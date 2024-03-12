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LG Vivace 11 公斤 1400 轉 人工智能洗衣乾衣機 (TurboWash™ 360° 39 分鐘速洗)

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LG Vivace 11 公斤 1400 轉 人工智能洗衣乾衣機 (TurboWash™ 360° 39 分鐘速洗)

FV9M11W4

LG Vivace 11 公斤 1400 轉 人工智能洗衣乾衣機 (TurboWash™ 360° 39 分鐘速洗)

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正面 LG FV9M11W4
LG 洗衣機在家庭背景中運作著，有衣物正在翻滾清洗。
人工智能洗滌技術、TurboWash 360° 39分鐘快速清洗、蒸氣洗滌、尺寸不變容量更大。
衣物浸泡在LG洗衣機內部的水中，展示機械細節和先進技術。
AI DD™ 摩打

智能調控洗衣，保護衣物效率提升 18%

AI DD™ 摩打可智能處理洗衣數據，調控最佳洗衣模式，洗衣同時呵護衣物。

*2019 年 3 月經過 Intertek 測試。使用棉質衣物洗滌程序清洗 2kg 內衣與使用 LG 傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（F4V9RWP2W 相比FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*AI DD 只適用於棉質衣物、混合洗及簡易洗滌程序。

衣物重量和柔軟度感測器建議洗衣模式，高亮顯示選項2作為最佳模式。

AI DD™ 摩打人工智能洗滌技術

AI DD™ 摩打能偵測衣物重量，並感測衣物柔軟度，從而自行建議最合適的洗衣模式。

* 當選擇了棉質衣物 (Cotton)、混合洗 (Mixed Fabric) 及簡易模式 (Easy Care) 下才能啟動AI DD™ 摩打。

LG 洗衣機展示左邊的泡沫中衣物及右邊風乾的白色衣物，顯示其洗衣和乾衣功能。
二合一功能

一機包辦洗衣乾衣

LG 洗衣乾衣機體現領先的家電科技，節省家居空間，騰出位置自用。
母親坐在床上抱著孩子，房間陽光明媚，布置溫馨，有綠色植物和木質家具。
一機包辦洗衣乾衣

減省洗衣時間

LG 洗衣乾衣機為你省卻煩惱，將更多時間留給家人。
LG 前置式洗衣機內部水流旋轉沖洗衣物，展示強勁洗滌功能。
TurboWash™360˚

只需 39 分鐘徹底洗淨衣物

TurboWash™360˚ 快速洗淨衣物，3D灑水功能以 360˚ 全方位噴洗，
只需 39 分鐘即能全面潔淨同時溫柔呵護衣物。

*2019 年 3 月以 IEC 60456：5.0 經 Intertek 測試。使用 TurboWash 39 分鐘速洗程序清洗 IEC 指引下的 5 公斤衣物與使用配有 TurboWash 選項的傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。

洗滌劑倒入洗衣機的洗滌劑容器。
ezDispense™

劑量精確而靈活

ezDispense™會自動投入適量洗滌劑，可同時使用柔順劑和洗滌劑盒最多35次。

*圖片和視頻中的產品圖片僅作說明之用，可能與真實產品不同。
*在正常分配水平 (5公斤負載) 下，最多可清洗20次。經LG內部實驗室測試。使用 "正常 "洗滌劑水平的棉質衣物洗滌程序。
*同時使用柔順劑和洗滌劑盒時，最多可洗滌35次。由LG內部實驗室測試。結果可能因環境而異。

節能同時減低衣物損耗

減少洗衣時間，亦同時減少洗衣時因磨擦造成的損耗。

節能同時減低衣物損耗

變頻 3D 灑水功能
變頻摩打設有變頻控制水泵，有助調整水泵的旋轉速度，可從高角度強力噴射，或以慢速旋動於低角度溫和噴射，洗滌劑接觸衣物的時間亦會較久，更徹底洗淨衣物。

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白色毛巾在LG洗衣機內洗滌，周圍有蒸汽，右下角有一個綠色認證標誌。
Steam ™ 蒸氣洗滌

