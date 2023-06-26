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實用小貼士
如何高效使用冷氣機
隨著能源成本上漲，冷氣機高效運行比以往任何時候都更加重要。有多種方法可以高效運行冷氣機並節省電費。
提高冷氣機能源效益的最佳方法之一是購買優質、節能的冷氣機。作為行業領導者，LG 提供各種旨在降低運行成本和提高能源效益的冷氣機。無論您是在尋找窗口式冷氣機或分體式冷氣機，LG 都能提供滿足您需求的完美選擇。
冷氣機能源效益由什麼決定？為什麼這很重要？
季節性能源效益比 (SEER) 評級決定了冷氣機機組的能源效益。SEER 評級衡量冷氣機相對於所消耗能源的製冷表現如何，用於表示冷氣機的年度總能源消耗。SEER 評級越高，冷氣機的能源效益越高。
冷氣機的 SEER 評級有若干影響因素，包括類型、尺寸和設計。變速壓縮機和可編程恆溫器等先進技術也可提高冷氣機的能源效益。
使用更節能的冷氣機可以為您節省能源費用，同時有助於減少碳足跡並保護環境。此外，節能冷氣機更可靠，而且通常提供長期保養服務，長遠而言，可以為您節省維修和更換費用。購買節能冷氣機能節省金錢，對環境和未來都有益。
五種高效使用冷氣機的方法
恆溫
避免突然發生較大溫度變化，這是保持冷氣機系統效益的一種方法。儘管在夏季或冬季時，您可能希望快速冷卻或加熱房間，但這可能會導致更高的能源費用。
採用其他方法讓您的家為當季天氣做好準備，幫助冷氣機系統在整個季節性天氣變化期間保持始終如一的合適溫度。空氣洩漏和絕緣不良會導致冷氣機更費勁地運作，從而導致能源消耗增加。你可將房屋外部的任何縫隙或裂縫密封，在閣樓和牆壁上添加隔熱層以在冬季保持室內空氣溫暖，在夏季安裝窗簾或遮陽簾防止陽光照射。此外，我們亦建議您在非睡眠期間和在家時設下固定溫度設定，而在您出門在外或睡眠時則設定不同的溫度。
當室內溫度始終如一時，便很容易忽視了濕度。當濕度過高或過低時，會影響室內的溫度。幸好，您可以使用冷氣機輕易控制室內濕度水平。當室內濕度較高時，使用冷氣機的乾燥模式可降低濕度，在相同溫度下感覺更舒適。這比使用更耗能的製冷模式更有效。
最新的冷氣機機組可以利用智能技術，根據室內濕度水平了解您家中的最佳溫度，甚至可以遙距調節或使用智能電話上的應用程式設定時間表。
檢查空氣濾網
定期檢查空氣濾網，是保養冷氣機的必要步驟。髒污的空氣濾網會妨礙氣流，從而降低冷氣機的效率。這意味著冷氣機必須更費勁地循環空氣，這會增加能源消耗（和電費）並降低冷卻能源效益。此外，髒污的濾網會對您的健康造成負面影響。
我們建議每兩週檢查一次空氣濾網。
清潔家中的冷氣機機組時，請先拔掉機組的電源、打開窗戶，用軟布或濕紙巾擦拭外部和操作面板。
在打開機器及清潔內部之前，拍張相片，幫助自己記住如何將所有組件放回原處！從冷氣機主體拆下過濾網，用水沖走灰塵。如果污垢不容易清除，請將濾網浸泡在溫水中，加入溫和的清潔劑，例如無味的洗潔精，然後用軟刷輕輕擦洗頑固污垢。
清潔後，將濾網放在陰涼處，讓其完全風乾。您可以將其放在陽光下晾乾，但要小心，因為濾網周圍的塑膠模具如果長時間暴露在直射陽光下，可能會變形或損壞。
清潔機組內部也很重要。如果機器內部積聚灰塵，冷氣機可能需要更長時間才能冷卻並消耗更多電力。不清潔內部也會導致機器內部散發出難聞異味。
您可自行清潔藏天花式冷氣機機組的外部格柵和隔塵網；但還是建議請專業冷氣機清洗公司拆卸並清洗冷氣機機組的內部零件。此外，不同的冷氣機型號可能會有不同的清潔做法，建議您在必要時諮詢專業人士。
最後，清潔完冷氣機室內機後，選擇風扇模式 30 分鐘至 1 小時，以去除可能殘留在機組內的水分。
