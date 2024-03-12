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CordZero™ A9 吸塵機 Total Care Kit 全方位清潔吸頭組 (5EA)

功能

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CordZero™ A9 吸塵機 Total Care Kit 全方位清潔吸頭組 (5EA)

AGF78838401

CordZero™ A9 吸塵機 Total Care Kit 全方位清潔吸頭組 (5EA)

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主要功能

  • LG A9 吸塵機原廠 Total Care Kit 全方位清潔吸頭組 (5EA)
  • 可彎曲吸頭
  • 多角度軟毛吸頭
  • 頑垢清潔吸頭
  • 床褥專用吸頭
  • 伸縮軟管
更多

CordZero™ A9 吸塵機所有系列

如何使用

如需更多詳細資料，請參閱您擁有的型號之產品手冊。

按下吸頭拆卸按鈕，將吸頭從伸縮吸管或產品機身上取下。

 

將吸頭、工具或伸縮吸管滑入機身的吸入口上，直到發出喀嚓聲並固定到位。

 

也可以將吸頭和工具連接到伸縮吸管的末端。

按下吸頭拆卸按鈕，將吸頭從伸縮吸管或產品機身上取下 將吸頭工具或伸縮吸管滑入機身的吸入口上，直到發出喀嚓聲並固定到位 也可以將吸頭和工具連接到伸縮吸管的末端

可彎曲吸頭

此工具非常靈活，而且長度可以調整，特別適用於清潔車輛內部或傢俬底部及後方的狹窄空間，這些地方都需要可調整角度的工具。

此工具非常靈活，而且長度可以調整，特別適用於清潔車輛內部或傢俬底部及後方的狹窄空間，這些地方都需要可調整角度的工具

可彎曲吸頭
使用除塵掃

要將工具從可彎曲吸頭模式轉換為除塵掃模式，請按住掃頭兩側並將除塵掃向下拉。

 

- 要轉回彎曲吸頭模式，請按下除塵掃拆卸按鈕，然後將除塵掃向上滑動。

要將工具從可彎曲吸頭模式轉換為除塵掃模式，請按住掃頭兩側並將除塵掃向下拉 要轉回彎曲吸頭模式，請按下除塵掃拆卸按鈕，然後將除塵掃向上滑動

可彎曲吸頭
調整長度

要將工具從可彎曲吸頭模式轉換為除塵掃模式，請按住掃頭兩側並將除塵掃向下拉。

 

- 要轉回彎曲吸頭模式，請按下除塵掃拆卸按鈕，然後將除塵掃向上滑動。

要將工具從可彎曲吸頭模式轉換為除塵掃模式，請按住掃頭兩側並將除塵掃向下拉 要轉回彎曲吸頭模式，請按下除塵掃拆卸按鈕，然後將除塵掃向上滑動

多角度軟毛吸頭

此軟毛吸頭可調整至各種角度，適用於清潔汽車儀表板或傢俬頂部。

此軟毛吸頭可調整至各種角度，適用於清潔汽車儀表板或傢俬頂部

頑垢清潔吸頭

堅硬的刷毛可清除硬表面的頑固污垢。

清理纏繞在地毯或地墊上的頭髮或異物。

堅硬的刷毛可清除硬表面的頑固污垢 清理纏繞在地毯或地墊上的頭髮或異物

床褥專用吸頭

使用此工具來清潔床褥、細緻布料和坐椅面料上的灰塵和異物。

使用此工具來清潔床褥、細緻布料和坐椅面料上的灰塵和異物

靈活伸縮軟管

在產品機身和工具之間連接這條靈活及可伸縮的軟管，以清潔難以觸及的區域。

 

- 靈活伸縮軟管不能與強效絨毛吸頭一起使用。

在產品機身和工具之間連接這條靈活及可伸縮的軟管，以清潔難以觸及的區域 靈活伸縮軟管不能與強效絨毛吸頭一起使用

* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。

* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。

* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。

總結

列印

尺寸

所有規格

通用

  • 零件編號

    AGF78838401

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    1.4

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