降噪開啟)

10 (降噪關閉) 快速充電播放時間 充電5分鐘可播放約1小時 充電5分鐘可播放約1小時 充電5分鐘可播放約1小時 收納盒充電時間 約2小時 約2小時 約2小時 配合收納盒播放時間 (小時) 16 (降噪開啟)

29 (降噪關閉) 16 (降噪開啟)

29 (降噪關閉) 18 (降噪開啟)

30 (降噪關閉) 尺吋 (寬 x 高 x 深) mm 21.5 x 27.7 x 24.9 21.5 x 27.7 x 24.9 24.8 x 23.5 x 26.7 重量 (g) 5.3 5.1 6 收納盒尺吋 (寬 x 高 x 深) mm 54.5 x 54.5 x 29.6 54.5 x 54.5 x 29.6 65.5 x 51.9 x 32.7 收納盒重量 (g) 39.3 35.9 43

產品 LG XBOOM 360 XO3Q 基本資料 尺吋 (闊 x 高 x 深) mm 165 x 327 x165 重量 (Kg) 3.2 輸入 3.5mm 輸入 充電方式 USB Type-C 顯示 LED 指示燈 電池類型 鋰離子電池 電池容量 3900mAh 充電時間 (小時) 5 音效 聲道 1.1ch (3 向) 輸出 25W(低音) + 25W(中置) 聲音增強 支援 音效格式 SBC, AAC 自訂EQ 透過應用程式 功能 多點連接 支援 (2個裝置) 無線派對模式 (雙重) 支援 無線派對模式 (多重) 支援 (10個) Bluetooth 應用程式 Android / iOS 燈光 支援 Splashproof IP54 藍牙 5.1

[1] IP67 等級是代表 IP6X 和 IPX7 的組合。IP6X 代表防塵，即不會有灰塵進入，可完全防止接觸到灰塵。IPX7 可防止浸入水中時受到影響，測試條件為浸入 1 公尺深的水中長達 30 分鐘。不建議在海灘或游泳池使用。

[2] 2022年4月7日，獨立測試顯示，UVnano 充電盒在充電時，可在十分鐘內殺死耳機上 99.9%的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌。紫外線 LED功能僅在充電時運作。結果可能會依據實際使用環境而不同。

[3] 專利申請中：PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440,2021-0093216