LG ThinQ 智能監察
LG ThinQ 冷氣機屬於 LG 智能冷氣機系列，旨在提供最佳冷卻效果，同時將能源消耗減至最低。
LG ThinQ 冷氣機的主要功能之一是可以使用 LG ThinQ 應用程式遙距控制和監察機組。此應用程式可讓您透過智能電話或平板電腦調節溫度、風扇轉速及其他設定。LG ThinQ 冷氣機還可以與您的其他智能家居裝置整合，例如 Amazon Alexa 或 Google Home，您可以使用語音指令控制冷氣機。
此外，LG ThinQ 冷氣機還配備了其他多項節能功能，例如可預設恆溫器開闢、節能功能和睡眠模式。
*ThinQ 提供的功能或因應國家及地區而異。
LG 雙變頻壓縮機
LG 的雙變頻壓縮機旨在實現高能源效益，提供卓越的製冷能源效益，同時消耗更少能源。LG 雙變頻技術可根據溫度要求調節壓縮機的速度，從而降低能源消耗，同時壓縮機寧靜運作，減少家中噪音，進一步降低機器的能源消耗。可使用 LG ThinQ 智能應用程式遙距控制壓縮機，只需從智能電話按幾下，即可調節溫度。綜合上述節能功能，LG 雙變頻壓縮機是減能及節省電費的理想選擇。
LG 主動能源控制
部分 LG 冷氣機支援主動能源控制功能，有助提高能源效率同時降低能源成本。透過限制冷氣機的最大能源消耗，將其降低至 80%、60%、40% 或正常，具體取決於所選設定。此功能還與 LG ThinQ 應用程式兼容。
LG 最高效的冷氣機
如果您正在尋找一款既能提供高能源效益，又具有便捷智能功能的冷氣機，我們推薦 LG 冷氣機系列。
LG 雙變頻壓縮機結合能源效益及更低能源消耗，為您提供兩全其美的體驗。
LG 配備主動能源控制，可限制冷氣機的最大能源消耗，讓您無需再猶豫如何製冷。
LG ThinQ 核心技術更可讓您遙距監察和調節冷氣機，隨時隨地輕鬆控制。
於指南中了解更多如何選擇合適的節能冷氣機。
哪種類型的冷氣機適合您？
LG 冷氣機提供最好的冷氣機技術及一系列功能，讓您暢快呼吸。
三款可供選擇的款式類型如下：
分體式
分體式冷氣機的製冷過程採用室內機和室外機系統。這種類型是住宅單位或小型商業空間的常用選擇。
窗口式
LG 窗口式冷氣機專門安裝在窗框上，採用現代化面板設計，不但極為耐用，而且能源效益出眾，因此大受用戶歡迎。
如何選擇適合您家居的冷氣機尺寸
當冷氣機相對於周圍環境尺寸過大，便會導致不斷開/關，令環境過熱或過冷。當有此情況，家中便會出現各個熱點。某些房間會很涼爽，但另一些房間則又熱又潮濕。相反，過小的冷氣機需要很長時間才能達到所需溫度。
首先，為家庭選擇合適尺寸的冷氣機時，最需要的資訊是製冷空間的大小。您需要計算房間大小來決定理想的冷氣機功率。
如果您正在尋找可以冷卻更大空間的產品，LG 雙變頻冷氣機便是您的絕佳選擇。利用雙變頻壓縮機技術快速高效地冷卻更大空間，令冷空氣送風速度加快 40%*，並設10 年壓縮機提保養，保持最佳能源效益。
*LG 變頻式冷氣機 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻式冷氣機 (TS-H2465DA0) 製冷快達 40%。初始溫度（室外 35℃，室內 33℃）設定溫度（26℃）
精準安裝
建議委託專業技術人員安裝冷氣機。專業人士知曉理想環境及設定，能確保以最佳方式使用冷氣機。
分體式
分體式冷氣機可以安裝在任何牆壁上，但在考慮運作效率、噪音和可靠性時，建議室內機和室外機按照製造商的建議分隔適當距離。
窗口式
由於窗口式冷氣機依靠電源運作，因此請注意窗戶與插座之間的距離。只有經認證的技術人員才能操作需要安全接線的部件。
選擇冷氣機時，有許多需要考慮的因素，要在舒適與節能之間尋找平衡並不容易。我們希望本文能為您提供一些實用小貼士，助您輕鬆購買適合的冷氣機。
如需更多資訊，請查看《LG 冷氣機購買指南》，或閱讀我們的其他文章，了解更多關於變頻冷氣機或設定冷氣機理想溫度的資訊。