集塵袋或集塵盒旨在收納被吸入的污垢、灰塵、碎屑和其他微粒，防止它們散落到已被清潔的區域或重新釋放到空氣中。現在大多數吸塵機均使用內部集塵袋或集塵盒。



集塵袋相對上較易堵塞，因而限制吸塵機內部的氣流，導致吸力下降，難以有效吸入空氣和碎屑。然而，高質的集塵袋可以防止過濾器被堵塞，確保吸塵機在填滿時仍能長時間保持最佳氣流，以及持續的吸力。



集塵盒在填滿時可能會稍微降低吸力，因此定期清空集塵盒對維持吸塵機的性能是十分重要。由於在清空吸塵機時不需要再丟棄任何額外的東西，因此使用集塵盒也更環保。另外，因為不需要定期購買一次性的集塵袋，所以可節省額外成本。一些集塵盒更可水洗，進行徹底清潔，亦具有透明或半透明的設計，讓你能夠監控內部碎屑的積聚，防止塵盒過滿。