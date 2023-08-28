取食物和飲料時，請盡量不要長時間打開雪櫃門。因為每次打開雪櫃門，雪櫃都需要額外的能量去重新冷卻內部。



如您選擇的是設有 LG ThinQ 技術*的 LG 雪櫃，當雪櫃門長時間保持開啟時，您可以收到通知訊息。而我們的InstaView Door-in-Door™ 雪櫃則配有獨立的儲存室，不必完全打開雪櫃門，就可以輕鬆地取出每天需要的牛奶或零食。



請查看我們的購買指南，了解更多關於 LG 雪櫃的節能功能。



*LG ThinQ應用程序可在 Android 或 iOS 智能手機上使用，需要兼容 Android 4.1.2 (Jellybean) 或更高版本或 iOS 9 或更高版本的智能手機。需要在ThinQ 應用程序上註冊產品並連接家用 Wi-Fi。智能功能或因地區和型號而有所差異。請向零售商或 LG 查詢服務可用性。LG 可能會在不提前通知的情況下更改功能和服務。