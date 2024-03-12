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LG Vivace 8 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機

功能

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LG Vivace 8 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機

F-1208V4W

LG Vivace 8 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機

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正面 LG F-1208V4W
AI DD™ 摩打

智能調控洗衣，保護衣物效率提升 18%

AI DD™ 摩打 可智能處理洗衣數據，調控最佳洗衣模式，洗衣同時呵護衣物。

*2019 年 3 月經過 Intertek 測試。使用棉質衣物洗滌程序清洗 2kg 內衣與使用 LG 傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（F4V9RWP2W 相比FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。
*AI DD 只適用於棉質衣物、混合洗及簡易洗滌程序。

AI DD™ 摩打人工智能洗滌技術

AI DD™ 摩打 能偵測衣物重量，並感測衣物柔軟度，從而自行建議最合適的洗衣模式。

* 當選擇了棉質衣物 (Cotton)、混合洗 (Mixed Fabric) 及簡易模式 (Easy Care) 下才能啟動AI DD™ 摩打。

Steam ™ 蒸氣洗滌

倍加衛生

LG Steam™ 蒸氣洗滌技術有效去除 99.9% 致敏原，包括可導致過敏或呼吸問題的塵蟎。

*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。

去除高達 99.9% 致敏原

透過蒸氣減少高達 99.9% 的致敏原，改善生活質素。
特大容量

所佔空間不變，但容量更大

全新滾筒設計，增加洗衣容量但未有增加洗衣機所佔空間！

*圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。

耐用度

設計可靠耐用、加倍衛生

採用鋼鑽玻璃門蓋、不鏽鋼滾筒及葉型提升器，洗衣同時呵護衣物，亦讓洗衣機更耐用、衛生。

*2013 年 7 月經 Intertek 測試。針對綠膿桿菌於 12 天內對比最初含菌量而進行的不鏽鋼抗菌效果測試。

外觀設計

簡潔顯示屏

顯示屏設計簡約，清晰顯示各個選頁及功能，銀色菱鑽形旋鈕更大亦更易扭動。

ThinQ™ 智能家電

透過 ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地掌控洗衣機運作。下載更多洗衣模式，獲享最新先進功能。

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印

尺寸

dimension
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600 x 850 x 475
最大洗衣量（千克）
8
機體顏色
白色
顯示器類型
LED

主要規格

  • 最大洗衣量（千克）

    8

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    600 x 850 x 475

  • 蒸氣

所有規格

尺寸及重量

  • 機門開啟 90˚的產品深度（深'' 毫米）

    1015

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    600 x 850 x 475

  • 重量（千克）

    60

  • 後蓋至門身的深度（深' 毫米）

    535

材質與飾面

  • 機體顏色

    白色

  • 櫃門類型

    強化玻璃

容量

  • 最大洗衣量（千克）

    8

控制與顯示

  • 顯示器類型

    LED

  • 門鎖顯示器

功能

  • AI DD™ 摩打

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • 直驅式變頻摩打

  • 蒸氣

  • 滾筒洗衣槽

    不鏽鋼

程序

  • 棉質衣物

  • 嬰兒衣物

  • 防敏護理（洗衣機）

  • 特大棉質

  • 纖幼衣物

  • 下載模式

  • 簡易

  • 混合洗

  • 30分鐘快速洗

  • 過水+脫水

  • 夜間洗

  • 運動服衣物護理

  • 滾筒清潔

  • 羊毛 (手洗/羊毛)

額外選項

  • Wi-Fi

    支援

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • 蜂鳴器開／關

  • 兒童安全鎖

  • 延時結束

  • 預洗

  • 遙距控制

  • 過水 + 脫水

  • Rinse+

  • 蒸氣

  • 水溫

    冷水/20/30/40/60/95

  • 滾筒清洗

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