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實用小貼士

了解吸塵機吸力

  

了解吸塵機吸力

在追求潔淨無塵家居時，一部強勁可靠的吸塵機是不可或缺的工具。可是，你知道如何在琳瑯滿目的選擇中找到最適合你需要的吸塵機嗎？本文將解釋各種量度吸力的單位，助你了解選擇吸塵機時要考慮的主要因素，並推薦最適合你家居需要的 LG 產品。

甚麼是吸力單位?

吸力單位是用於測量吸塵機功率和效能的指標，由於它們提供了標準化的測量方式，因此被用來解釋吸塵機的功率，讓消費者能夠比較不同型號的性能。

瓦特

其中一個常用來表達吸塵機功率的單位是瓦特 (W)，它代表使用吸塵機摩打時所需的功率。工業級吸塵機的平均功率在 1000 至 4000W 之間，而大多數傳統家用吸塵機則在 600 至 2000W左右。如果你正在尋找具有強勁吸力的吸塵機，你可能需要考慮購買瓦數較高的型號，這通常它表示更強大的摩打和更好的吸力。

氣壓

氣壓以帕斯卡 (Pa) 為測量單位，代表吸塵機在吸入空氣和家居碎屑 (如灰塵、碎屑和頭髮) 時所產生的吸力。氣壓越高，吸力越大。家用吸塵機產生的氣壓通常在 20,000 Pa 至 30,000 Pa 之間，一些高端型號可能會超過這個範圍。較高的 Pa 級別有助深度清潔地毯、頑固污漬或具難以清潔的地面。

這些吸力單位為吸塵機的性能和清潔能力提供了明確的指標，讓消費者在選擇吸塵機時能做出明智的決定。在選擇吸塵機時，我們建議選擇吸力為 1600 Pa 或更高、功率為 120W 或以上的型號。

選擇吸塵機時要考慮的因素

選擇吸塵機時要考慮的因素

在選擇家用吸塵機時，除了吸力單位外，還要綜合考慮其他因素。市場上的很多吸塵機在氣流效率和吸力方面都很相近，因此以下因素將確保你能選擇到最適合你的吸塵機。

吸頭設計

吸塵機吸頭會在清潔時與地板直接接觸， 因此吸頭的設計很關鍵，它決定了如何有效地與地板表面形成密封空間，確保吸頭能發揮最大吸力，並有效去除污垢。一個設計良好的吸頭會不同功能，例如具有刷毛鬆開清除地毯地板上的污垢，使吸塵機更易發揮吸力。流線型的設計使吸頭能夠輕鬆清潔家中狹窄的角落、家具底以及地腳線等難以觸及的區域。

集塵袋還是集塵盒?

集塵袋還是集塵盒?

集塵袋或集塵盒旨在收納被吸入的污垢、灰塵、碎屑和其他微粒，防止它們散落到已被清潔的區域或重新釋放到空氣中。現在大多數吸塵機均使用內部集塵袋或集塵盒。

集塵袋相對上較易堵塞，因而限制吸塵機內部的氣流，導致吸力下降，難以有效吸入空氣和碎屑。然而，高質的集塵袋可以防止過濾器被堵塞，確保吸塵機在填滿時仍能長時間保持最佳氣流，以及持續的吸力。

集塵盒在填滿時可能會稍微降低吸力，因此定期清空集塵盒對維持吸塵機的性能是十分重要。由於在清空吸塵機時不需要再丟棄任何額外的東西，因此使用集塵盒也更環保。另外，因為不需要定期購買一次性的集塵袋，所以可節省額外成本。一些集塵盒更可水洗，進行徹底清潔，亦具有透明或半透明的設計，讓你能夠監控內部碎屑的積聚，防止塵盒過滿。

集塵技術

現代的吸塵機會使用不同的集塵技術。在採用一次性集塵袋的吸塵機中，最常見的技術是過濾系統，使用一個或多過濾器或濾網來收集污垢和碎屑。這種系統適用於希望方便處理塵袋的人士，或有哮喘或過敏並希望密切監測吸塵機過濾組件的人士。

旋風分離式集塵系統利用旋風氣流將污垢和碎屑從空氣中分離出來。吸塵機內部的旋渦氣流會使較大、較重的顆粒向外拋出並儲存在獨立的區域或容器中，同時較乾淨的空氣會通過吸塵機的過濾系統繼續流通，有助防止過濾器堵塞並保持吸力。氣流經過過濾器之前將碎屑與氣流分離的方式，使旋風分離式集塵系統可以延長過濾器的使用壽命並減少維護的需求。

LG吸塵機的主要特點

如果你正在尋找一款吸力強勁、清潔能力出色的吸塵機，LG 吸塵機系列可能是你的理想之選。LG 以其對創新技術的承諾而聞名，並生產出各種具有不同功能而令人印象深刻的吸塵機。

獨有的塵埃收集技術

LG吸塵機內置的LG Smart Inverter Motor™，以高速驅動風扇，在 Axial Turbo Cyclone 腔室中形成內部旋風氣流 ，產生強大而高效的吸力，有效將灰塵、頭髮和其他污垢與乾淨的空氣分離。這種設計可防止灰塵堵塞過濾系統，並確保吸力保持一致。在運行時亦不會產生摩擦，減少磨損並提高耐用性。LG　對摩打的耐用性非常有信心，因此提供了 10 年零件保養，讓客戶更加安心。

自動清空功能

自動清空功能

為了改善吸塵機的吸塵效率，LG推出了配備自動清空功能的 All-in-One Tower™。當吸塵機與底座連接時，兼容的 LG 吸塵機會自動將灰塵倒入底座的大容量集塵盒中，讓你不需再手動清空塵袋。All-in-One Tower™ 配備了3重過濾系統，可衛生地鎖住污垢並過濾微粒，防止你在清空過程中吸入可能釋放到空氣中的灰塵或寵物毛髮。還內置收納吸塵機配件的空間。只需每 3 個月更換一次底座的塵袋，則可享受簡潔高效的清潔過程！注意塵袋更換時間或因實際使用環境而有所差異。

多用途吸頭

多用途吸頭

LG設計的吸塵機結合了便利性和性能。當中多用途的纖薄電動地板吸頭
專為地毯、瓷磚和硬地板而設，節省了你更換單一用途吸頭的時間1。

獨有的過濾系統

大多數 LG 吸塵機都配備了五重過濾系統，可以輕鬆過濾空氣中的灰塵、花粉及寵物毛髮。大小灰塵會被逐層分離，最後剩下潔淨的空氣從吸塵機中排出，特別適合患有哮喘或對粉塵和花粉過敏的人士。金屬過濾器、布質前置過濾器和粉塵過濾器可以輕鬆拆卸和清洗，保持吸塵機表現。留意過濾器應以清水手洗，完全風乾後再放回吸塵機中使用。

簡易智能保養

簡易智能保養

為了讓LG吸塵機的保養變得更容易，我們進行了不少最佳化項目。當中大部份型號都支援 LG ThinQ™ 應用程式，讓你收到有關過濾器狀態和電池電量的通知提示，以及進行智能診斷和查看清潔記錄，各種重要資訊盡在智能實用的應用程式之中2。

了解更多關於LG無線吸塵機，請瀏覽我們的吸塵機系列，助你輕鬆保持家居清潔。


1. 提供的配件和相容性因應型號和地區或有所差異。可用配件在 LG.com 上另行發售。LG All-in-One Tower在 LG.com 上另行發售。
2. LG ThinQ™ 應用程式需要具備 Android 7.0 或以上版本，或 iOS 14.0 或以上版本的智能手機。需要連接無線和家用 Wi-Fi。

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