定期檢查空氣濾網，是保養冷氣機的必要步驟。髒污的空氣濾網會妨礙氣流，從而降低冷氣機的效率。這意味著冷氣機必須更費勁地循環空氣，這會增加能源消耗（和電費）並降低冷卻能源效益。此外，髒污的濾網會對您的健康造成負面影響。

我們建議每兩週檢查一次空氣濾網。

清潔家中的冷氣機機組時，請先拔掉機組的電源、打開窗戶，用軟布或濕紙巾擦拭外部和操作面板。

在打開機器及清潔內部之前，拍張相片，幫助自己記住如何將所有組件放回原處！從冷氣機主體拆下過濾網，用水沖走灰塵。如果污垢不容易清除，請將濾網浸泡在溫水中，加入溫和的清潔劑，例如無味的洗潔精，然後用軟刷輕輕擦洗頑固污垢。

清潔後，將濾網放在陰涼處，讓其完全風乾。您可以將其放在陽光下晾乾，但要小心，因為濾網周圍的塑膠模具如果長時間暴露在直射陽光下，可能會變形或損壞。

清潔機組內部也很重要。如果機器內部積聚灰塵，冷氣機可能需要更長時間才能冷卻並消耗更多電力。不清潔內部也會導致機器內部散發出難聞異味。

您可自行清潔藏天花式冷氣機機組的外部格柵和隔塵網；但還是建議請專業冷氣機清洗公司拆卸並清洗冷氣機機組的內部零件。此外，不同的冷氣機型號可能會有不同的清潔做法，建議您在必要時諮詢專業人士。

最後，清潔完冷氣機室內機後，選擇風扇模式 30 分鐘至 1 小時，以去除可能殘留在機組內的水分。