減少衣物摺痕，防敏衛生

LG Steam ™ 蒸氣洗滌技術，經英國過敏協會認證有效去除高達 99.9% 致敏原，包括導致過敏或呼吸問題的塵蟎，以蒸氣洗滌同時能將摺痕減少 30% 。

*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。
*2018 年 12 月以 AATCC 標準經 Intertek 測試。設有「抗皺護理」選項的棉質衣物洗滌程序（3 件不同的恤衫）與不設相關選項的棉質衣物洗滌程序相比。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*防皺處理為 6 個洗滌程序的額外洗滌功能。

左邊半邊皺摺的白襯衫，右邊平滑，右上角顯示30%的符號，背景為淺藍色。

減少摺痕達 30%

透過滾筒滾動及蒸氣洗滌技術，減少因脫水時導致的摺痕。
嬰兒粉紅色連身衣左邊有污漬，右邊乾淨明亮，中間有條垂直虛線分隔。

去除高達 99.9% 致敏原

透過蒸氣減少高達 99.9% 的致敏原，改善生活質素。
LG 洗衣機正面展示，左側透明窗內有旋轉水流，背景是白色布料和籃子。
特大容量

所佔空間不變，但容量更大

全新滾筒設計，增加洗衣容量但未有增加洗衣機所佔空間！
LG 洗衣機，正面鋼化玻璃門及內部不銹鋼滾筒，附有葉型提升器，抗菌功能達99%。

設計可靠耐用、加倍衛生

採用鋼鑽玻璃門蓋、不鏽鋼滾筒及葉型提升器，洗衣同時呵護衣物，亦讓洗衣機更耐用、衛生。

*2013 年 7 月經 Intertek 測試。針對綠膿桿菌於 12 天內對比最初含菌量而進行的不鏽鋼抗菌效果測試。

LG洗衣機控制面板，寬闊顯示屏及銀色旋鈕，展示多種洗衣模式，位於洗衣機前面右側。
外觀設計

簡潔顯示屏

顯示屏設計簡約，清晰顯示各個選頁及功能，銀色菱鑽形旋鈕更大亦更易扭動。
一部LG洗衣機在左邊，右邊是一隻手持智能手機，顯示與ThinQ應用程序的連接。

ThinQ™ 智能家電

透過 ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地掌控洗衣機運作。下載更多洗衣模式，獲享最新先進功能。

*模擬影片以便理解，實際產品或因個別地區而有所不同。

一位婦女在洗衣房使用LG洗衣機，另一位婦女在廚房查看LG冰箱，客廳有一位女性在看LG電視。

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印

尺寸

dimension
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600 x 850 x 565
最大洗衣量（千克）
11
最大乾衣量 (千克)
7
機體顏色
白色

主要規格

  • 最大洗衣量（千克）

    11

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    600 x 850 x 565

  • ezDispense

  • 褶皺護理

所有規格

尺寸及重量

  • 機門開啟 90˚的產品深度（深'' 毫米）

    1100

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    600 x 850 x 565

  • 重量（千克）

    73

  • 後蓋至門身的深度（深' 毫米）

    620

材質與飾面

  • 機體顏色

    白色

  • 櫃門類型

    強化玻璃

容量

  • 最大乾衣量 (千克)

    7

  • 最大洗衣量（千克）

    11

控制與顯示

  • 顯示器類型

    LED

  • 門鎖顯示器

功能

  • AI DD™ 摩打

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • ezDispense

  • 直驅式變頻摩打

  • Steam+ 蒸氣洗滌

  • 滾筒洗衣槽

    不鏽鋼

程序

  • 棉質衣物

  • 防敏護理（洗衣機）

  • 特大棉質

  • 纖幼衣物

  • 下載模式

  • 簡易

  • 混合洗

  • 過水+脫水

  • 14分鐘快速洗

  • 蒸氣清新

  • 滾筒清潔

  • TurboWash 39

  • 洗衣+乾衣

  • 羊毛 (手洗/羊毛)

額外選項

  • Wi-Fi

    支援

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • 蜂鳴器開／關

  • 兒童安全鎖

  • 延時結束

  • 遙距控制

  • 過水 + 脫水

  • Rinse+

  • 脫水

  • 水溫

    冷水/20/30/40/60/95

  • 滾筒清洗

  • 褶皺護理

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