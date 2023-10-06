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實用小貼士
了解吸塵機吸力
在追求潔淨無塵家居時，一部強勁可靠的吸塵機是不可或缺的工具。可是，你知道如何在琳瑯滿目的選擇中找到最適合你需要的吸塵機嗎？本文將解釋各種量度吸力的單位，助你了解選擇吸塵機時要考慮的主要因素，並推薦最適合你家居需要的 LG 產品。
甚麼是吸力單位?
瓦特
氣壓
這些吸力單位為吸塵機的性能和清潔能力提供了明確的指標，讓消費者在選擇吸塵機時能做出明智的決定。在選擇吸塵機時，我們建議選擇吸力為 1600 Pa 或更高、功率為 120W 或以上的型號。
選擇吸塵機時要考慮的因素
選擇吸塵機時要考慮的因素
在選擇家用吸塵機時，除了吸力單位外，還要綜合考慮其他因素。市場上的很多吸塵機在氣流效率和吸力方面都很相近，因此以下因素將確保你能選擇到最適合你的吸塵機。
吸頭設計
集塵袋還是集塵盒?
集塵袋還是集塵盒?
集塵袋或集塵盒旨在收納被吸入的污垢、灰塵、碎屑和其他微粒，防止它們散落到已被清潔的區域或重新釋放到空氣中。現在大多數吸塵機均使用內部集塵袋或集塵盒。
集塵袋相對上較易堵塞，因而限制吸塵機內部的氣流，導致吸力下降，難以有效吸入空氣和碎屑。然而，高質的集塵袋可以防止過濾器被堵塞，確保吸塵機在填滿時仍能長時間保持最佳氣流，以及持續的吸力。
集塵盒在填滿時可能會稍微降低吸力，因此定期清空集塵盒對維持吸塵機的性能是十分重要。由於在清空吸塵機時不需要再丟棄任何額外的東西，因此使用集塵盒也更環保。另外，因為不需要定期購買一次性的集塵袋，所以可節省額外成本。一些集塵盒更可水洗，進行徹底清潔，亦具有透明或半透明的設計，讓你能夠監控內部碎屑的積聚，防止塵盒過滿。
集塵技術
旋風分離式集塵系統利用旋風氣流將污垢和碎屑從空氣中分離出來。吸塵機內部的旋渦氣流會使較大、較重的顆粒向外拋出並儲存在獨立的區域或容器中，同時較乾淨的空氣會通過吸塵機的過濾系統繼續流通，有助防止過濾器堵塞並保持吸力。氣流經過過濾器之前將碎屑與氣流分離的方式，使旋風分離式集塵系統可以延長過濾器的使用壽命並減少維護的需求。
LG吸塵機的主要特點
獨有的塵埃收集技術
自動清空功能
自動清空功能
為了改善吸塵機的吸塵效率，LG推出了配備自動清空功能的 All-in-One Tower™。當吸塵機與底座連接時，兼容的 LG 吸塵機會自動將灰塵倒入底座的大容量集塵盒中，讓你不需再手動清空塵袋。All-in-One Tower™ 配備了3重過濾系統，可衛生地鎖住污垢並過濾微粒，防止你在清空過程中吸入可能釋放到空氣中的灰塵或寵物毛髮。還內置收納吸塵機配件的空間。只需每 3 個月更換一次底座的塵袋，則可享受簡潔高效的清潔過程！注意塵袋更換時間或因實際使用環境而有所差異。
多用途吸頭
多用途吸頭
LG設計的吸塵機結合了便利性和性能。當中多用途的纖薄電動地板吸頭
專為地毯、瓷磚和硬地板而設，節省了你更換單一用途吸頭的時間1。
獨有的過濾系統
簡易智能保養
簡易智能保養
為了讓LG吸塵機的保養變得更容易，我們進行了不少最佳化項目。當中大部份型號都支援 LG ThinQ™ 應用程式，讓你收到有關過濾器狀態和電池電量的通知提示，以及進行智能診斷和查看清潔記錄，各種重要資訊盡在智能實用的應用程式之中2。
了解更多關於LG無線吸塵機，請瀏覽我們的吸塵機系列，助你輕鬆保持家居清潔。
1. 提供的配件和相容性因應型號和地區或有所差異。可用配件在 LG.com 上另行發售。LG All-in-One Tower在 LG.com 上另行發售。
2. LG ThinQ™ 應用程式需要具備 Android 7.0 或以上版本，或 iOS 14.0 或以上版本的智能手機。需要連接無線和家用 Wi-Fi。