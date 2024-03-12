CordZero™ A9 吸塵機 Total Care Kit 全方位清潔吸頭組 (5EA)

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CordZero™ A9 吸塵機所有系列
如何使用
如需更多詳細資料，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
按下吸頭拆卸按鈕，將吸頭從伸縮吸管或產品機身上取下。
將吸頭、工具或伸縮吸管滑入機身的吸入口上，直到發出喀嚓聲並固定到位。
也可以將吸頭和工具連接到伸縮吸管的末端。
可彎曲吸頭
此工具非常靈活，而且長度可以調整，特別適用於清潔車輛內部或傢俬底部及後方的狹窄空間，這些地方都需要可調整角度的工具。
可彎曲吸頭
使用除塵掃
要將工具從可彎曲吸頭模式轉換為除塵掃模式，請按住掃頭兩側並將除塵掃向下拉。
- 要轉回彎曲吸頭模式，請按下除塵掃拆卸按鈕，然後將除塵掃向上滑動。
可彎曲吸頭
調整長度
要將工具從可彎曲吸頭模式轉換為除塵掃模式，請按住掃頭兩側並將除塵掃向下拉。
- 要轉回彎曲吸頭模式，請按下除塵掃拆卸按鈕，然後將除塵掃向上滑動。
多角度軟毛吸頭
此軟毛吸頭可調整至各種角度，適用於清潔汽車儀表板或傢俬頂部。
頑垢清潔吸頭
堅硬的刷毛可清除硬表面的頑固污垢。
清理纏繞在地毯或地墊上的頭髮或異物。
床褥專用吸頭
使用此工具來清潔床褥、細緻布料和坐椅面料上的灰塵和異物。
靈活伸縮軟管
在產品機身和工具之間連接這條靈活及可伸縮的軟管，以清潔難以觸及的區域。
- 靈活伸縮軟管不能與強效絨毛吸頭一起使用。
* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AGF78838401
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
1.4