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全新升級LG PuriCare™ AeroTower 三合一冷暖空氣淨化風扇
同步推出LG Objet系列人氣產品LG Styler全新色系
帶來充滿格調的個人化潔淨居家環境
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全新升級LG PuriCare™AeroTower 三合一冷暖空氣淨化風扇
同步推出LG Objet系列人氣產品LG Styler全新色系
帶來充滿格調的個人化潔淨居家環境
（2022年12月6日 — 香港）LG 電子 (LG) 今天宣佈在香港推出全面升級的LG PuriCare™ AeroTower 三合一冷暖空氣淨化風扇 (LG AeroTower 三合一)，以及廣受市場歡迎的衣物護理機LG Styler全新色系，為時尚健康生活(Wellness)重新定義。LG一向貼心關注用家需求，特別在冬天到臨之祭，不論是衣物護理或是家居環境，都能帶來最個人化的潔淨生活主意。
全新LG AeroTower增設暖氣模式九分鐘提升五度 度身訂造和暖舒適空間
繼第一代LG AeroTower巧妙結合空氣淨化和風扇於一身後，LG在功能上再添暖風，集空氣淨化、風扇和暖氣於一身。全新LG AeroTower 三合一除了配備三種送風模式 — 集中、廣域及循環模式外，更因應季節轉變的不同需求，提供暖氣模式，讓用家在寒冷的冬日下都能感受無比温暖。
LG AeroTower 三合一啟動後只需九分鐘便能提高室內溫度五度[1]，例如在洗澡後踏出浴室的一刻，啟動後便能免卻寒冷刺骨的空氣來襲，享受家中專屬的温暖。用家更可以透過智能手機中的LG ThinQ™ 智能家居應用程式，隨時隨地遠程操控，享受真正便利的全方位空氣淨化及暖化方案。
十八種安全機制貼心守護小朋友和毛孩
LG AeroTower 三合一除了內置智能感應系統，有效感測室內環境中的PM1.0懸浮粒子指數、氣味、温度及濕度等數據，再透過智能液晶顯示屏幕準確了解空間空氣質量外，更備有十八種安全機制。顧及到家中小童或毛孩的安全疑慮，LG貼心地運用保護外層，加上安全底板，在小童或毛孩走近時避免受高温燙傷。其內置的鎖定模式及高温感應，一旦偵測到室內過度高温，便會自行關閉，從人性化的設計上全方位體貼用家的需要。
三重過濾系統打造優質健康生活第一步
採用了三層過濾系統 — 包括前置濾網、HEPA 濾網及除臭濾網，大大改善家中的空氣質素。第一層前置濾網能夠阻隔大顆粒灰塵；第二層HEPA 濾網則可以過濾 99.97% 小至 0.3 微米的懸浮粒子[2]，而底層的除臭濾網能夠去除異味、霧霾污染和空氣中的化學物質[3]，帶來可以媲美郊外的優質清新空氣。LG為了更全面地保護用家的家居環境，AeroTower 三合一亦配備了LG UVnano™技術，透過紫外線去除風扇葉片上99.9%[4]經空氣傳播的細菌。
貫徹LG Objet設計美學 突破大自然與創新科技的又一力作
配備三種機身顏色選擇，包括樺木白、蒼林綠和大地啡的LG AeroTower 三合一沿用上一代的圓柱形底座設計，能夠從各個方向吸入空氣。再加上產品上方仿照大自然峽谷的Art Valley設計，AeroTower能產生類似於峽谷壁之間流動的風效，氣流強勁卻能把噪音降至23 dB[5]，為用家送上無噪音，宛如大自然微風吹過的空內環境，同時打造一個別緻舒適的室內環境。
LG Objet系列人氣產品衣物護理機Styler再添新色 完美融入各種室內設計
自從LG革命性推出打破固有家居洗衣概念的創新產品衣物護理機Styler系列，一直帶領市場走向，同時更為顧客帶來不同選擇。LG Styler採用TrueSteam®蒸氣技術結合革新硬件設計，並於今天再添新色 — 蒼林綠，用家可以隨個人喜好或室內裝潢設計選擇顏色，營造充滿格調的家居空間。
「乾洗、殺菌及保養」一機全備 生活更加方便快捷
其採用的TrueSteam®純水蒸氣經過英國防敏協會、韓國衣類試驗研究院、美國哮喘及過敏基金會、和德國電氣電子及資訊技術協會等多重認證，有效消滅達99.9%頑固細菌及塵蟎等致敏原[6]，無須添加化學劑，為家人帶來更健康的全面保障。
LG Styler特別適合需要特別呵護的衣物，切合各種衣物需求，包括透過模擬人手揮動衣物，以每分鐘 200 次擺動甩走細塵的擺動衣架、設於櫃門的抗皺褲架、以及適用於各種物件的多功能層架，機身內更可加入芳香劑為衣物增添香氣。無論是西裝、校服、大衣皮革、毛公仔、毛巾、枕頭及貼身內衣，體現「清新殺菌及保養」一步到位的設計概念。護理衣物從此更省時快捷及方便，滿足每個家庭前所未有的需求。
詳情請瀏覽:
LG三合一冷暖空氣清新機三合一冷暖空氣清新:https://www.lg.com/hk/aerotower
LG 衣物護理機: https://www.lg.com/hk_en/styler
推出日期及售價
LG PuriCare™ AeroTower 三合一暖風空氣清新機及LG Styler衣物護理機於特約經銷商公開預售，預售日期及建議售價如下:
產品
建議售價
預售日期
LG PuriCare™ AeroTower 三合一冷暖空氣清新機
$7,180
2022年11月26日 至
12月11日
LG Styler衣物護理機
