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實用小貼士
寵物家庭必備的吸塵機
無論你的貓咪或狗狗有多可愛，每個寵物主人都知道要清理四處散落的貓毛和狗毛是天大的難題。因此，我們將與你分享為甚麼需要一台寵物吸塵機，並推薦一款 LG 好用的型號，助你清潔家中 – 即使是難以觸及的角落 – 所有的毛髮，讓你和你的毛孩生活更輕鬆。
你需要一部清理寵物毛髮的吸塵機嗎?
✅在梳化、地毯甚至床上都會被貓毛或狗毛刺到
✅如果一兩天沒打掃房子，就發覺到處都是寵物毛髮
✅衣服洗好後會神秘地沾滿寵物毛髮
✅ 角落裡的寵物毛髮比灰塵還多
✅ 夏天時，你的電風扇會把寵物毛髮吹成「風滾草」
✅ 你經常打掃，但屋內看起來還是很亂，因為到處都是寵物毛髮
雖然寵物毛髮不一定「骯髒」，但當它粘在床上用品、家具和衣物上時，會看起來很髒。那麼，你可以做些甚麼呢？以下將向你介紹一些技巧，逐一清理這些寵物毛髮。
寵物毛髮四處都是？3 種清理方法
寵物毛髮四處都是？3 種清理方法
如果你家裡有貓咪或狗狗，很大機會在梳化、地板，甚至床上和枕頭上找到寵物的毛髮。當中地板比較易清潔：你可以選擇掃地、拖地，或者使用吸塵機。但是，如何有效清潔黏附在床上、地毯、梳化和其他物品上的寵物毛髮呢？以下介紹三種方法清理貓狗的毛髮：
1. 定期為寵物梳毛：首先，定期梳毛可以減少家中的寵物毛髮。貓咪會自我清潔，但在這過程中，它們的毛髮要麼被自己吞下，要麼散落在地上，這兩種情況都不太理想。而定期梳毛可以保持貓咪的毛髮柔軟，同時去除散落的毛髮。因此建議在浴室為貓狗梳理毛髮。這樣，就可以輕鬆沖洗、收集和丟棄寵物毛髮。
2. 日常清理：接下來，如果你想保持家居整潔，最基本的就是定期做打掃。你應該特別注意寵物走動和玩耍的區域，譬如地板和床上。如果可以，請每天清潔地板，甚至使用濕拖把拖地，確保清除散落的寵物毛髮和皮屑。
3. 使用適當的清潔工具：選擇合適的清潔工具與技巧，和刻苦清潔一樣重要！只有使用適當的工具，才能達到更好的清潔效果！
合適的吸塵機讓你從此告別寵物毛髮
1. 專為清理寵物毛髮而設的吸頭
LG CordZero™ 無線吸塵機採用電動地板吸頭，可在吸塵時轉動滾筒時，有效清理地毯、瓷磚或硬地板上的污垢和毛髮。它具有強勁輕巧的地板吸頭，可以快速清除寵物毛髮以及寵物食物等污垢。
1. 專為清理寵物毛髮而設的吸頭
換上專用的毛髮吸頭，輕鬆去除沙發和地毯上頑固的寵物毛髮。與使用可能會刮傷家具的刷毛吸頭不同，LG的電動迷你吸頭，通過橡膠翼片圓筒提起毛髮，靜音、高效且溫和，特別適用於你的軟墊和床鋪。
2. 自動清空灰塵收集功能
自動清空功能使LG CordZero™ 無線吸塵機更方便、更高效，它將吸塵機連接到底座，並為它們充電，及將集塵盒中的灰塵清空到更大的集塵箱中。因應你的清潔需求，建議可以每三個月清理一次的集塵箱，而無需像普通吸塵機一樣每隔幾天就清空一次。請留意 3 個月的更換週期或因實際使用情況而有所異。
3. 多合一寵物毛髮吸塵機
3. 多合一寵物毛髮吸塵機
LG CordZero™ All-in-One Tower™ 無線吸塵機具備可拆卸的吸管，可以變成手持式吸塵機，用於清理梳化或軟墊上的寵物毛髮或髒東西。吸塵機具有持久的電量，而底座能對產品進行充電和自動清空，令使用更方便亦更節省空間。
4. 處理寵物毛髮更輕鬆
4. 處理寵物毛髮更輕鬆
All-in-One Tower™ 底座憑藉其大容量的集塵袋及自動清空功能，使清空寵物毛髮變得輕而易舉。底座內的集塵袋將灰塵和碎屑密封，防止它們四散或落到你的手上。此外，可水洗的過濾器使它易於清潔和維護。這亦意味著，即使多功能塵袋充滿了毛髮和皮屑，內部的灰塵也不會四處飛揚1。
5. ThinQ 和 Wi-Fi 連接功能帶來智能清潔及保養
5. ThinQ 和 Wi-Fi 連接功能帶來智能清潔及保養
所有 LG 吸塵機都配備頂部顯示屏，可以顯示剩餘的電池使用時間，但你亦可以透過 LG ThinQ 應用程式，在你的 iOS 或 Android 裝置上，對LG CordZero™ All-in-One Tower™ 無線吸塵機進行更多操作。一旦將吸塵機連接到家庭無線網絡，就可以讓查看塵袋內的污垢程度，以便知道何時需要更換塵袋，還能顯示吸塵機在充電底座時的充電速度以及何時會完成充電。
除了監控吸塵機的電池情況，ThinQ 應用程式還可以記錄你每週、每月和每年使用吸塵機的頻率，從而讓你知道何時該清洗過濾器。此外，應用程式還可以幫助你解決吸塵機的問題，並在需要更多幫助時讓你連接到 LG 技術支援。
了解更多關於 LG 無線吸塵機的功能，探索各種可以幫助你維持家居清潔的無線吸塵機，讓你和你的毛孩都會感到滿意！
了解更多關於 LG 無線吸塵機的功能，探索各種可以幫助你維持家居清潔的無線吸塵機，讓你和你的毛孩都會感到滿意！
1. 具自動清空功能的All-in-One Tower™ 另行發售。