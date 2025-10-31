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實用小貼士
在家樂享地球日：節能家電如何減少能源消耗
甚麼是節能家電？
節能電器是指設計用於執行家庭任務的裝置，與傳統型號相比，這些電器所耗用的電力、水或天然氣更少。這些智能家用電器採用變頻摩打、智能感應器和最佳化操作模式等進階功能，目的是加強資源消耗效益。
為何節能電器對地球日如此重要
節能電器是支持家庭環保工作最直接的方式。轉用這些電器，有助減少溫室氣體排放，節約自然資源。國際能源總署的數據顯示，家電佔住宅能源使用量約 30%1)，因此考慮到數百萬家庭的使用情況時，作出更精明的選擇會帶來相當可觀的影響。
節能電器的好處
降低家居及其他地方的排放量
節能電器的好處涉及環境與金融兩方面。這些電器可以減少耗能和用水，從而減少您的家居碳足跡。主要好處包括： :
- 減少對環境的影響：升級至現代電器，減少家庭排放。
- 提升性能：許多型號的操作更快、更安靜、更可靠。
- 支援未來： 每一個節能選擇都有助為後世保護地球。
根據美國能源部的數據，擁有節能家電的家庭，每年可合共防止二氧化碳排放達數百萬噸。
LG 創新
節能 LG 電器具備哪些功能？
LG 推出專為資源最佳化與節省而設的前沿功能，引領節能新時尚。關鍵創新包括：
- AI DD™ 技術
LG 的 AI 系統可偵測布料類型和負載大小，從而自動選擇最理想清洗週期，以減少用水和耗能。
- 直驅式變頻摩打
這種先進的摩打技術可帶來精準控制、更高效率和更安靜的操作，有助降低耗能。
- 熱泵乾衣機的效率
根據能源效益研究2)，這些乾衣機使用較低溫度和回收熱力，較標準冷凝式乾衣機節省更多能源。
- LG ThinQ™ 智能電器
透過智能電話監察及管理能源使用，即使出門在外也能實現效益最佳化。
如何更高效地使用電器
家居輕鬆節能貼士
節能家電的主要好處，需靠精明習慣配合來實現。好好運用這些日常貼士，從而發揮最大影響力：
雪櫃節能貼士
• 將雪櫃控制在攝氏 3 至 5 度之間，冰格則為 攝氏 -18 度。
• 不要讓層架過載；確保空氣自由流通。
• 定期清潔冷凝器，並更換磨損的櫃門密實封條，以免冷空氣洩漏。
洗衣機節能貼士
• 用冷水清洗，選擇最適合的最短循環，務必裝滿一機再洗。
• LG 的 AI DD™ 和直驅式變頻™ 技術能自動調整用水和耗能，以適應每一機衣物所需。
• 定期清潔濾網，以維持巔峰效率。
探索 LG 節能電器
LG 提供一系列專為現代高效生活而設計的家電產品。以下是一些適合您的精選型號：
LG InstaView™ Door-in-Door 雪櫃
配備 NatureFRESH™ 製冷功能、線性變頻壓縮機 和 UVnano™ 飲水機，帶來最強清新度與能源效益。
LG AI DD™ 洗衣機
透過 AI 實現每機衣物用水和耗能最佳化，容量為 10.5 公斤，並配備 TurboWash™ 360 技術。
LG 熱泵乾衣機
DUAL Inverter Heat Pump™ 雙迴轉變頻熱泵技術帶來 A+++ 級能源效益，溫和高效地烘乾衣物。
高效使用電器的專業貼士
✓ 安排非高峰時段使用：在非高峰供電時段使用主要電器，可以節省更多。
✓ 升級舊型號：根據美國能源部的數據，更換機齡 10 年以上的電器，可節省雙倍能源。
✓ 使用智能功能：善用 LG ThinQ™ 遙距監察及優化能源使用。
✓ 定期保養：清潔濾網並檢查密實封條，確保電器發揮最佳性能。
定期保養維護貼士
✓ 雪櫃：每 6 個月清潔冷凝器線圈一次，並檢查櫃門密實封條有否洩漏。
✓ 洗衣機：每個月運行滾筒清潔，空機進行熱水清洗。
✓ 乾衣機：每次乾衣後清潔絨毛濾網，並定期檢查管道是否堵塞。
常見問題
甚麼是地球日？
地球日是一年一度於 4 月 22 日舉行的全球活動，旨在提高大眾的環保意識，鼓勵大家採取環保行動。
節能電器真的可以節省金錢嗎？
真的可以。升級使用全新節能電器，有助降低家庭能源成本。
如何減少家居碳足跡？
最佳辦法是使用節能電器、關閉不使用的電器，並遵循保養貼士，例如用冷水清洗和保養雪櫃。
是甚麼讓LG家電有效率節能？
LG 電器採用直驅式變頻™、AI DD™ 和熱泵等先進技術，從而節省能源和用水。
1) 資料來源：IEA, “How appliances have supported a world in lockdown and what this means for energy efficiency”
2) 資料來源：ENERGY STAR (U.S. EPA), “Heat Pump Dryer”