$16,980
2023年1月公開發售
產品主要規格：
三合一冷暖空氣清新機
樺木白
蒼林綠
大地啡
基本規格
噪音水平
53分貝(Turbo) / 23分貝 (睡眠)
53分貝(Turbo) / 23分貝 (睡眠)
53分貝(Turbo) / 23分貝 (睡眠)
轉向幅度
45° / 60° / 90° / 140°
45° / 60° / 90° / 140°
45° / 60° / 90° / 140°
操作模式
廣域/集中/循環模式
廣域/集中/循環模式
廣域/集中/循環模式
風速調校
自動 / 1-10級 / 睡眠 / Turbo
自動 / 1-10級 / 睡眠 / Turbo
自動 / 1-10級 / 睡眠 / Turbo
設計
操作
觸控、遙控器或流動裝置
觸控、遙控器或流動裝置
觸控、遙控器或流動裝置
潔淨度指示燈
支援
支援
支援
智能家電
ThinQ® 應用程式
iOS / Android
iOS / Android
iOS / Android
空氣質素監測
支援
支援
支援
遙控操作
支援
支援
支援
Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
支援
支援
三合一高效濾網
濾網級別
HEPA
HEPA
HEPA
前置塵網
支援
支援
支援
有害氣體全效濾網
支援
支援
支援
功能
UVnano
支援
支援
支援
智能顯示
PM 10 / 2.5 / 1.0, 溫度及濕度
PM 10 / 2.5 / 1.0, 溫度及濕度
PM 10 / 2.5 / 1.0, 溫度及濕度
定時關機
1-12 小時
1-12 小時
1-12 小時
更換濾網提醒
支援
支援
支援
附設遙控
磁吸遙控
磁吸遙控
磁吸遙控
尺寸& 重量
機身尺寸 (WxHxD)
265 x 1120 x 265 mm
265 x 1120 x 265 mm
265 x 1120 x 265 mm
機身重量
11.5 Kg
11.5 Kg
11.5 Kg
基本規格
LG Styler衣物護理機
鏡面黑/蒼林綠(新)
LED控制面板
觸控式LED
尺寸 (寬 x 高 x 深) (厘米)
44.5 x 185 x 58.5厘米
全機重量 (公斤)
83公斤
容量
衣物x3 褲子x1
雙向式機門
支援 (收費服務)
功能
TrueSteam® 蒸氣護理技術
支援
熱泵式乾衣技術
支援
擺動衣架
支援
LED 照明
支援
智能家電
ThinQ™ 應用程式
iOS / Android
下載額外護理模式
支援
遙控操作
支援
Smart Diagnosis™ 智能診斷
Yes
護理模式
清新除臭
輕微、標準、強力
特殊護理
羊毛或針織物料、西裝/大衣、運動服
除菌
一般衣物、寢具、精細衣物、大型衣物
溫和烘乾
一般衣物、雨天
配件
衣架
2件
褲架
1件
層架
1 件
保養
全機
2年保養
壓縮機
10年保養
[1] 基於 2021 年 9 月 27 日至 11 月 16 日期間進行之 LGE 內部測試。測試於一個 3.7m(W) * 5.2m(D) * 2.4m(H) 的區域 (建築面積約 19.2㎡ / 空間體積約 46.2㎥) 內以 FS061PSSA 型號進行，採取暖風模式 (風力強度：第 1 級)，持續 9 分鐘。溫度從 20˚C 提高到 25˚C。結果或因環境而異 (在天花板高或未隔熱的環境中，暖風的效能或有所不同。)
[2] 經 KCL 測試, 過濾效能測試日期：2022 年 9 月 1 至 2 日，測試方法：參考測試標準 KS B 6141 : 2000，
測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)，測試粒子：氯化鉀 (KCl)，測試結果：報告顯示，0.3㎛ 微塵過濾效率超過 99.97%。
[3] 【除臭效率】測試型號：韓國國內款 FS061PWHA，測試日期：2021 年 3 月 21 日至 4 月 23 日，測試方法：SPS-KACA 002-0132 室內空氣清新機，測試機構：韓國空氣淨化協會，測試結果：符合認證標準。
[4] 測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021 年 5 月 10 日至 5 月 18 日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液置於鼓風機葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。(規格參考：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，測試結果：去除 99.99% 細菌。
[5] [低噪音] 測試型號：FS151P***，測試日期：2022.02.11，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB
[6] 經 Intertek 測試, 證實能夠殺滅 99.9% 大腸桿菌及金黃葡萄球菌
經美國哮喘及過敏基金協會認證有效去除塵蟎、金黃葡萄球菌、霉菌等致敏原。
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