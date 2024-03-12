*圖片和視頻中的產品圖片僅作說明之用，可能與真實產品不同。

*在正常分配水平 (5公斤負載) 下，最多可清洗20次。經LG內部實驗室測試。使用 "正常 "洗滌劑水平的棉質衣物洗滌程序。

*同時使用柔順劑和洗滌劑盒時，最多可洗滌35次。由LG內部實驗室測試。結果可能因環境而異。