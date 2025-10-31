節能電器的好處涉及環境與金融兩方面。這些電器可以減少耗能和用水，從而減少您的家居碳足跡。主要好處包括： :

減少對環境的影響： 升級至現代電器，減少家庭排放。

升級至現代電器，減少家庭排放。 提升性能： 許多型號的操作更快、更安靜、更可靠。

許多型號的操作更快、更安靜、更可靠。 支援未來： 每一個節能選擇都有助為後世保護地球。

根據美國能源部的數據，擁有節能家電的家庭，每年可合共防止二氧化碳排放達數百萬噸。