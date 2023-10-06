寵物家庭必備的吸塵機

如果你家裡有貓咪或狗狗，很大機會在梳化、地板，甚至床上和枕頭上找到寵物的毛髮。當中地板比較易清潔：你可以選擇掃地、拖地，或者使用吸塵機。但是，如何有效清潔黏附在床上、地毯、梳化和其他物品上的寵物毛髮呢？以下介紹三種方法清理貓狗的毛髮：



1. 定期為寵物梳毛：首先，定期梳毛可以減少家中的寵物毛髮。貓咪會自我清潔，但在這過程中，它們的毛髮要麼被自己吞下，要麼散落在地上，這兩種情況都不太理想。而定期梳毛可以保持貓咪的毛髮柔軟，同時去除散落的毛髮。因此建議在浴室為貓狗梳理毛髮。這樣，就可以輕鬆沖洗、收集和丟棄寵物毛髮。



2. 日常清理：接下來，如果你想保持家居整潔，最基本的就是定期做打掃。你應該特別注意寵物走動和玩耍的區域，譬如地板和床上。如果可以，請每天清潔地板，甚至使用濕拖把拖地，確保清除散落的寵物毛髮和皮屑。



3. 使用適當的清潔工具：選擇合適的清潔工具與技巧，和刻苦清潔一樣重要！只有使用適當的工具，才能達到更好的清潔效果！