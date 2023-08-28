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實用小貼士
如何選擇節能雪櫃
了解雪櫃的能源標籤
根據政府規定，所有雪櫃都需顯示能源標籤，旨在幫助消費者在購買雪櫃時能做出明智的決定，因為標籤會告訴您雪櫃的能源效率有多高。
在家用雪櫃上，能源標籤顯示：
● 能源效益級別：能源效益分為1至5級，第1級 (綠色) 為最具能源效益產品，第5級 (紅色) 的能源效益則為最低。
● 每年耗電量：這以平均每年的千瓦小時 (kWh) 為單位。這可以讓您估算雪櫃一年的耗電量。然而，值得注意的是，耗電量可能會因您使用雪櫃的方式、實際上打開雪櫃的次數以及雪櫃所處環境的不同而有所差異。
如何更有效地使用您的雪櫃?
如果您想更有效地使用您的雪櫃，請參考以下提示。
1: 選擇適當的容量
雪櫃的容量以公升 (L) 為單位，表示它的儲存量。一般來說，較大容量的雪櫃會消耗更多的電量。因為容量更大的雪櫃需要使用更多的電力來冷卻內部空氣，所以選擇符合家庭需要的容量是十分重要。以下是我們根據家庭人數，所建議的合適容量：
● 一至二人家庭：選擇容量在 223L 至 399L 的較小型雪櫃已可滿足需求。
● 二至三人家庭：容量在 400L 至 450L 之間的中型雪櫃應可符合家庭需要。
● 四至五人或較大家庭：四人居住的較大家庭可能需要至少 450L 的雪櫃。五人或以上的家庭，則需要容量 500L 以上的大型雪櫃。
● LG 能提供各式各樣由小到大的雪櫃，滿足各個家庭的需要。
2: 切勿塞滿您的雪櫃
放入適當份量的食物能幫助節能，因為食物的質量有助於保持低溫。然而，請務必注意不要過度塞滿雪櫃，否則可能會產生相反的效果。過度填滿的雪櫃會影響內部空氣循環，使冷空氣無法自由地在雪櫃內流動。因此，您可能不得不扔掉未能烹飪卻變壞的食材，做成浪費。
3: 保持雪櫃門關閉
取食物和飲料時，請盡量不要長時間打開雪櫃門。因為每次打開雪櫃門，雪櫃都需要額外的能量去重新冷卻內部。
如您選擇的是設有 LG ThinQ 技術*的 LG 雪櫃，當雪櫃門長時間保持開啟時，您可以收到通知訊息。而我們的InstaView Door-in-Door™ 雪櫃則配有獨立的儲存室，不必完全打開雪櫃門，就可以輕鬆地取出每天需要的牛奶或零食。
請查看我們的購買指南，了解更多關於 LG 雪櫃的節能功能。
*LG ThinQ應用程序可在 Android 或 iOS 智能手機上使用，需要兼容 Android 4.1.2 (Jellybean) 或更高版本或 iOS 9 或更高版本的智能手機。需要在ThinQ 應用程序上註冊產品並連接家用 Wi-Fi。智能功能或因地區和型號而有所差異。請向零售商或 LG 查詢服務可用性。LG 可能會在不提前通知的情況下更改功能和服務。
4: 在放入雪櫃之前，請先將熱食冷卻
如果您把一個裝有熱食的容器放入雪櫃，雪櫃將需要使用更多的電力、更繁忙地運作，以冷卻熱食並保持內部冷凍。如果您大量烹飪或需要儲存剩菜剩飯，請先等待其冷卻 (或至少停止冒出蒸汽) 後再將其放入雪櫃。
5: 設定適當的溫度
建議定期檢查您的雪櫃溫度，以確保它正以最佳水平運作。如果您的雪櫃沒有內置恒溫器，請購買一個雪櫃溫度計來監測內部的溫度。
您的雪櫃應該保持的溫度?
當設置雪櫃溫度時，請參考以下標準：
● 冷藏室的溫度應該在 3°C 左右
● 冷凍室的溫度應該在 -18°C 左右
您可能需要在不同季節稍微調整雪櫃溫度。在冬季，家中較低的氣溫有機會使雪櫃的溫度下降；而夏季則相反。然而，您仍應該將新鮮食物保存在 0°C 至 4°C 之間，並將您的冷凍室設置在 -18°C 至 -20°C 之間。
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